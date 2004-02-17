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    17 февраля 2004

    IDF Spring 2004, Крейг Барретт: 64-32 расширения Intel и AMD64 будут работать на единой платформе!!!:

    23:44

    Сделай сам 3-Мп цифровую камеру со сменной оптикой, не выходя из дома (руководство к действию):

    18:40

    DCS Pro SLR/n: 14-мегапиксельная цифровая SLR-камера Kodak:

    17:35

    2,5-дюймовые диски Samsung SpinPoint M40 в массовой продаже:

    15:57

    Утилиты: Enterra Icon Keeper:

    15:35

    Мультимедиа: mp3Trim v.1.90a:

    15:10

    iRU Novia 5012: легкое 12-дюймовое мобильное решение на базе AMD Athlon XP-M:

    15:09

    Утилиты: CladDVD .NET v.3.4.3:

    14:45

    ASRock P4S55FX+ — новинка на базе чипсета SiS655FX:

    14:24

    Почтовые клиенты и фильтры: CheckMail v.1.4.5:

    14:20

    По следам PMA 2004: три новых участника Four Thirds System. О перспективах развития стандарта:

    13:57

    Интернет и сети: BWMeter v.1.3.1:

    13:55

    Conexant обновила линейку HNP-процессоров двумя моделями:

    13:40

    ISSC: IBM расскажет о 132-Гбит/с кремний-германиевом мультиплексоре:

    13:35

    Безопасность: Norton Personal Firewall 2004:

    13:30

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 1358:

    13:05

    Утилиты: WinDVD Tweaker Pro v.4.47:

    12:40

    IDF Spring 2004: Cayley – цифровая технология LCOS дисплеев от Intel:

    12:28

    PMA 2004: 12 новых камер Samsung:

    12:25

    Утилиты: DVD Master Backup v.0.3.6:

    12:15

    Утилиты: Bench´emAll v.2.54:

    11:50

    Чистильщики: CleanCenter v.1.33.61:

    11:25

    Менеджеры закачек: FlashGet v.1.50 Final:

    11:05

    Microsoft: исправление для DirectX 9.0, 9.0a и 9.0b:

    10:45

    HP iPAQ 6000: новинка под управлением Pocket PC Phone Edition:

    10:45

    Обновление драйверов и ПО для видеокарт Leadtek:

    10:30

    Мировой рынок памяти: кратковременное появление спроса — причина — IDF?:

    10:26

    Диагностика: SmartDoctor v.4.2:

    10:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 февраля):

    10:00

    Nikkei Market Access: прошлое и будущее рынка флэш-памяти:

    09:56

    Шесть низковольтных процессоров AMD Opteron HE и EE для серверов и рабочих станций:

    09:44

    Optio MX: цифровая фото/видео камера Pentax на PMA 2004:

    07:05

    Второй (февраль 2004) номер "Журнала iXBT.com" поступил в розничную продажу!:

    00:48

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