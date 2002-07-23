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    23 июля 2002

    Новые драйверы для плат от Intel:

    18:42

    Биосы для плат от ASUS и VPSD:

    18:41

    SiS выступает с поддержкой RDRAM:

    16:29

    Intel представляет чипсет 845GV с поддержкой FSB 533:

    16:11

    WHQL драйверы для AC'97 звука от VIA:

    14:24

    Новые биосы для плат Albatron, MSI и SuperMicro:

    14:23

    Биосы и драйверы для системных плат от Soyo:

    14:23

    Новые прошивки для плат Acorp:

    14:22

    Новые биосы для «матерей» от Abit:

    14:22

    Драйверы для 3Dlabs Wildcat VP:

    14:21

    Detonator 30.00:

    14:20

    Фото дня: звуковая профессиональная карта Prodigy 192 от Audiotrak:

    14:16

    Clie PEG-SL10: новый недорогой PDA от Sony:

    09:23

    Platform Conference: о процессорах AMD Hammer:

    08:53

    EdiCube серии R на мобильных Pentium 4 и Celeron:

    08:17

    Компактный NOMAD MuVo от Creative:

    08:00

    17-дюймовый ЖК-монитор GREENHOUSE:

    01:03

    Внешние жесткие диски I-O Data:

    00:48

    STMicroelectronics предлагает упрощенную версию чипа NVRAM:

    00:24

    Новый недорогой ноутбук Toshiba Satellite:

    00:23

    Новый интерфейсный модуль VME SBS Technologies:

    00:21

    Sun XVR-4000: 80 млн. полигонов в секунду:

    00:18

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