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    12 февраля 2004

    PMA2004: Nikon COOLPIX 4200 и 5200:

    16:22

    Интернет и сети: SmartFTP v.1.0 Build 981.5 Beta:

    15:10

    Intel создала первый оптический чип:

    14:55

    Удаленное управление: Remote Administrator v.3.0 Beta:

    14:45

    Мультимедиа: FreeRIP v.2.60:

    14:20

    Из архивов и новинок компьютерной истории: загадка №17:

    14:00

    Настройщики ОС: ShellToys XP v.4.1:

    13:55

    Утилиты: GetDataBack v.2.25:

    13:30

    M1689: чипсет для 64-разрядных процессоров AMD… в одном чипе!:

    13:24

    Резервное копирование: FileBack PC v.4.0 (от 11 февраля):

    13:05

    PMA2004: 80x CF Pretec, 4 Гб CF и еще 7 разных карт SanDisk:

    12:55

    Фото дня: 3Dlabs WildCat 4 7210 384Mb AGP Pro – в нашей лаборатории:

    12:42

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.5 Beta 5:

    12:40

    Мультимедиа: OnlyNewz MP3 Player v.1.0 Final:

    12:15

    Интернет и сети: ICQ Lite Build 1302:

    11:50

    Microsoft: Office XP SP3 в Сети:

    11:25

    JetFlash "потолстел": представлена 4 Гб версия:

    11:11

    Официальные драйверы для встроенного видео чипсетов VIA:

    11:05

    Обновление прошивок для приводов Samsung:

    10:45

    Обновление драйверов для принтеров EPSON:

    10:30

    CeBIT 2004: четыре новых MP3 плеера от iRiver:

    10:29

    Мировой рынок памяти: сделки проводятся по ценам, ниже официальных:

    10:21

    Неофициальные драйверы для звука от C-Media:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 февраля):

    10:00

    Процессоры Intel Pentium 4 Prescott перебираются на степпинг D-0:

    09:08

    UOPF: даешь доступ в интернет каждому пылесосу!:

    07:05

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