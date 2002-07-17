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    17 июля 2002

    Давите на клавиши еще быстрее — UltimaShell 2.1:

    23:48

    Не спеши, дорогой! — Speed Gear 2.0:

    23:40

    Фото на документы 1.61:

    23:31

    Вышел новый релиз кандидат DVD Region-Free v1.0 RC1:

    23:26

    Вышел релиз QuickTime 6:

    23:17

    Дефрагментируем винчестер с помощью Power Defrag 3.01:

    23:14

    Халявный антивирус — AntiVir Personal Edition 6.14.11.61:

    23:08

    Получаем информацию о системе через интернет:

    23:03

    Новая системная плата K7S5A + компании EliteGroup:

    17:08

    Новые контроллеры Silicon Image для цифровых телевизоров Hitachi:

    16:52

    Новая версия плеера NVIDIA DVD 1.22:

    15:32

    Вышла новая версия IrfanView 3.75:

    15:29

    Независимые драйверы для звуковых карт от Creative Labs:

    15:26

    Новые биосы для плат Jetway:

    15:24

    Новые драйверы для ATi FireGL 8800/8700 под Linux:

    15:24

    Новые биосы для плат EpOX:

    15:23

    128-мегабайтный Blade Monster на Xabre 400 от Joytech – в нашей лаборатории:

    12:50

    FLORA 270W: первый серийный ноутбук с водяным охлаждением от Hitachi:

    12:24

    Новая литографическая платформа от Canon:

    12:13

    Новые DVD-RAM/DVD-R носители от Matsushita:

    11:54

    Три системных платы на NVIDIA nForce2 от Leadtek:

    11:22

    Brilliance 200P3M: новый 20-дюймовый ЖК монитор от Philips:

    10:58

    NVIDIA nForce2: новая эра в чипсетах для платформы Athlon XP:

    06:09

    Надувные колонки Pioneer:

    01:23

    nForce 2: представлен и показан:

    00:07

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