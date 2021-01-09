Обзор аккумуляторной дрели-шуруповерта Zitrek Green 12

В продолжение темы недорогих дрелей-шуруповертов возьмемся изучить продукт чешской торговой марки Zitrek. Этот бюджетный компактный инструмент притягателен, в первую очередь, низкой ценой. Даже удивительно: неужели за тысячу рублей можно приобрести что-то работающее?

Характеристики

Основные характеристики шуруповерта представлены в следующей таблице:

Производитель Zitrek Модель Green 12 Тип устройства ручная дрель-шуруповерт со съемным аккумулятором Страна производства Китай Гарантия 1 год Тип двигателя постоянного тока с угольными щетками Тип патрона, диаметр быстрозажимной двухмуфтовый, 10 мм Механизм реверса есть Функция удара нет Скорость один уровень с регулировкой до 600 об/мин на холостом ходу Крутящий момент 32 Н·м (по паспорту, максимальный)

4 Н·м (измерено, мягкий) Встроенная подсветка один белый светодиод Габариты, масса 220×165×65 мм, 0,86 кг с батареей / 0,7 кг без батареи Аккумулятор Тип сменный литий-ионный Напряжение 12 В Емкость 1500 мА·ч Время зарядки 2 часа 17 минут Эффективность, время работы (измерено) 20 минут работы средней интенсивности, около 220 саморезов 50×3,5 Стоимость Розничные предложения узнать цену

Комплектация

Дрель-шуруповерт поставляется в скромно оформленной коробке, на которой напечатан минимум сведений об инструменте.

В комплекте с дрелью присутствует аккумулятор (увы, лишь один), зарядное устройство, краткое руководство пользователя и халявная бита.

Шуруповерт за тысячу, да еще и бита? Эх, жаль все-таки, что нет второго аккумулятора. Пусть цена набора и увеличится на две-три сотни, но без второго аккумулятора — это не работа. Так, развлечение. Впрочем, не будем забегать вперед.

На первый взгляд

Корпус дрели выполнен из шероховатого пластика. Две половинки-отливки плотно скреплены шестигранными болтами, никаких скрипов и люфтов не наблюдается. Отметим отсутствие противоскользящих вставок, что может привести к выскальзыванию инструмента из влажной или потной руки, если работа ведется без перчаток.

Благодаря стандартному дизайну и небольшому весу этот шуруповерт подойдет для любой руки: мужской, женской и даже детской.

Бледный зеленый цвет, средний между аквамариновым и персидским зеленым, позволит дрели не затеряться среди другого инструмента или строительных материалов.

Инструкция

Прилагаемая короткая инструкция полностью отвечает современным требованиям: бо́льшая часть текста посвящена мерам безопасности. Но все-таки нашлось место и для полезной информации. Приведено даже несколько практических советов по работе с различными типами материалов.

Управление

Регулировка крутящего момента шуруповерта, когда срабатывает «трещотка», производится стандартным поворотом стандартной муфты, на которой нанесены цифры от 1 до 18. Муфта проворачивается с заметным усилием, переход на каждый уровень крутящего момента сопровождается звонким щелчком.

Переключение скоростей у шуруповерта отсутствует, инструмент всегда работает в одном диапазоне. Максимальная скорость на холостом ходу — 600 оборотов в минуту. Маловато для дрели, но завинчивать шурупы — самое оно.

Переключатель реверса, как и во всех шуруповертах, имеет три положения: вращение шпинделя по часовой, нейтраль (блок) и вращение против часовой. Среднее (нейтральное) положение переключателя блокирует спусковой крючок (главный выключатель), препятствуя его нажатию. Этот выключатель утапливается на 8 мм, плавно регулируя скорость вращения шпинделя.

Встроенный белый светодиод добротно и неярко, чтобы не ослепить, подсвечивает рабочую зону. Для срабатывания светодиода достаточно утопить спусковой крючок на 1-2 мм, двигатель же начинает свою работу позже, примерно с 3 мм утапливания выключателя.

Патрон позволяет использовать 10-миллиметровые сверла. Автоматическая блокировка головки шпинделя отсутствует. А жаль, ведь это усложняет процесс крепления биты или сверла, так как требует участия двух рук. Кстати, иногда случается настолько сильное затягивание муфты, что поможет только газовый ключ или вот такой инструмент — противоскользящий гаечный ключ.

