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    2 июля 2002

    IBM распродается...:

    18:22

    MP3 - на Game Boy:

    18:20

    Pocket PC – в массы!:

    17:46

    Судьба карманного ПК Dell зависит от цены:

    17:20

    BIOS: для системных плат от ASUS:

    17:20

    Драйверы: для системных плат на базе чипсетов SiS 650/740:

    17:19

    BIOS: для системных плат от Abit:

    17:18

    TSMC представила прототип 35-нм транзистора:

    16:43

    Sun выходит на рынок серверов начального уровня:

    16:41

    Утилиты: Style XP 1.01b for Windows Service Pack 1 (beta 1050 - 1060):

    16:41

    Fujifilm Super DLTtape I - 320 Гб на картридже:

    16:36

    Sun вызывают в суд... по делу о гражданской дискриминации:

    16:34

    Драйверы: для звуковых карт серии Fortissimo2 от Hercules:

    16:09

    2х скоростные носители Blu-ray Disc от Pioneer и TDK:

    14:28

    Asustek: дебют брэнда ASROCK состоится в конце июля:

    14:14

    Ноутбук-раскладушка от Xentex:

    12:09

    Две новых видео карты от Soltek:

    11:13

    Фото дня: Matrox Parhelia 512:

    10:55

    Summit, Apogee и Zenith: системная косметика от Chaintech, часть 2:

    10:21

    Черная десятка: Top 10 самых опасных вирусов за первое полугодие 2002:

    10:05

    128 Мбит чипы DDR SGRAM с тактовой частотой 450 МГц от Infineon:

    09:54

    128 Мб флэш-карты MultiMediaCard от Kingston:

    09:37

    Intel отмечает выпуск миллиардного ПК:

    08:20

    Баночный картовод MediaReader CAN от TDK:

    07:57

    Новые материнские платы для процессоров AMD от MSI:

    07:45

    Стали доступны новые версии BIOS для видеокарт от Gainward:

    00:01

    Интернет: Opera 6.04 Final для Windows:

    00:00

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