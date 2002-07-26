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    26 июля 2002

    DVD-R/RW привод DVR-104 от ASUS:

    18:32

    Soyo P4X400 Dragon Ultra: драконы forever!:

    17:33

    Aio ECS: все в одном… мониторе:

    17:04

    Атомарные запоминающие устройства – в ближайшие 20 лет:

    16:29

    Рентген из нанотрубок:

    16:04

    Новая статья на "Компьюторге": "Рынок памяти, конец июля 2002":

    15:39

    Palm снижает цены:

    12:03

    Intel лицензирует PowerVR. К чему бы это?:

    11:44

    NEC станет много:

    10:10

    Красный день календаря: Сегодня – День Сисадмина!:

    09:47

    Дело о государственном финансировании корейских компаний: теперь расследованием займется Евросоюз:

    09:35

    Motorola: новый чипсет для беспроводных домашних сетей порадует геймеров:

    09:03

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    08:36

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