Впрочем, еще раз взглянув на стоимость нашего шуруповерта, мы забираем сожаления назад. Одна только система блокировки шпинделя стоит как два таких шурика.

Патрон крепится к шпинделю болтом с левой резьбой (то есть откручивать его нужно по часовой стрелке, а не против), крестовую шляпку болта внутри патрона можно разглядеть на фото. Крест — это довольно рискованно, его легко сорвать при неаккуратной попытке отвинтить.

Емкость литий-ионного аккумулятора дрели составляет 1500 мА·ч при весе 160 г. Что характерно, емкость на аккумуляторе не указывается, имеется лишь информация о вольтаже и отпечатанная дата выпуска. Нет информации о емкости батареи и в прилагаемом руководстве. Единственное упоминание о емкости (повторим, 1,5 А·ч) присутствует только на страничке продукта. Однако на этой же страничке мы видим, что в комплекте должны иметься две батареи! Да еще и пластиковый кейс должен прилагаться. Интересненько получается. Кто это так мощно разукомплектовал шуруповерт и придумал для него скромную картонную коробочку? Странно все это.

Для подзарядки батареи ее необходимо извлечь из слота, в котором она удерживается двумя защелками.

Штекер адаптера подсоединяется к разъему, который расположен в верхней части корпуса батареи. Двухцветный светодиод, вмонтированный в корпус адаптера, в процессе зарядки светится красным, а загоревшийся зеленый сообщает о полном заряде батареи.

Эксплуатация

Тут будет уместно процитировать несколько практических советов, которые приводятся в инструкции к шуруповерту. Эти советы будут справедливы для любой аккумуляторной дрели-шуруповерта, не только Zitrek.

Так, чтобы не сорвать шляпку самореза или не утопить его в древесине, кольцо крутящего момента нужно перевести в положение от 1 до 18 в зависимости от длины/толщины самореза и плотности материала. Впрочем, эта «хитрость» понятна любому ребенку. А вот следующий момент почему-то понятен не каждому. Правило простое: шуруповерт, в котором отсутствует функция удара, нельзя использовать для отвинчивания туго затянутых или «прикипевших» болтов и гаек. Работа двигателя шуруповерта при застопоренном шпинделе может привести к поломке инструмента. Попросту сгорит движок.

Еще один маленький секретик: рычаг реверса нельзя сдвигать, пока работает двигатель или вращается шпиндель.

Уход

Шуруповерт — простейший инструмент, но и он требует внимания. Необходимо следить за чистотой патрона, очищать его от песка или влаги. Не допускать хранение шуруповерта во влажном и/или неотапливаемом помещении, во время хранения обязательно переводить переключатель реверса в нейтральное (среднее) положение. Также неплохо будет время от времени подзаряжать батарею.

Наши измерения

Основные факторы, с помощью которых можно составить впечатление об аккумуляторном шуруповерте — это мощность, эффективность (запас и расход энергии) и время зарядки батареи. Чтобы раздобыть эти сведения, покинем компьютерное кресло и переместимся в мастерскую.

Крутящий момент

Производитель утверждает, что крутящий момент у шуруповерта составляет 32 Н·м (ньютон-метра). Нет сомнений, что имеется в виду максимальный момент, или, по-другому, ударный. Но такой момент не участвует в работе, поскольку длится долю секунды. Нам интересен так называемый мягкий момент, постоянный — та сила, с которой муфта продолжает вращаться под нагрузкой. Для измерения мягкого момента мы используем нехитрую конструкцию с электронным безменом в главной роли. Подробнее об этом стенде и о методике измерения было написано ранее.

При измерении крутящего момента нашего шуруповерта пиковые значения достигали 9 Н·м, однако длилось такое усилие долю секунды, в то время как истинный мягкий (постоянный) момент обычно длится 1-2-3 секунды, после чего срабатывает защита и двигатель останавливается во избежание перегрева. Именно этот момент и показан на следующем стоп-кадре.

О несчастливый Ньютон, о горемычный метр! 32 паспортных ньютон-метра против 4 фактических — это даже не нахальство. Это первое место в рейтинге бесстыжести изученных нами шуруповертов.

