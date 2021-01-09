В продолжение темы недорогих дрелей-шуруповертов возьмемся изучить продукт чешской торговой марки Zitrek. Этот бюджетный компактный инструмент притягателен, в первую очередь, низкой ценой. Даже удивительно: неужели за тысячу рублей можно приобрести что-то работающее?
Характеристики
Основные характеристики шуруповерта представлены в следующей таблице:
|Производитель
|Zitrek
|Модель
|Green 12
|Тип устройства
|ручная дрель-шуруповерт со съемным аккумулятором
|Страна производства
|Китай
|Гарантия
|1 год
|Тип двигателя
|постоянного тока с угольными щетками
|Тип патрона, диаметр
|быстрозажимной двухмуфтовый, 10 мм
|Механизм реверса
|есть
|Функция удара
|нет
|Скорость
|один уровень с регулировкой до 600 об/мин на холостом ходу
|Крутящий момент
|
|Встроенная подсветка
|один белый светодиод
|Габариты, масса
|220×165×65 мм, 0,86 кг с батареей / 0,7 кг без батареи
|Аккумулятор
|Тип
|сменный литий-ионный
|Напряжение
|12 В
|Емкость
|1500 мА·ч
|Время зарядки
|2 часа 17 минут
|Эффективность, время работы (измерено)
|20 минут работы средней интенсивности, около 220 саморезов 50×3,5
|Стоимость
|Розничные предложения
Комплектация
Дрель-шуруповерт поставляется в скромно оформленной коробке, на которой напечатан минимум сведений об инструменте.
В комплекте с дрелью присутствует аккумулятор (увы, лишь один), зарядное устройство, краткое руководство пользователя и халявная бита.
Шуруповерт за тысячу, да еще и бита? Эх, жаль все-таки, что нет второго аккумулятора. Пусть цена набора и увеличится на две-три сотни, но без второго аккумулятора — это не работа. Так, развлечение. Впрочем, не будем забегать вперед.
На первый взгляд
Корпус дрели выполнен из шероховатого пластика. Две половинки-отливки плотно скреплены шестигранными болтами, никаких скрипов и люфтов не наблюдается. Отметим отсутствие противоскользящих вставок, что может привести к выскальзыванию инструмента из влажной или потной руки, если работа ведется без перчаток.
Благодаря стандартному дизайну и небольшому весу этот шуруповерт подойдет для любой руки: мужской, женской и даже детской.
Бледный зеленый цвет, средний между аквамариновым и персидским зеленым, позволит дрели не затеряться среди другого инструмента или строительных материалов.
Инструкция
Прилагаемая короткая инструкция полностью отвечает современным требованиям: бо́льшая часть текста посвящена мерам безопасности. Но все-таки нашлось место и для полезной информации. Приведено даже несколько практических советов по работе с различными типами материалов.
Управление
Регулировка крутящего момента шуруповерта, когда срабатывает «трещотка», производится стандартным поворотом стандартной муфты, на которой нанесены цифры от 1 до 18. Муфта проворачивается с заметным усилием, переход на каждый уровень крутящего момента сопровождается звонким щелчком.
Переключение скоростей у шуруповерта отсутствует, инструмент всегда работает в одном диапазоне. Максимальная скорость на холостом ходу — 600 оборотов в минуту. Маловато для дрели, но завинчивать шурупы — самое оно.
Переключатель реверса, как и во всех шуруповертах, имеет три положения: вращение шпинделя по часовой, нейтраль (блок) и вращение против часовой. Среднее (нейтральное) положение переключателя блокирует спусковой крючок (главный выключатель), препятствуя его нажатию. Этот выключатель утапливается на 8 мм, плавно регулируя скорость вращения шпинделя.
Встроенный белый светодиод добротно и неярко, чтобы не ослепить, подсвечивает рабочую зону. Для срабатывания светодиода достаточно утопить спусковой крючок на 1-2 мм, двигатель же начинает свою работу позже, примерно с 3 мм утапливания выключателя.
Патрон позволяет использовать 10-миллиметровые сверла. Автоматическая блокировка головки шпинделя отсутствует. А жаль, ведь это усложняет процесс крепления биты или сверла, так как требует участия двух рук. Кстати, иногда случается настолько сильное затягивание муфты, что поможет только газовый ключ или вот такой инструмент — противоскользящий гаечный ключ.
Впрочем, еще раз взглянув на стоимость нашего шуруповерта, мы забираем сожаления назад. Одна только система блокировки шпинделя стоит как два таких шурика.
