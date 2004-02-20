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    20 февраля 2004

    Топливные элементы по версии Intel: 8 часов непрерывной работы к 2007 году:

    16:51

    Lingvo Online становится многоязычным:

    16:25

    Мультимедиа: iuVCR v.4.8.5.335:

    16:00

    Утилиты: nnCron v.1.89 RC5:

    15:35

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R259 18.02.2004:

    15:10

    Из истории и современной жизни компьютерного железа: ответы на загадку № 18:

    14:59

    Софт для сотовых: Coding Workshop Ringtone Converter for Windows v.5.0.0:

    14:45

    Настройщики ОС: Samurize v.1.2.5:

    14:20

    Менеджеры закачек: Internet Download Accelerator v.2.7.2:

    13:55

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.109:

    13:30

    Утилиты: DVD Master Backup v.0.3.7:

    13:05

    Samsung: 512 Мбит XDR DRAM — вслед за Toshiba:

    12:46

    Настройщики ОС: Fresh UI v.6.95:

    12:40

    Finecam M410R и SL400R: две новые камеры Kyocera:

    12:16

    Утилиты: Tray Helper v.4.0:

    12:15

    О будущем 64-битных расширений архитектуры x86:

    12:00

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.04.4:

    11:50

    Фото дня: CardBus DVI видеоадаптер HIS VT Book:

    11:40

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.24 Final и K-Lite Mega Codec Pack v.1.00 Final:

    11:25

    Новые Forceware — 1 марта:

    11:05

    iomega: Micro Mini USB 2. Кто меньше?:

    11:01

    Ritek представит 4-Гб карту CompactFlash на CeBIT:

    10:48

    Утилиты для мониторинга работы материнских плат Soyo:

    10:45

    Мировой рынок памяти: контрактные цены на вторую половину февраля:

    10:42

    Mitsubishi Electric представила прототип двустороннего ЖК-экрана:

    10:40

    Новые прошивки для приводов BenQ и Lite-On:

    10:30

    Обновление прошивок для мобильной графики ATI:

    10:15

    Tecra M2: новый 14,1-дюймовый бизнес-ноутбук от Toshiba:

    10:07

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 февраля):

    10:00

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