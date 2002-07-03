  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    3 июля 2002

    BIOS: новая версия для платы MSI 745 Ultra:

    18:51

    Bluetooth-адаптеры Belkin:

    17:50

    Bluetooth боится пластика?!:

    17:46

    Драйверы: WHQL для карт на базе GPU серии NVIDIA Quadro:

    17:05

    Драйверы для аудио карт от Philips:

    17:00

    Драйверы: для контроллеров от High-Point:

    16:59

    BIOS: для системных плат от Gigabyte:

    16:55

    BIOS: для системных плат от TYAN:

    16:52

    BIOS: для системных плат от EPoX:

    16:50

    BIOS: для карт на базе ATi Radeon 7500 от DELL:

    16:46

    MENUET: операционка, помещающаяся на один 1,44 Мб флоппик!:

    16:44

    BIOS: новые версии прошивок для системных плат от ASUS:

    16:42

    Драйверы: для карт серии Wildcat от 3Dlabs:

    16:38

    Новый чипсет Oak для приводов CD-RW/DVD-ROM:

    16:25

    US Robotics выпускает новую серию ADSL модемов SureConnect:

    16:21

    RDF Japan 2002: Yellowstone, FlexPhase, RaSer V и другие перспективы Rambus:

    15:03

    Объемы поставок TFT LCD с Тайваня в июне упали на 5%:

    14:15

    Сканеры Plustek OpticPro S6 и OpticPro U16B – в России:

    10:32

    Планы по выпуску MIPS серверов от SGI:

    10:16

    Intel Itanium 2 - на следующей неделе:

    09:33

    Isonics готовится к поставкам SOI пластин для AMD:

    08:58

    Компьютерные сети - с проводами или без? Новая статья на Computorg@iXBT.com:

    01:32

    2,8 ГГц Pentium 4, 1,9 ГГц Celeron и другие изменения в планах Intel:

    00:51

    Фото дня: Matrox Parhelia 512. Чип. Лично:

    00:32

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018