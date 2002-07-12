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    12 июля 2002

    Original CD Emulator 1.70:

    23:33

    WinRamTurbo XP v1.1:

    23:32

    Бета версия драйверов Detonator 30.30:

    23:32

    «PCI Latency» патч для чипсетов от VIA v.0.20:

    23:31

    Вышел Winamp v.3 RC3:

    23:31

    Новый перезаписывающий CD-RW привод от Asustek:

    19:36

    Фото дня: системная плата Asustek с поддержкой 32-разрядной RDRAM:

    19:20

    Nikon использует 248 сканеры для 110-нм техпроцессов:

    18:41

    Клиенты MediaTek недовольны начавшимся разбирательством:

    18:20

    Новые биосы для плат от Supermicro:

    17:37

    Новые бета биосы для «матерей» от Gigabyte:

    17:37

    Новые неофцициальные 4in1 драйверы от VIA:

    17:36

    Новые биосы и драйверы от ASUS:

    17:36

    Новая версия менеджера файлов для Creative Nomad Jukebox 3.0:

    17:34

    Новая версия утилиты Storage Manager Pro от Adaptec:

    17:34

    Новые биосы для плат от Acorp:

    17:33

    Новые драйверы для Savage2000:

    16:26

    Фото на документы 1.6:

    16:19

    Изменение конфигурации принтера Epson Stylus Pro 10000CF:

    12:25

    15-дюймовый сенсорный ЖК дисплей от Sharp:

    12:14

    Контрактные цены на 40x CD-RW падают до $50:

    10:57

    Флэш-карты формата MemoryStick Duo от Sony приближаются к прилавкам магазинов:

    10:51

    Цены на 14,1-дюймовые ЖК-панели – все еще в пределах $235-255:

    10:46

    Zoetrope + Hammer: что мы знаем о K8M400?:

    10:28

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