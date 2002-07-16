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    16 июля 2002

    IOLO Macro Magic 4.1t — попугай со стажем:

    23:58

    Новая бета инструмента для шпионов — Modem Spy 3.12 Beta:

    23:57

    Windows превращается... eXPerience Pack 2.1:

    23:57

    Вышел патч 1.01e для Sytle XP:

    23:56

    Новый биос для видеокарт Matrox G200/G400/G450/G550:

    23:56

    Новые прошивки для плат от MSI:

    23:56

    Новый биос для Abit KG20:

    23:55

    Починяем zip архивыс помощью ZipRecovery v1.0.01:

    23:55

    Стираем следы с помощью Surf Safe Pilot 1.10:

    23:55

    Надоела утилита RegEdit? Попробуйте бесплатный Registry Explorer 1.4.4:

    23:54

    Новые биосы для плат Gigabyte:

    23:54

    Два новых SmartStep Dell:

    23:12

    Объявлены правила лицензирования MPEG-4:

    18:14

    Compaq Evo Workstation W4000 SF: компактная рабочая станция на 2,4 ГГц Pentium 4 от HP:

    17:28

    Новые фотопринтеры от Canon:

    16:58

    Понедельник начинается в субботу или почему растут цены на память:

    16:34

    NVIDIA Crush K8: Hammer не будет обойден вниманием:

    16:05

    World Wide Web по 802.11 от Intel и IBM:

    15:01

    Сублимационные принтеры HiTi 630 – 10х15 снимок за 100 с:

    14:32

    Canon и Matsushita представили свой 2-дюймовый формат 3 Гб МО дисков:

    14:27

    Новые биосы для плат от FIC, SOYO и Tyan:

    01:33

    Новые биосы для плат от Soltek:

    00:01

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