Производитель, модель Крутящий момент по паспорту, Н·м Измеренный крутящий момент, Н·м Расхождение, раз Zitrek Green 12 32 4 8 Deko GCD12DU3 32 7 4,5 Makita 30 9 3,3 Kölner KCD 12M 14 7 2 Союз ДШС-3314Л 24 14 1,7 DeWalt DW907 20 18 1,1

Отметим важнейший момент: самые «правдивые» шуруповерты в таблице — это либо бренд Союз, либо инструмент, которому 10 и более лет от роду (DeWalt DW907). Ну, с российским брендом все понятно, а как же DeWalt? По всей видимости — и даже почти несомненно — 10 лет назад производитель был заинтересован не только в количестве продаж, но и в поддержании авторитета бренда, который зарабатывался десятилетиями. Грустно, да?

Но вообще, что означают эти циферки на практике? Однозначно и точно ответить нельзя, поскольку разновидностей материалов слишком много. К тому же каждый материал может иметь разные состояния и, соответственно, разную плотность. В грубом приближении эти цифры означают следующее: шуруповерт с таким крутящим моментом, как у рассматриваемого (4 Н·м), способен ввернуть недлинный саморез в неплотный материал. Например, в пластиковый дюбель или в дерево типа сушеной сосны. Длинные саморезы (60 мм и длиннее) либо толстые шурупы со сверлящей головкой вогнать будет значительно сложнее, если вообще получится. Разве что с двух-трех попыток.

Итак, первый важный вывод: рассматриваемый инструмент не годится для серьезных строительных и монтажных работ. Мелкий ремонт, перетяжка шкафа, обшивка стен вагонкой или гипсокартоном — вот предназначение нашего шуруповерта.

Самый ненаучный тест

Вряд ли нужно объяснять причины, по которым этот тест является антинаучным. Никто, ни один производитель, даже самый нахальный с дипломом высшей школы продаж, никогда не укажет среди характеристик шуруповерта такие данные, как время работы и уж тем более количество ввернутых саморезов.

К счастью, мы не производим шуруповерты. Мы их изучаем и по возможности сравниваем, используя в том числе собственные критерии. Один из таких критериев — эффективность, которая выражается в количестве ввернутых в дерево саморезов.

Как и прежде, в тестировании используется сосна обыкновенная с влажностью около 20% и оксидированные саморезы для дерева 50×3,5 мм с крестообразным шлицем. Аккумулятор шуруповерта перед тестированием заряжается по самые контакты, а за ходом работы теперь пристально наблюдает Федор из фильма о тестировании Шурика.

Необыкновенную живучесть показывает наш скромняга! Такую, что даже тестовые саморезы кончились — пришлось добавить других. Они покороче, но это не принципиально, поскольку заряда в батарее оставалось чуть-чуть. Итог — 222 самореза — это не только красивая цифра. Она еще и очень внушительная. Особенно (возвращаемся к одной из главных особенностей инструмента) учитывая невероятно низкую цену шуруповерта. Федя доволен.

Важный вопрос: что происходит, когда кончается заряд аккумулятора? А вот что: шуруповерт мгновенно, без всяких предупреждений, перестает работать. Даже светодиод не включается. И кстати, этот момент зафиксирован в ролике.

Аккумулятор

Прилагаемый к шуруповерту адаптер питания выдает 12,6 В с силой тока 1000 мА. Неплохо на первый взгляд. С таким током аккумулятор должен зарядиться довольно быстро. Ну, по идее. Учитывая же, что аккумулятор в комплекте имеется всего один, то зарядка его должна происходить не быстро, а очень быстро. Иначе функции «мужа на час» рискуют остаться невыполненными.

Приведем короткий видеоролик, в котором запечатлен процесс зарядки аккумулятора рассматриваемого шуруповерта.

Увы. Рекордно долгое время должно пройти, чтобы аккумулятор зарядился полностью. Почти два с половиной часа! Быть может, стоило укомплектовать инструмент адаптером посерьезнее?

Выводы

Шуруповерт Zitrek Green 12 запомнился высоким качеством изготовления, несложностью конструкции, малыми габаритами и весом. Отличаясь низким крутящим моментом, этот инструмент не подходит для серьезных строительных и монтажных работ, зато будет незаменим в мелком частом ремонте или в длительной работе с некрупными конструкциями и неплотными материалами.

Плюсы:

крепкая надежная конструкция

низкая цена

компактность, небольшой вес

низкая цена

наличие подсветки

низкая цена

великолепная энергоэффективность

низкая цена

Как видим, пункт «низкая цена» повторяется четырежды (ой, уже пять раз). Это сделано не потому, что плюсов должно быть больше, чем минусов, а для того, чтобы читатель гарантированно обратил внимание на такую особенность инструмента.

Минусы: