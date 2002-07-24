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    24 июля 2002

    PingIT 1.0 (eng):

    22:50

    LiveCam 3.0 Pro, пока в Германии:

    22:49

    RightMark Audio Analyzer 4.0 (BETA2):

    22:48

    MySQL Backup Watcher 1.4.0 (rus):

    22:47

    InterBase Backup Watcher 1.1.1 (rus):

    22:46

    File Backup Watcher 1.4.2 (rus):

    22:45

    Новые биосы для плат ECS:

    22:45

    ASUS Probe 2.17.03 и USB2.0 драйвер от Gigabyte:

    22:45

    2,4 ГГц процессор Intel Pentium 4 меняет степпинг:

    17:32

    JPEG: прощай, стандарт!:

    17:22

    Fujitsu сообщает о возможных проблемах с жесткими дисками:

    16:16

    USB 2.0/IEEE 1394 320 Гб накопитель Logitec:

    15:56

    Рынок ЖК-панелей: Samsung Electronics снижает цены, тайваньцы предлагают скидки:

    15:39

    Sony представила модуль для мобильных Blu-Ray Disc приводов:

    14:44

    Носимый аудио модуль Infineon как предмет электронной одежды:

    10:19

    Pocket LOOX – уже в Европе:

    09:22

    Samsung строит еще один завод по производству чипов на 300-мм пластинах:

    08:50

    Новая статья на Компьюторге: HP Photosmart 318:

    03:57

    PCI-X 266 и PCI-X 533: спецификации PCI-X 2.0 одобрены:

    03:45

    FIRE GL X1: новая профессиональная графика от ATI:

    03:25

    Dothan, 90 нм наследник Banias, и другие обновления линейки мобильных процессоров от Intel:

    03:08

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