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    Обзор аккумуляторной дрели-шуруповерта Zitrek Green 12

    Оглавление

    В продолжение темы недорогих дрелей-шуруповертов возьмемся изучить продукт чешской торговой марки Zitrek. Этот бюджетный компактный инструмент притягателен, в первую очередь, низкой ценой. Даже удивительно: неужели за тысячу рублей можно приобрести что-то работающее?

    Характеристики

    Основные характеристики шуруповерта представлены в следующей таблице:

    Производитель Zitrek
    Модель Green 12
    Тип устройства ручная дрель-шуруповерт со съемным аккумулятором
    Страна производства Китай
    Гарантия 1 год
    Тип двигателя постоянного тока с угольными щетками
    Тип патрона, диаметр быстрозажимной двухмуфтовый, 10 мм
    Механизм реверса есть
    Функция удара нет
    Скорость один уровень с регулировкой до 600 об/мин на холостом ходу
    Крутящий момент
    • 32 Н·м (по паспорту, максимальный)
    • 4 Н·м (измерено, мягкий)
    Встроенная подсветка один белый светодиод
    Габариты, масса 220×165×65 мм, 0,86 кг с батареей / 0,7 кг без батареи
    Аккумулятор
    Тип сменный литий-ионный
    Напряжение 12 В
    Емкость 1500 мА·ч
    Время зарядки 2 часа 17 минут
    Эффективность, время работы (измерено) 20 минут работы средней интенсивности, около 220 саморезов 50×3,5
    Стоимость
    Розничные предложения

    Комплектация

    Дрель-шуруповерт поставляется в скромно оформленной коробке, на которой напечатан минимум сведений об инструменте.

    В комплекте с дрелью присутствует аккумулятор (увы, лишь один), зарядное устройство, краткое руководство пользователя и халявная бита.

    Шуруповерт за тысячу, да еще и бита? Эх, жаль все-таки, что нет второго аккумулятора. Пусть цена набора и увеличится на две-три сотни, но без второго аккумулятора — это не работа. Так, развлечение. Впрочем, не будем забегать вперед.

    На первый взгляд

    Корпус дрели выполнен из шероховатого пластика. Две половинки-отливки плотно скреплены шестигранными болтами, никаких скрипов и люфтов не наблюдается. Отметим отсутствие противоскользящих вставок, что может привести к выскальзыванию инструмента из влажной или потной руки, если работа ведется без перчаток.

    Благодаря стандартному дизайну и небольшому весу этот шуруповерт подойдет для любой руки: мужской, женской и даже детской.

    Бледный зеленый цвет, средний между аквамариновым и персидским зеленым, позволит дрели не затеряться среди другого инструмента или строительных материалов.

    Инструкция

    Прилагаемая короткая инструкция полностью отвечает современным требованиям: бо́льшая часть текста посвящена мерам безопасности. Но все-таки нашлось место и для полезной информации. Приведено даже несколько практических советов по работе с различными типами материалов.

    Управление

    Регулировка крутящего момента шуруповерта, когда срабатывает «трещотка», производится стандартным поворотом стандартной муфты, на которой нанесены цифры от 1 до 18. Муфта проворачивается с заметным усилием, переход на каждый уровень крутящего момента сопровождается звонким щелчком.

    Переключение скоростей у шуруповерта отсутствует, инструмент всегда работает в одном диапазоне. Максимальная скорость на холостом ходу — 600 оборотов в минуту. Маловато для дрели, но завинчивать шурупы — самое оно.

    Переключатель реверса, как и во всех шуруповертах, имеет три положения: вращение шпинделя по часовой, нейтраль (блок) и вращение против часовой. Среднее (нейтральное) положение переключателя блокирует спусковой крючок (главный выключатель), препятствуя его нажатию. Этот выключатель утапливается на 8 мм, плавно регулируя скорость вращения шпинделя.

    Встроенный белый светодиод добротно и неярко, чтобы не ослепить, подсвечивает рабочую зону. Для срабатывания светодиода достаточно утопить спусковой крючок на 1-2 мм, двигатель же начинает свою работу позже, примерно с 3 мм утапливания выключателя.

    Патрон позволяет использовать 10-миллиметровые сверла. Автоматическая блокировка головки шпинделя отсутствует. А жаль, ведь это усложняет процесс крепления биты или сверла, так как требует участия двух рук. Кстати, иногда случается настолько сильное затягивание муфты, что поможет только газовый ключ или вот такой инструмент — противоскользящий гаечный ключ.

    Впрочем, еще раз взглянув на стоимость нашего шуруповерта, мы забираем сожаления назад. Одна только система блокировки шпинделя стоит как два таких шурика.

