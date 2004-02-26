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    26 февраля 2004

    Hi-Fi & Home Theatre Show 2004 началось!:

    18:31

    F23W11/F17W81 — 23 и 17-дюймовые мониторы NEC:

    16:50

    KX-P7300: новое семейство принтеров Panasonic:

    16:49

    Утилиты: Qwik-Fix v.0.58 Beta:

    15:10

    Антивирусы: McAfee Stinger v.2.0.4:

    14:45

    OCZ Technology: небуферизованные 1 Гб DDR400 SDRAM DIMM — по технологиии ULN2:

    14:35

    ECS отказывается от своего детища — дескноутов:

    14:21

    Антивирусы: AntiVir Personal Edition v.6.24.00.03:

    14:20

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.0.12:

    13:55

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.64:

    13:30

    Intel Celeron M: наконец-то в России, с помощью Rover Computers:

    13:28

    FinePix A120: цифровая камера Fujifilm для начинающих:

    13:20

    Утилиты: Adobe Reader Speed-Up v.1.15:

    13:05

    Утилиты: HyperSnap-DX v.5.50.01:

    12:40

    SD/miniSD — анонсы и перспективы:

    12:23

    Интернет и сети: новые патчи для Trillian v.0.74 и Trillian Pro v.1.0/v.2.0:

    12:15

    Мультимедиа: Foobar 2000 v.0.8 Final:

    11:50

    Кодеки: ffdshow Build 2004-02-25:

    11:25

    Guillemot/Hercules уходит с рынков 3D графики/ЖК мониторов:

    11:06

    Мультимедиа: Freehand MX 2004 v.11.0.2.92 и Fireworks MX 2004 v.7.0.2.295:

    11:05

    Мировой рынок памяти: эффект конца месяца в силе:

    10:53

    Мультимедиа: Tag&Rename v.3.0.6:

    10:45

    Обновление прошивок для MP3-плееров iRiver:

    10:30

    Новые драйверы для встроенной графики чипсетов Intel:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 февраля):

    10:00

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