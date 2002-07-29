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    29 июля 2002

    Новые Evo Compaq:

    17:20

    Dell Inspiron 4150 - цвета заказывает покупатель:

    17:18

    Все драйверы прошедшей недели (22.07.2002 - 28.07.2002):

    15:25

    Все BIOS прошедшей недели (22.07.2002 - 28.07.2002):

    15:25

    Samsung откроет завод по производству ЖК-панелей шестого поколения:

    15:13

    VP870 от 3Dlabs: восемь одежек...:

    14:32

    Новые игрушки от Intel:

    13:39

    Компьюторг: свежие мониторинги:

    10:38

    i845G / GL / E / GV / GE / PE, i850E, E7205 (Granite Bay), Springdale-P и Springdale-G: сравниваем характеристики:

    09:37

    Две новых системных платы от ASUS с поддержкой AGP 8x: A7N8X на nForce 2 и P4S8X на SiS648:

    08:22

    aJ-100WRP: беспроводной Java-коммуникатор от aJile Systems:

    07:53

    S50 и S60: новые PDA от Acer?:

    07:20

    Официальное снижение цен на процессоры от AMD:

    06:51

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