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    28 февраля 2004

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.02 Beta 3:

    23:05

    Утилиты: #1 DVD Ripper v.1.3.26:

    22:40

    Настройщики ОС: Startup Organizer v.2.3.188:

    22:15

    Менеджеры закачек: Internet Download Manager v.4.0 Beta 3:

    21:50

    Веб-браузеры: MultiZilla v.1.6.2.1d:

    21:25

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R262 25.02.2004:

    21:00

    FTP-серверы: RaidenFTPD v.2.4 Build 1198:

    20:35

    Безопасность: Kerio WinRoute Firewall v.6.0.0 Beta 1:

    20:10

    Настройщики ОС: WinGuard Pro 2004 v.5.6.3:

    19:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.66 Beta 4:

    19:20

    Антивирусы: McAfee Stinger v.2.0.5:

    18:55

    Безопасность: Kerio Personal Firewall v.4.0.13:

    18:30

    Настройщики ОС: WinBoost v.4.70:

    18:05

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.112:

    17:40

    Интернет и сети: AI RoboForm v.5.6.1:

    17:15

    Резервное копирование: Acronis True Image v.7.0 Build 595:

    16:50

    Настройщики ОС: Process Supervisor v.1.60:

    16:25

    Диагностика: ASTRA32 v.0.93 Beta:

    16:00

    Менеджеры закачек: Fresh Download v.6.70:

    15:35

    ОС: FreeBSD v.5.2.1:

    15:10

    Базы данных: MySQL 4.0.18:

    14:45

    Запись: Alcohol 120% Device Support Patch v.2.3.5.225:

    14:20

    Настройщики ОС: RadLinker v.0.999e:

    13:55

    Настройщики ОС: ATITool v.0.0.18:

    13:30

    Microsoft: неофициальный Service Pack 2 Build 2082 для Windows XP (Full):

    13:05

    Новое разбирательство на рынке DRAM: ведущих поставщиков обвиняют в сговоре:

    12:50

    Обновление драйверов для встроенного звука от RealTek:

    12:40

    Новые версии драйверов ForceWare для видеокарт на чипах NVIDIA:

    12:15

    Обновление прошивок для приводов BTC, Samsung и Sony:

    11:50

    Спецификация перезаписываемых HD-DVD — принята или...:

    11:42

    Тестовые приложения: Hitachi Feature Tool v.1.92:

    11:25

    Creative: обновление прошивок для MP3-плееров NOMAD MuVo:

    11:05

    T-Flash от SanDisk — новый сменный флэш-носитель:

    10:49

    Creative: патч для PlayCenter:

    10:45

    Утилиты: WinBIOS v.1.04.32:

    10:30

    Диагностика: SilentTek v.3.24.09:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 февраля):

    10:00

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