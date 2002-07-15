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    15 июля 2002

    «Горячие» клавиши с помощью HotKey Magic 1.1:

    23:46

    Выживает только параноик! С помощью Second Sight 1.43:

    23:39

    Забыли пароль? Попробуйте Asterisk Password Recovery XP 1.89:

    23:08

    Следы красного: Traces Viewer 1.0:

    23:07

    MemoryBoost Pro 2.0 Build 21 решает проблемы с памятью. Вашего ПК:

    23:06

    SmartMedia умерла. Да здравствует XD Picture Card!:

    20:21

    Производители системных плат готовятся к зиме с AMD:

    20:10

    Belkin Penlight Stylus – стило и фонарик в одном флаконе:

    18:58

    Ноутбук на 1,6 ГГц Mobile Pentium 4-M от IIYAMA:

    16:54

    2 ГБ модули DDR SDRAM PC2100 от Elpida:

    16:22

    ATI: чипы RV250 и R300 - 17 июля?:

    15:56

    Новый мобильный процессор AMD Athlon XP 1800+:

    15:23

    Все драйверы прошедшей недели (8.07.2002 - 14.07.2002):

    13:59

    Все BIOS прошедшей недели (8.07.2002 - 14.07.2002):

    13:49

    Двухпроцессорная Socket 603 плата PR-DLSW от ASUS:

    10:13

    DynaBook P5/S24PME: ноутбук со съемной клавиатурой от Toshiba:

    08:56

    M1687/M1563: ALi с выпуском чипсета под AMD Hammer не пошутила...:

    01:06

    Unitech: видео карта Optimus 9000 Pro на чипе RV250 от ATi:

    00:52

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