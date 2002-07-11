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    11 июля 2002

    Motorola предлагает гарнитуру с убирающимся проводом:

    19:07

    1-Гбит чипы флэш-памяти Hitachi с многоуровневыми ячейками:

    18:55

    Фото дня: карта AP128D-H3 на чипе RADEON 8500XT от Gigabyte:

    18:35

    VAIO BioNote PCG-GRX91G/P: первый ноутбук с DVD-RW приводом от Sony:

    18:08

    SD / CF переходник от Matsushita: мелочь, а приятно:

    17:52

    Семинар DVD+RW альянса: Mt. Rainier и мультисессионная запись DVD+RW:

    17:30

    Новые версии биосов для плат от Tyan:

    17:08

    Драйверы для сетевых карт от Intel:

    17:05

    Новые версии прошивок для плат от ECS:

    16:54

    Новые бета биосы для плат от ASUS:

    16:54

    Обработка видео под дождем – с помощью i-Link:

    16:32

    IBM представляет low-end систему хранения данных:

    16:07

    Нынешние и будущие процессоры от VIA:

    12:11

    Ближайшие планы Chaintech по выпуску графических карт:

    09:21

    1,4 ГГц Celeron комплекты от PowerLeap для Slot-1 и Socket 370 систем на Pentium II / III:

    09:08

    В октябре Intel Developer Forum пройдет в Москве!:

    08:59

    Первая плата на VIA Apollo P4X400 - P4PB 400 от VIA:

    08:52

    Материнская плата SST-5650MBD на чипсете ATI A3 от ASKA:

    08:31

    Стиратель 2: HDCleaner 2.317:

    01:56

    Ищейка для иконок: Icon Scanner v1.2:

    01:55

    В сеть просочились новые бета драйверы для ATI Radeon:

    01:54

    Релизные драйверы для Matrox G400/G450/G550:

    01:54

    Тестовая версия MSIE 6 Build 2800.1067 для ОС 2000/XP:

    01:53

    Новые версии BIOS для плат от SuperMicro:

    00:08

    Новые BIOS для системных плат от PCCHIPS:

    00:08

    Новые версии прошивок для «матерей» от MSI:

    00:07

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