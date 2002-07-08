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    8 июля 2002

    Sound Slim от Matsushita – сделаем динамик тоньше:

    20:44

    Bull поддерживает Itanium 2. Целиком и полностью…:

    20:30

    70-ГГц чипы Atmel:

    20:14

    KT333 плата EP-8K5A2+ от EPox:

    17:25

    Вышел Easy CD-DA Extractor 5.0:

    17:04

    В рабочих станциях на базе Itanium 2 будут использоваться GPU Quadro4 от NVIDIA:

    17:03

    Вышла новая версия Download Accelerator Plus:

    17:02

    Утилита для борьбы с троянами: The Cleaner 3.5 Build 3501:

    16:59

    Новые прошивки для плат от ASUS:

    15:32

    Новый BIOS для ABIT SA7:

    15:31

    Новые версии BIOS для плат от MSI:

    15:30

    Рынок памяти: текущая непростая ситуация:

    14:54

    Спутниковый ТВ тюнер PixelView DTV3000 от Prolink:

    14:11

    Все BIOS прошедшей недели (1.07.2002 - 7.07.2002):

    14:02

    Все драйверы прошедшей недели (1.07.2002 - 7.07.2002):

    14:00

    256 и 512 Мб SD-карты флэш-памяти I-O Data:

    13:44

    Свежие мониторинги:

    12:05

    Intel начала поставки процессоров Itanium 2:

    11:49

    Платы на NVIDIA nForce 2 – уже в августе?:

    10:24

    Производители системных плат второго эшелона: результаты за июнь:

    10:06

    Pentium 4 ноутбуки Compaq Evo N1000v с новой системой охлаждения:

    09:47

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