Патрон крепится к шпинделю болтом с левой резьбой (то есть откручивать его нужно по часовой стрелке, а не против), крестовую шляпку болта внутри патрона можно разглядеть на фото. Крест — это довольно рискованно, его легко сорвать при неаккуратной попытке отвинтить.
Емкость литий-ионного аккумулятора дрели составляет 1500 мА·ч при весе 160 г. Что характерно, емкость на аккумуляторе не указывается, имеется лишь информация о вольтаже и отпечатанная дата выпуска. Нет информации о емкости батареи и в прилагаемом руководстве. Единственное упоминание о емкости (повторим, 1,5 А·ч) присутствует только на страничке продукта. Однако на этой же страничке мы видим, что в комплекте должны иметься две батареи! Да еще и пластиковый кейс должен прилагаться. Интересненько получается. Кто это так мощно разукомплектовал шуруповерт и придумал для него скромную картонную коробочку? Странно все это.
Для подзарядки батареи ее необходимо извлечь из слота, в котором она удерживается двумя защелками.
Штекер адаптера подсоединяется к разъему, который расположен в верхней части корпуса батареи. Двухцветный светодиод, вмонтированный в корпус адаптера, в процессе зарядки светится красным, а загоревшийся зеленый сообщает о полном заряде батареи.
Эксплуатация
Тут будет уместно процитировать несколько практических советов, которые приводятся в инструкции к шуруповерту. Эти советы будут справедливы для любой аккумуляторной дрели-шуруповерта, не только Zitrek.
Так, чтобы не сорвать шляпку самореза или не утопить его в древесине, кольцо крутящего момента нужно перевести в положение от 1 до 18 в зависимости от длины/толщины самореза и плотности материала. Впрочем, эта «хитрость» понятна любому ребенку. А вот следующий момент почему-то понятен не каждому. Правило простое: шуруповерт, в котором отсутствует функция удара, нельзя использовать для отвинчивания туго затянутых или «прикипевших» болтов и гаек. Работа двигателя шуруповерта при застопоренном шпинделе может привести к поломке инструмента. Попросту сгорит движок.
Еще один маленький секретик: рычаг реверса нельзя сдвигать, пока работает двигатель или вращается шпиндель.
Уход
Шуруповерт — простейший инструмент, но и он требует внимания. Необходимо следить за чистотой патрона, очищать его от песка или влаги. Не допускать хранение шуруповерта во влажном и/или неотапливаемом помещении, во время хранения обязательно переводить переключатель реверса в нейтральное (среднее) положение. Также неплохо будет время от времени подзаряжать батарею.
Наши измерения
Основные факторы, с помощью которых можно составить впечатление об аккумуляторном шуруповерте — это мощность, эффективность (запас и расход энергии) и время зарядки батареи. Чтобы раздобыть эти сведения, покинем компьютерное кресло и переместимся в мастерскую.
Крутящий момент
Производитель утверждает, что крутящий момент у шуруповерта составляет 32 Н·м (ньютон-метра). Нет сомнений, что имеется в виду максимальный момент, или, по-другому, ударный. Но такой момент не участвует в работе, поскольку длится долю секунды. Нам интересен так называемый мягкий момент, постоянный — та сила, с которой муфта продолжает вращаться под нагрузкой. Для измерения мягкого момента мы используем нехитрую конструкцию с электронным безменом в главной роли. Подробнее об этом стенде и о методике измерения было написано ранее.
При измерении крутящего момента нашего шуруповерта пиковые значения достигали 9 Н·м, однако длилось такое усилие долю секунды, в то время как истинный мягкий (постоянный) момент обычно длится 1-2-3 секунды, после чего срабатывает защита и двигатель останавливается во избежание перегрева. Именно этот момент и показан на следующем стоп-кадре.
О несчастливый Ньютон, о горемычный метр! 32 паспортных ньютон-метра против 4 фактических — это даже не нахальство. Это первое место в рейтинге бесстыжести изученных нами шуруповертов.
|Производитель, модель
|Крутящий момент по паспорту, Н·м
|Измеренный крутящий момент, Н·м
|Расхождение, раз
|Zitrek Green 12
|32
|4
|8
|Deko GCD12DU3
|32
|7
|4,5
|Makita
|30
|9
|3,3
|Kölner KCD 12M
|14
|7
|2
|Союз ДШС-3314Л
|24
|14
|1,7
|DeWalt DW907
|20
|18
|1,1
Отметим важнейший момент: самые «правдивые» шуруповерты в таблице — это либо бренд Союз, либо инструмент, которому 10 и более лет от роду (DeWalt DW907). Ну, с российским брендом все понятно, а как же DeWalt? По всей видимости — и даже почти несомненно — 10 лет назад производитель был заинтересован не только в количестве продаж, но и в поддержании авторитета бренда, который зарабатывался десятилетиями. Грустно, да?
