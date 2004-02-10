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    10 февраля 2004

    Веб-браузер: AdsCleaner Pro v.2.0:

    19:30

    Утилиты: IBDesk v.2.0:

    18:55

    Файловые менеджеры: Frigate v.3.22:

    18:30

    Новые ноутбуки IBM: ThinkPad X40 и обновленные X31:

    17:03

    Почтовые клиенты и фильтры: Aggressive Spam Defense v.1.02:

    15:35

    Утилиты: Ad-Aware Reference File 01R256 09.02.2004:

    15:10

    Aria DP200FM и DP100FM: MP3/WMA плееры под торговой маркой RoverMedia:

    15:03

    NW-MS77DR — новый портативный аудиоплеер Sony:

    14:56

    SimpleTech SimpleDrive: 160 и 250 Гб версии накопителей:

    14:46

    Запись: DeepBurner v.1.1.0.104:

    14:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Popcorn v.1.65:

    14:20

    Из архивов и новинок компьютерной истории: загадка №16:

    14:00

    Антивирусы: The Cleaner v.4.0 Build 4218:

    13:55

    Стандарт HyperTransport Release 2.0, официально:

    13:32

    Чистильщики: HDCleaner v.2.353:

    13:30

    Настройщики ОС: MemMonster v.4.55:

    13:05

    Samsung представила 256 Мбит чипы GDDR для ноутбуков:

    12:59

    Почтовые клиенты и фильтры: K9 v.1.26:

    12:40

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.0.5 Final:

    12:15

    Рынок NAND-флэш в 2004 году: 39% рост в оценках iSuppli:

    12:07

    Intel представит UWB-чипсет на IDF:

    12:00

    Мультимедиа: Audiograbber v.1.83 Build 1:

    11:50

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.50 Beta 1:

    11:25

    Веб-браузеры: Mozilla Firebird меняет имя на Mozilla Firefox:

    11:05

    Новые версии BIOS для видеокарт Gainward:

    10:45

    Новые версии прошивок для CD/DVD-приводов BenQ/Acer:

    10:30

    Обновление прошивок для бытовых плееров Akai:

    10:15

    8 Гб флэш-карты ProX CompactFlash от SimpleTech за какие-то $5999...:

    10:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 февраля):

    10:00

    Polaroid x530: цифровой компакт на 4,5-Мп CCD матрице Foveon X3:

    09:26

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