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    11 февраля 2004

    ASML, Canon и Nikon: кому достанется заказ AMD или о перспективах 157-нм литографии:

    18:04

    Утилиты: Flash Saving Plugin v.1.1.1:

    16:50

    Веб-бразуеры: iNetAdviser v.3.2.07:

    16:25

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.2.3.3:

    16:00

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.5.5:

    15:35

    Знай и умей ПК: ответ на загадку №16:

    15:32

    Утилиты: ABC Amber PDF Merger v.1.07:

    15:10

    Прогноз DisplaySearch на февраль и март: повышения цен на ЖК-дисплеи не будет:

    14:58

    Менеджеры загрузок: HiDownload v.4.6:

    14:45

    Утилиты: SpyAnytime PC Spy v.2.25:

    14:20

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.92 Build 002:

    13:55

    Резервное копирование: Backup2004 Pro v.3.0.1.62:

    13:30

    Volari Duo V8 Ultra 256MB DDR2 по цене менее $200, Volari V8 Ultra – менее $100:

    13:18

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.03 RC1:

    13:05

    MyPal A716: новый карманный ПК ASUS:

    13:05

    Программы: Service Pack 1 для 3Ds Max 6:

    12:40

    PMA2004: 512 Мб SD, 1 и 2 Гб CF от Delkin:

    12:35

    Microsoft: важное исправление для Windows Media Player:

    12:15

    Microsoft: повышаем безопасность в Windows NT/2000/XP/2003:

    11:50

    DRAMeXchange оценивает перспективы DDR2 SDRAM в этом году:

    11:36

    Новинки Creative в России: NOMAD Jukebox Zen Xtra 30GB, наушники и гарнитура:

    11:32

    Microsoft: неофициальный Service Pack для Windows 98 SE:

    11:25

    Sun представляет новые серверы на Opteron… и раздает их бесплатно членам SDN:

    11:24

    ESP10000 и ESP8000: новые процессоры VIA Eden для систем с пассивным охлаждением:

    11:07

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    11:05

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    10:45

    Мировой рынок памяти: спроса конечных покупателей нет:

    10:30

    Официальные драйверы для графики FireGL 8800:

    10:30

    Новые драйверы для видеокарт ASUS на чипсетах ATI:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 февраля):

    10:00

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