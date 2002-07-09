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    9 июля 2002

    Micron освоит 300-мм пластины уже в этом году:

    22:34

    ARM добавит смарт-картам криптографических функций:

    22:14

    Asustek и Acer представили ноутбуки на процессорах AMD:

    19:54

    FSB 533 МГц на 845D? Почему бы и нет?:

    19:36

    Itanium 2-решения Hewlett-Packard:

    19:19

    Универсальный драйвер для видеозахвата от Brooktree:

    17:00

    Новые драйверы от Omega для Radeon:

    16:49

    Чем занят ваш процессор? И куда делась память? Отвечает: Memory and CPU Observer 2.2:

    16:41

    Как называется 1024 терабайта?:

    15:41

    Новый релиз PowerStrip 3.20 Final:

    15:26

    Новые биосы для «матерей» от ASUS:

    15:16

    Драйверы detonator 29.42 для видеокарт от Creative:

    15:15

    Новые драйверы для контроллеров от High-Point:

    15:14

    WHQL драйвер для LEADTEK WinFast TV2000 XP:

    15:14

    Новые бета драйверы для Matrox G400/G450/G550:

    15:13

    146 Гб винчестер от IBM с технологией "pixie dust":

    14:58

    ELSA Japan продолжит работу. Под новым флагом:

    14:32

    Intel начала поставки процессоров Itanium 2: Kraftway, HP, Hitachi и NEC:

    13:58

    Наладонный мобильный принтер от Brother:

    12:06

    Intel начала поставки процессоров Itanium 2: HP, ATI и другие:

    11:49

    6-канальный Serial ATA RAID контроллер от LSI Logic:

    10:43

    hp omnibook xe4000: новые ноутбуки представительского класса:

    10:30

    RAVEMETAL RM200M-256MB: новая версия "кассетного" MP3/WMA плеера от Seagrand:

    10:11

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