Но вообще, что означают эти циферки на практике? Однозначно и точно ответить нельзя, поскольку разновидностей материалов слишком много. К тому же каждый материал может иметь разные состояния и, соответственно, разную плотность. В грубом приближении эти цифры означают следующее: шуруповерт с таким крутящим моментом, как у рассматриваемого (4 Н·м), способен ввернуть недлинный саморез в неплотный материал. Например, в пластиковый дюбель или в дерево типа сушеной сосны. Длинные саморезы (60 мм и длиннее) либо толстые шурупы со сверлящей головкой вогнать будет значительно сложнее, если вообще получится. Разве что с двух-трех попыток.
Итак, первый важный вывод: рассматриваемый инструмент не годится для серьезных строительных и монтажных работ. Мелкий ремонт, перетяжка шкафа, обшивка стен вагонкой или гипсокартоном — вот предназначение нашего шуруповерта.
Самый ненаучный тест
Вряд ли нужно объяснять причины, по которым этот тест является антинаучным. Никто, ни один производитель, даже самый нахальный с дипломом высшей школы продаж, никогда не укажет среди характеристик шуруповерта такие данные, как время работы и уж тем более количество ввернутых саморезов.
К счастью, мы не производим шуруповерты. Мы их изучаем и по возможности сравниваем, используя в том числе собственные критерии. Один из таких критериев — эффективность, которая выражается в количестве ввернутых в дерево саморезов.
Как и прежде, в тестировании используется сосна обыкновенная с влажностью около 20% и оксидированные саморезы для дерева 50×3,5 мм с крестообразным шлицем. Аккумулятор шуруповерта перед тестированием заряжается по самые контакты, а за ходом работы теперь пристально наблюдает Федор из фильма о тестировании Шурика.
Необыкновенную живучесть показывает наш скромняга! Такую, что даже тестовые саморезы кончились — пришлось добавить других. Они покороче, но это не принципиально, поскольку заряда в батарее оставалось чуть-чуть. Итог — 222 самореза — это не только красивая цифра. Она еще и очень внушительная. Особенно (возвращаемся к одной из главных особенностей инструмента) учитывая невероятно низкую цену шуруповерта. Федя доволен.
Важный вопрос: что происходит, когда кончается заряд аккумулятора? А вот что: шуруповерт мгновенно, без всяких предупреждений, перестает работать. Даже светодиод не включается. И кстати, этот момент зафиксирован в ролике.
Аккумулятор
Прилагаемый к шуруповерту адаптер питания выдает 12,6 В с силой тока 1000 мА. Неплохо на первый взгляд. С таким током аккумулятор должен зарядиться довольно быстро. Ну, по идее. Учитывая же, что аккумулятор в комплекте имеется всего один, то зарядка его должна происходить не быстро, а очень быстро. Иначе функции «мужа на час» рискуют остаться невыполненными.
Приведем короткий видеоролик, в котором запечатлен процесс зарядки аккумулятора рассматриваемого шуруповерта.
Увы. Рекордно долгое время должно пройти, чтобы аккумулятор зарядился полностью. Почти два с половиной часа! Быть может, стоило укомплектовать инструмент адаптером посерьезнее?
Выводы
Шуруповерт Zitrek Green 12 запомнился высоким качеством изготовления, несложностью конструкции, малыми габаритами и весом. Отличаясь низким крутящим моментом, этот инструмент не подходит для серьезных строительных и монтажных работ, зато будет незаменим в мелком частом ремонте или в длительной работе с некрупными конструкциями и неплотными материалами.
Плюсы:
- крепкая надежная конструкция
- низкая цена
- компактность, небольшой вес
- низкая цена
- наличие подсветки
- низкая цена
- великолепная энергоэффективность
- низкая цена
Как видим, пункт «низкая цена» повторяется четырежды (ой, уже пять раз). Это сделано не потому, что плюсов должно быть больше, чем минусов, а для того, чтобы читатель гарантированно обратил внимание на такую особенность инструмента.
Минусы:
- низкий крутящий момент
- работа в одном диапазоне скоростей
- отсутствие автоматической блокировки шпинделя
- долгая зарядка аккумулятора
- отсутствие второго аккумулятора в комплекте