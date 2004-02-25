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    25 февраля 2004

    Запись: Burrrn v.1.10:

    16:25

    Редакторы: WinHex v.11.25 SR-9:

    16:00

    Ultrastar 10K300 — 300 Гб жесткий диск Hitachi для корпоративных систем:

    15:59

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R261 24.02.2004:

    15:35

    Из истории и современной жизни компьютерного железа: ответы на загадку № 19:

    15:28

    Настройщики ОС: WinXP Manager v.4.8.2.2:

    15:10

    DRU-700A: DVD-привод Sony с поддержкой записи на двухслойные носители:

    14:51

    Мультимедиа: Easy CD Ripper v.2.27:

    14:45

    Настройщики ОС: Cacheman XP v.1.1:

    14:20

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.110:

    13:55

    20,1 дюймовый монитор Sharp — с временем отклика 16 мс:

    13:46

    Веб-браузеры: SlimBrowser v.3.93 Build 002:

    13:30

    EX-Z40 и EX-Z30: новые камеры Casio с увеличенным временем автономной работы:

    13:25

    Creative Professional E-MU 1820 — цифровая аудиосистема студийного качества:

    13:18

    Интернет и сети: Alchemy Eye v.5.7:

    13:05

    Архиваторы: WinZip v.9.0 Final:

    12:40

    CLIE PEG-TJ27: КПК Sony с интегрированной камерой за $200:

    12:28

    Антивирусы: F-Prot v.3.14c:

    12:15

    Веб-браузеры: MyIE2 v.0.9.17:

    11:50

    Веб-браузеры: Mozilla v.1.7 Alpha:

    11:25

    Почтовые клиенты и фильтры: The Bat! v.2.04.7:

    11:05

    IBM PC Core System: карманный терминал, который всегда с тобой:

    11:00

    Драйверы для мониторов Maxdata/Belinea:

    10:45

    Мировой рынок памяти: неуверенность в конце месяца торгов:

    10:44

    TSMC готовится к выпуску 0,11-мкм чипов NVIDIA:

    10:40

    Новые драйверы для клавиатур и мышей BTC:

    10:30

    Обновление прошивок для CD-RW-приводов BenQ:

    10:15

    Quadro FX Go1000: новая графика NVIDIA для мобильных рабочих станций:

    10:12

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 февраля):

    10:00

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