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    4 июля 2002

    Обновление драйверов для внешней звуковой карты Extigy:

    23:44

    Новые прошивки для системных плат от ASUS:

    23:40

    Новые драйверы для карт ATi Fire GL 8800/8700:

    23:40

    Новые бета биосы для системных плат от Tyan:

    23:35

    Утилиты: ftp/fxp клиент FlashFXP 2.0 RC2:

    23:18

    Новые бета драйверы для карт на базе ATi Radeon:

    23:07

    ZoneAlarm Free 3.1.282 Beta:

    20:27

    Новые драйверы для Sound Blaster Extigy:

    20:15

    AHEAD Software: новая версия Nero Burning ROM 5.5.9.0:

    19:58

    Выпуск 845GE и 845PE откладывается:

    17:00

    Раздвижная клавиатура Vario Keyboard от RAST Associates:

    16:56

    Тайваньская полиция наведалась к производителям CD-RW приводов:

    16:54

    Sanyo Electric начнет выпуск PDP-телевизоров в Китае:

    16:50

    Беспроводная камера Sanyo:

    15:41

    Три новых плазменных монитора от Sony - на российском рынке:

    12:19

    TwinForce: комплект из материнской и графической плат от Leadtek:

    10:59

    Serial ATA контроллер от IWILL:

    10:44

    KT3 Ultra2: новая KT333 плата от MSI:

    10:17

    Philips, Orange Book Part III CD-RW Volume 3 v0.9: стандарт для 32x CD-RW:

    10:06

    Перспективы и сроки внедрения Serial ATA:

    09:56

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