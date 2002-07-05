  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    5 июля 2002

    LifeBook S6010 с интерфейсами WLAN и Bluetooth от Fujitsu Siemens:

    17:15

    Gainward GeForce4 Ti4200 с 3,3 нс памятью:

    16:33

    Утилита тонкой настройки Kyro Linux Tools 0.071:

    16:08

    Фото карт на чипах ATi R300 и RV250:

    16:05

    Новый бета биос для ASUS P4B266-E и ноутбука L3X00CS:

    15:59

    Новый биос для системной платы AOpen MX46L:

    15:53

    RDF Japan 2002: PC1333 RDRAM и другие обновления роадмэпов от Samsung и Elpida:

    14:44

    Pocket PC e740W: беспроводной PDA от Toshiba:

    13:41

    Новая версия CDex 1.50 beta 5:

    12:49

    Новые драйверы для звуковых карт Audigy и SBLive! от Creative (Updated):

    12:24

    Новый драйвер для AC'97 звука от VIA:

    11:47

    Новый планшетный сканер Astra 6700 от UMAX:

    11:29

    GeForce4 Ti4600 карта SPECTRA WX25 от Canopus:

    11:14

    48/16/48 скоростной CD-RW привод от LG:

    10:24

    Фото дня: V8420 Deluxe от ASUS:

    10:14

    Новый внешний комбо DVD/CD-RW привод от Sony:

    08:01

    Новая версия Mac OS X от Apple уже в августе?:

    00:11

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июль
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018