    Патрон крепится к шпинделю болтом с левой резьбой (то есть откручивать его нужно по часовой стрелке, а не против), крестовую шляпку болта внутри патрона можно разглядеть на фото. Крест — это довольно рискованно, его легко сорвать при неаккуратной попытке отвинтить.

    Емкость литий-ионного аккумулятора дрели составляет 1500 мА·ч при весе 160 г. Что характерно, емкость на аккумуляторе не указывается, имеется лишь информация о вольтаже и отпечатанная дата выпуска. Нет информации о емкости батареи и в прилагаемом руководстве. Единственное упоминание о емкости (повторим, 1,5 А·ч) присутствует только на страничке продукта. Однако на этой же страничке мы видим, что в комплекте должны иметься две батареи! Да еще и пластиковый кейс должен прилагаться. Интересненько получается. Кто это так мощно разукомплектовал шуруповерт и придумал для него скромную картонную коробочку? Странно все это.

    Для подзарядки батареи ее необходимо извлечь из слота, в котором она удерживается двумя защелками.

    Штекер адаптера подсоединяется к разъему, который расположен в верхней части корпуса батареи. Двухцветный светодиод, вмонтированный в корпус адаптера, в процессе зарядки светится красным, а загоревшийся зеленый сообщает о полном заряде батареи.

    Эксплуатация

    Тут будет уместно процитировать несколько практических советов, которые приводятся в инструкции к шуруповерту. Эти советы будут справедливы для любой аккумуляторной дрели-шуруповерта, не только Zitrek.

    Так, чтобы не сорвать шляпку самореза или не утопить его в древесине, кольцо крутящего момента нужно перевести в положение от 1 до 18 в зависимости от длины/толщины самореза и плотности материала. Впрочем, эта «хитрость» понятна любому ребенку. А вот следующий момент почему-то понятен не каждому. Правило простое: шуруповерт, в котором отсутствует функция удара, нельзя использовать для отвинчивания туго затянутых или «прикипевших» болтов и гаек. Работа двигателя шуруповерта при застопоренном шпинделе может привести к поломке инструмента. Попросту сгорит движок.

    Еще один маленький секретик: рычаг реверса нельзя сдвигать, пока работает двигатель или вращается шпиндель.

    Уход

    Шуруповерт — простейший инструмент, но и он требует внимания. Необходимо следить за чистотой патрона, очищать его от песка или влаги. Не допускать хранение шуруповерта во влажном и/или неотапливаемом помещении, во время хранения обязательно переводить переключатель реверса в нейтральное (среднее) положение. Также неплохо будет время от времени подзаряжать батарею.

    Наши измерения

    Основные факторы, с помощью которых можно составить впечатление об аккумуляторном шуруповерте — это мощность, эффективность (запас и расход энергии) и время зарядки батареи. Чтобы раздобыть эти сведения, покинем компьютерное кресло и переместимся в мастерскую.

    Крутящий момент

    Производитель утверждает, что крутящий момент у шуруповерта составляет 32 Н·м (ньютон-метра). Нет сомнений, что имеется в виду максимальный момент, или, по-другому, ударный. Но такой момент не участвует в работе, поскольку длится долю секунды. Нам интересен так называемый мягкий момент, постоянный — та сила, с которой муфта продолжает вращаться под нагрузкой. Для измерения мягкого момента мы используем нехитрую конструкцию с электронным безменом в главной роли. Подробнее об этом стенде и о методике измерения было написано ранее.

    При измерении крутящего момента нашего шуруповерта пиковые значения достигали 9 Н·м, однако длилось такое усилие долю секунды, в то время как истинный мягкий (постоянный) момент обычно длится 1-2-3 секунды, после чего срабатывает защита и двигатель останавливается во избежание перегрева. Именно этот момент и показан на следующем стоп-кадре.

    О несчастливый Ньютон, о горемычный метр! 32 паспортных ньютон-метра против 4 фактических — это даже не нахальство. Это первое место в рейтинге бесстыжести изученных нами шуруповертов.

    Производитель, модель Крутящий момент по паспорту, Н·м Измеренный крутящий момент, Н·м Расхождение, раз
    Zitrek Green 12 32 4 8
    Deko GCD12DU3 32 7 4,5
    Makita 30 9 3,3
    Kölner KCD 12M 14 7 2
    Союз ДШС-3314Л 24 14 1,7
    DeWalt DW907 20 18 1,1

    Отметим важнейший момент: самые «правдивые» шуруповерты в таблице — это либо бренд Союз, либо инструмент, которому 10 и более лет от роду (DeWalt DW907). Ну, с российским брендом все понятно, а как же DeWalt? По всей видимости — и даже почти несомненно — 10 лет назад производитель был заинтересован не только в количестве продаж, но и в поддержании авторитета бренда, который зарабатывался десятилетиями. Грустно, да?

