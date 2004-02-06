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    6 февраля 2004

    Конвертеры: ABC Amber PDF Converter v.1.19:

    21:00

    Конвертеры: ABC Amber Text Converter v.1.38:

    20:35

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.5.3:

    20:10

    Настройщики ОС: Process Supervisor v.1.50 Beta:

    19:45

    SMCWMR-AG: универсальный домашний Wi-Fi/Ethernet ретранслятор от SMC Networks:

    19:44

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.1.2:

    19:20

    Настройщики ОС: Cacheman XP v.1.0.2:

    18:55

    Утилиты: True Launch Bar v.2.2.0.15 RC2:

    18:30

    Из архивов и новинок компьютерной истории: загадка №14:

    18:17

    IPSiO CX9000 — A3-принтер Ricoh с поддержкой SSL:

    18:11

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.5.7:

    18:05

    Настройщики ОС: WinGuard Pro 2004 v.5.7:

    17:40

    Настройщики ОС: Registry Defragmentation v.4.0с Beta:

    17:15

    Chipworks о EE+GS: чип все же сделан по 90-нм нормам:

    17:03

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.91 Build 005:

    16:50

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.0.11:

    16:25

    Диагностика: TaskInfo2003 v.5.0.1.102:

    15:35

    Дополнения к планам SiS по выпуску чипсетов:

    15:18

    Утилиты: ManageDesk v.2.12:

    15:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Manager v.1.07:

    14:45

    Резервное копирование: Acronis True Image v.7.0 Build 589:

    14:20

    HyperTransport 2.0: дополнительная информация:

    14:14

    Интернет и сети: Bandwidth Monitor Extreme v.2.1:

    13:55

    Minolta DiMAGE A2: новое содержание в старом названии:

    13:40

    Антивирусы: PestPatrol v.4.4.0.27:

    13:30

    EIZO FORIS.TV SC23XA1 — 23" телевизор со встроенным DVD-плеером:

    13:11

    Запись: Bart´s PE Builder v.3.0.28:

    13:05

    Интернет и сети: AOL Instant Messenger v.5.5.3572:

    12:40

    FinePix A340/330 — 4 млн. пикселей — уже "начальный уровень":

    12:38

    Утилиты: UltraISO v.6.55:

    12:15

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.50.00:

    11:50

    Программирование: Java 2 SE v.1.5.0 Beta 1:

    11:25

    Microsoft: add-in для Office 2003/XP:

    11:05

    Неофициальные драйверы для аудио чипсетов nForce 1/2:

    10:45

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров:

    10:30

    Полный список системных плат ASUS с поддержкой процессоров Pentium 4 Prescott:

    10:18

    Обновление прошивок для приводов Lite-On и MSI:

    10:15

    О процессорах AMD64 с новым степпингом CG: как их теперь различать. Что новенького:

    10:11

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 февраля):

    10:00

    Прекращается производство трех мобильных процессоров Intel Mobile Pentium 4 / Celeron:

    08:26

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