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    13 февраля 2004

    Свершилось: топливные элементы будут работать и на этаноле!:

    19:22

    Тестовые приложения: SiSoft Sandra 2004.SP1 v.2.9.104:

    18:30

    Интернет и сети: Flash Saving Plugin v.1.1.2:

    18:05

    Интернет и сети: Save Flash v.2.4.04:

    17:40

    FTP-клиенты: AbsoluteFTP v.2.2.2:

    17:15

    Мультимедиа: Media Player Classic v.6.4.7.7:

    16:50

    Запись: DVD2One v.1.4.0:

    16:25

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.24:

    16:00

    Настройщики ОС: WinXP Manager v.4.8.2.1:

    15:35

    Финал нашего конкурса №17 и подведение итогов сезона:

    15:28

    Настройщики ОС: System Mechanic v.4.0g:

    15:10

    22-дюймовый CRT-монитор IBM C220p: в два раза дешевле аналогичного ЖК-дисплея:

    14:53

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.5.9:

    14:45

    Настройщики ОС: TweakNow Accelerator XP v.1.4:

    14:20

    Настройщики ОС: Iconoid v.3.3.3:

    13:55

    Мультимедиа: DVD Shrink v.3.1.5:

    13:30

    MegaRAID SCSI 320-2X: двухканальный Ultra320 PCI-X SCSI RAID контроллер от LSI Logic:

    13:22

    Интернет и сети: SecureCRT v.4.1.2:

    13:05

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.04 RC2:

    12:40

    Интернет и сети: BWMeter v.1.3:

    12:15

    PMA 2004: Konica Minolta представляет DiMAGE Xg и A2:

    12:14

    6-Мп цифровая камера EXILIM PRO EX-P600 от Casio Computer:

    11:59

    Веб-браузеры: Avant Browser v.9.01 Build 113:

    11:50

    PMA2004: серия анонсов новых флэш-карт Lexar Media:

    11:26

    Софт для сотовых: Coding Workshop Polyphonic Wizard v.2.4:

    11:25

    Обновление драйверов для звуковых карт Yamaha:

    11:05

    Обновление драйверов для видеокарт Matrox:

    10:45

    Inspiron XPS: мобильная игровая платформа от Dell на базе 3,4 ГГц P4 / Pentium 4EE:

    10:40

    Обновление прошивок для бытовых DVD-плееров Lite-On:

    10:30

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.4.2:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 февраля):

    10:00

    Bubble Jet i9950: профессиональный струйный принтер Canon формата А3:

    05:14

    PMA 2004: 8-Мп цифровая камера Olympus C-8080 Wide Zoom:

    02:19

    Sony и Toshiba готовятся к выпуску 45-нм микропроцессоров:

    01:35

    MaxSelect TravelBook X7+: первый с графикой ATI M11 (Radeon 9700):

    01:25

    Strobe XP 200: новый протяжный сканер от Visioneer:

    01:05

    Apollo KT880: двухканальный чипсет от VIA под Athlon XP, официально:

    00:52

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