    Но вообще, что означают эти циферки на практике? Однозначно и точно ответить нельзя, поскольку разновидностей материалов слишком много. К тому же каждый материал может иметь разные состояния и, соответственно, разную плотность. В грубом приближении эти цифры означают следующее: шуруповерт с таким крутящим моментом, как у рассматриваемого (4 Н·м), способен ввернуть недлинный саморез в неплотный материал. Например, в пластиковый дюбель или в дерево типа сушеной сосны. Длинные саморезы (60 мм и длиннее) либо толстые шурупы со сверлящей головкой вогнать будет значительно сложнее, если вообще получится. Разве что с двух-трех попыток.

    Итак, первый важный вывод: рассматриваемый инструмент не годится для серьезных строительных и монтажных работ. Мелкий ремонт, перетяжка шкафа, обшивка стен вагонкой или гипсокартоном — вот предназначение нашего шуруповерта.

    Самый ненаучный тест

    Вряд ли нужно объяснять причины, по которым этот тест является антинаучным. Никто, ни один производитель, даже самый нахальный с дипломом высшей школы продаж, никогда не укажет среди характеристик шуруповерта такие данные, как время работы и уж тем более количество ввернутых саморезов.

    К счастью, мы не производим шуруповерты. Мы их изучаем и по возможности сравниваем, используя в том числе собственные критерии. Один из таких критериев — эффективность, которая выражается в количестве ввернутых в дерево саморезов.

    Как и прежде, в тестировании используется сосна обыкновенная с влажностью около 20% и оксидированные саморезы для дерева 50×3,5 мм с крестообразным шлицем. Аккумулятор шуруповерта перед тестированием заряжается по самые контакты, а за ходом работы теперь пристально наблюдает Федор из фильма о тестировании Шурика.

    Необыкновенную живучесть показывает наш скромняга! Такую, что даже тестовые саморезы кончились — пришлось добавить других. Они покороче, но это не принципиально, поскольку заряда в батарее оставалось чуть-чуть. Итог — 222 самореза — это не только красивая цифра. Она еще и очень внушительная. Особенно (возвращаемся к одной из главных особенностей инструмента) учитывая невероятно низкую цену шуруповерта. Федя доволен.

    Важный вопрос: что происходит, когда кончается заряд аккумулятора? А вот что: шуруповерт мгновенно, без всяких предупреждений, перестает работать. Даже светодиод не включается. И кстати, этот момент зафиксирован в ролике.

    Аккумулятор

    Прилагаемый к шуруповерту адаптер питания выдает 12,6 В с силой тока 1000 мА. Неплохо на первый взгляд. С таким током аккумулятор должен зарядиться довольно быстро. Ну, по идее. Учитывая же, что аккумулятор в комплекте имеется всего один, то зарядка его должна происходить не быстро, а очень быстро. Иначе функции «мужа на час» рискуют остаться невыполненными.

    Приведем короткий видеоролик, в котором запечатлен процесс зарядки аккумулятора рассматриваемого шуруповерта.

    Увы. Рекордно долгое время должно пройти, чтобы аккумулятор зарядился полностью. Почти два с половиной часа! Быть может, стоило укомплектовать инструмент адаптером посерьезнее?

    Выводы

    Шуруповерт Zitrek Green 12 запомнился высоким качеством изготовления, несложностью конструкции, малыми габаритами и весом. Отличаясь низким крутящим моментом, этот инструмент не подходит для серьезных строительных и монтажных работ, зато будет незаменим в мелком частом ремонте или в длительной работе с некрупными конструкциями и неплотными материалами.

    Плюсы:

    • крепкая надежная конструкция
    • низкая цена
    • компактность, небольшой вес
    • низкая цена
    • наличие подсветки
    • низкая цена
    • великолепная энергоэффективность
    • низкая цена

    Как видим, пункт «низкая цена» повторяется четырежды (ой, уже пять раз). Это сделано не потому, что плюсов должно быть больше, чем минусов, а для того, чтобы читатель гарантированно обратил внимание на такую особенность инструмента.

    Минусы:

    • низкий крутящий момент
    • работа в одном диапазоне скоростей
    • отсутствие автоматической блокировки шпинделя
    • долгая зарядка аккумулятора
    • отсутствие второго аккумулятора в комплекте

    Справочник по ценам

    9 января 2021 Г.

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