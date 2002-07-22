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    22 июля 2002

    Все драйверы прошедшей недели (15.07.2002 - 21.07.2002):

    20:27

    Все BIOS прошедшей недели (15.07.2002 - 21.07.2002):

    20:25

    Новые биосы для плат от AOpen:

    20:17

    Биосы для плат PCChips:

    20:16

    Биосы для ASUS TUSI-M и Soltek SL-75ERV:

    20:16

    Motorola рассказывает о третьем поколении PowerQuicc:

    18:21

    Проектор Hitachi + объектив Panamorph VSR = домашний кинотеатр?:

    17:31

    EPOC: новая компоновка чипов на модулях памяти Kingston:

    16:16

    Фото дня: плата AS45GT/R на чипсете SiS648 от Shuttle:

    14:15

    NVIDIA CineFX: архитектура real-time рендеринга с кинематографическим качеством:

    13:17

    RocketRaid 1520 от HighPoint с поддержкой Serial ATA:

    12:36

    Radeon 9000 Pro CRT/DVI/TV 64M DDR AGP от CP Technology:

    11:24

    JPEG встает на защиту одноименного формата:

    10:54

    Samsung может снизить цены на ЖК-экраны:

    10:37

    Компьюторг: свежие мониторинги плюс новая статья в разделе «Hot-Torg!»:

    08:48

    52/24/52 скоростной CD-RW привод от Ultima Electronics:

    08:41

    База данных IBM DB2 портирована на платформу AMD x86-64:

    08:03

    ELSA AG умерла... Да здравствует ELSA GmbH!:

    07:36

    Администрим удаленно с Radmin 2.1:

    01:46

    Резервируем базы данных с помощью MySQL Backup Watcher 1.4.0:

    01:45

    Уничтожаем трояны с помощью Anti-Trojan Shield 1.0.0.14 и Trojan Remover 4.7.7:

    01:44

    Проверяем качество дисплея с помощью MonitorTest 2.0 Build 1001:

    01:44

    Альтернативная оболочка Talisman Desktop 2.3 (Build 2310):

    01:44

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