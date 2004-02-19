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    19 февраля 2004

    Утилиты: ICE Book Reader Professional v.6.4:

    23:30

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R258 18.02.2004:

    23:05

    Утилиты: CladDVD .NET v.3.4.4:

    22:40

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.6.5.7:

    22:15

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.25:

    21:50

    Утилиты: WhereIsIt? v.3.57 Build 218:

    21:25

    Веб-бразуеры: iNetAdviser v.3.2.08:

    21:00

    Запись: Nero InCD v.4.1.5.7:

    20:35

    Конвертеры: ABC Amber PDF Converter v.1.20:

    20:10

    Почтовые клиенты и фильтры: G-Lock SpamCombat v.1.40 Build 237:

    19:45

    Безопасность: ZoneAlarm Pro/Plus/Free v.4.5.538.001:

    19:20

    Утилиты: Adobe Reader Speed-Up v.1.14:

    18:55

    Безопасность: pcInternet Patrol v.2.2 Build 2:

    18:30

    Резервное копирование: Acronis True Image v.7.0 Build 591:

    18:05

    Мультимедиа: AnyDVD v.3.5.1.1:

    17:40

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.2.1.292:

    17:15

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.50 Update Fix:

    16:50

    Менеджеры закачек: Net Transport v.1.82:

    16:25

    Мультимедиа: Quintessential Player v.4.11 Build 71:

    16:00

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.04.3 Beta:

    15:35

    Toshiba Matsushita Display: два дисплея, опережающих время:

    15:28

    Веб-браузеры: Opera v.7.50 Tech Preview 2 Build 3613:

    15:10

    Nikon ускоряет темпы разработки иммерсионных технологий:

    15:09

    Драйверы KX Project v.5.10.0.3537 Beta для звука от Creative:

    14:45

    Запись: CloneCD v.4.3.2.2:

    14:20

    Фото дня: ТВ тюнер Lifeview Fly Platinum:

    14:01

    Из истории и современной жизни компьютерного железа: загадка №18:

    14:00

    Мультимедиа: Zoom Player v.3.31 Final:

    13:55

    Диагностика: Central Brain Identifier v.6.1.0.1 Beta:

    13:30

    DH800: новая системная плата Iwill для рабочих станций на Xeon:

    13:15

    Кодеки: DJBCP Codec Pack v.1.4.4 Final:

    13:05

    Диагностика: HWiNFO32 v.1.40:

    12:40

    IDF Spring 2004: некоторые подробности о чипсетах Grantsdale и Alderwood. Мини-фотосессия:

    12:16

    Антивирусы: McAfee Stinger v.2.0.1:

    12:15

    Набор утилит для работы с материнскими платами и видеокартами MSI:

    11:25

    Обновление прошивок для записывающих DVD-приводов BTC:

    11:05

    IDF Spring 2004: карты GeForce PCX от партнеров NVIDIA. Первые фото GF PCX 5200/4300:

    10:59

    Мировой рынок памяти: полный штиль:

    10:54

    Утилиты: Abit FlashMenu v.1.33:

    10:45

    Обновление прошивок для цифровых камер Olympus:

    10:30

    Новые версии драйверов для различных устройств Genius (веб-камер, клавиатур, планшетов):

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 февраля):

    10:00

    IDF Spring 2004: будущее мобильных ПК по версии Intel. Платформа Florence:

    02:42

    Infineon выпускает первый чип по технологии X Architecture:

    01:41

    IDF Spring 2004: Bayshore, Fanwood, Millington, Dimona, Tukwila и другие новые имена в процессорных линейках Intel:

    00:55

    IDF Spring 2004: FB-DIMM и Memory Implementers Forum. Ближайшие планы в отношении DDR2:

    00:00

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