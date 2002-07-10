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    10 июля 2002

    Новые версии BIOS для системных плат от Jetway:

    23:50

    Драйверы для карт от Hercules на базе ATi Radeon:

    23:48

    Детонаторы от DELL:

    23:44

    Новые биосы для плат от AOpen и ASUS:

    23:40

    Драйверы для карт серии Wildcat от 3Dlabs:

    23:38

    15-дюймовые ЖК-панели будут стоить $240 к концу года:

    19:15

    Nanya считает, что на рынке не хватает DDR-памяти:

    18:58

    IBM и Sony представят ноутбуки на настольных процессорах:

    18:44

    Российские ноутбуки с мобильным процессором AMD Athlon 4 уже в продаже:

    14:17

    Фото дня: 48х диски CD-R от TDK:

    12:51

    AMD Hammer: когда ждать интегрированного контроллера памяти DDR-II?:

    12:34

    Olympus CAMEDIA C-4000 ZOOM – 4-мегапиксельная камера за $500:

    10:47

    48х CD-R диски SONIC AZO от Mitsubishi:

    09:43

    512 / 256 / 128 Мб USB флэш-брелки от Leadtek:

    09:26

    Новая статья на Computorg@iXBT.com: Рынок памяти, июль 2002:

    05:20

    Утилита Bootstar 7.50:

    00:17

    Стиратель Clean Disk 2002 4.2.1:

    00:15

    Горячие кнопки от Hotkeycontrol XP 3.7:

    00:14

    Массированная загрузка с помощью Mass Downloader 2.4.295 SR1:

    00:12

    DeskBook Cybernet, он же DeskNote:

    00:10

    Новые версии Fresh Download v4.25 и Fresh UI v3.40:

    00:10

    40х/16х/48х CD-RW привод Pacific Digital:

    00:10

    Cisco обеспечивает доступ в интернет в аэропортах:

    00:09

    Новый ноутбук Satellite Toshiba – почти как ПК. Даже мышь есть:

    00:07

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