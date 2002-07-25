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    25 июля 2002

    Чип и Дейл спешат на помощь: BadCopy Pro 3.20:

    22:47

    Работа с диском напрямую: Disk Investigator 1.2:

    22:47

    Новый релиз VIA 4in1 Drivers 4.41 Final:

    22:46

    Один пароль за кучу других: Multi-Pass 1.0:

    22:45

    Что внутри компьютера? Спросите у Dr. Hardware Sysinfo 8.0e:

    22:45

    Бесплатный браузер Mozilla 1.1 Beta:

    22:44

    Новые прошивки для плат от Intel и Soltek:

    22:44

    Odyssey 1000 – 400 компактов цифровой музыки:

    18:54

    Одежда будущего – версия SCOTTeVEST:

    18:53

    Финансовый отчет Sony за первый квартал 2002 года:

    17:31

    Новые биосы для плат от Gigabyte, MSI, Shuttle:

    17:25

    Новые драйверы для карт от 3Dlabs:

    17:24

    Новый биос для ASUS и USB2.0 драйвер для SOYO:

    17:24

    Драйверов для карт на базе Radeon 9000/9700 под ОС Windows 95/98/NT — не будет:

    17:22

    Расширение стандарта для флэш-карт:

    17:03

    P4PB 266E: плата от VIA на чипсете Apollo P4X266E:

    14:31

    Leadtek получила от NVIDIA региональный эксклюзив на выпуск карт Quadro4:

    14:10

    PSC предсказывает повышение цен на DRAM к концу года:

    13:05

    Фото дня: графическая AGP 8x карта V-SP64D-H на Xabre 400 от Gigabyte:

    10:49

    Планы Intel в отношении выпуска чипсетов и августовское снижение цен:

    10:09

    USB аудио / MIDI интерфейс EDIROL UA-20 от Roland:

    09:44

    Новая статья на Компьюторге: "Обзор анонсов жестких дисков с интерфейсом IDE/ATA":

    02:38

    SS51 XPC: новая Pentium 4 barebone-система от Shuttle:

    02:07

    iXBT.com: из Сети на бумагу. Первый номер уже в сентябре!:

    01:38

    2-Гб модуль DDR SDRAM от Legacy Electronics:

    00:09

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