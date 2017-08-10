Видеоускоритель Sapphire Pulse RX 580 8GD5 (8 ГБ)

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Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Sapphire Pulse RX 580 8GD5 8 ГБ 256-битной GDDR5

Сведения о производителе: Компания Sapphire Technology (торговая марка Sapphire) основана в 2001 году в Гонконге как дочерняя структура крупнейшего концерна по выпуску комплектующих для ПК — PC Partner. Сфокусирована на выпуске продукции на основе ядер (графических процессоров) ATI (впоследствии вошедшей в состав AMD). Штаб-квартира — в Гонконге, производство — в Китае. Крупнейший производитель ускорителей серии Radeon. Выпускает также системные (материнские) платы на основе чипсетов AMD, а также мини-ПК и другую продукцию.

Устройство(а)

Sapphire Pulse RX 580 8GD5 8 ГБ 256-битной GDDR5 (SKU 11265-05, P/N 299-4E353-010SA) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU Radeon RX 580 (Polaris 20) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц 1276—1366 1257—1340 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 2000 (8000) 2000 (8000) Ширина шины обмена с памятью, бит 256 Число вычислительных блоков в GPU 36 Число операций (ALU) в блоке 64 Суммарное количество блоков ALU 2304 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 144 Число блоков растеризации (ROP) 32 Размеры, мм 235×110×38 220×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 2 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 170 175 В режиме 2D, Вт 22 22 В режиме «сна», Вт 3 3 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 18,0 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 18,0 В режиме максимального 3D, дБА 25,0 25,5 Выходные гнезда 1×DVI (Dual-Link/HDMI), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы CrossFire Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 1 Нет Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 Dual-Link DVI 2560×1600 Single-Link DVI 1920×1200

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 8 ГБ памяти GDDR5 SDRAM, размещенной в 8 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Samsung (GDDR5) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2000 (8000) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Sapphire Pulse RX 580 8GD5 8 ГБ 256-битной GDDR5 AMD Radeon RX 580 Вид сзади Sapphire Pulse RX 580 8GD5 8 ГБ 256-битной GDDR5 AMD Radeon RX 580

Печатная плата переделана и отличается от эталонного дизайна.

Система питания получила 4 фазы для GPU и 1 фазу для микросхем памяти, управляется цифровым контроллером NCP81022 компании On Semiconductor. При изготовлении ускорителя использовался набор высококачественных дросселей Black Diamond 4, которые, по заявлению производителя, нагреваются на 15% меньше по сравнению с предыдущим поколением.





Фирменная утилита позволяет управлять частотами работы карты и следить за состоянием ускорителя.

В режиме разгона (по умолчанию) частоты у данного ускорителя повышены относительно стандартных параметров референс-карты на 2%, что может обеспечить прирост производительности в 1,5%-2% в зависимости от разрешения и режима работы (то есть заметить это невозможно).

Система охлаждения



Поверх радиатора установлен кожух с двумя 95-миллиметровыми вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. По заявлению производителя, данные вентиляторы получили двойные подшипники, что должно увеличить срок работы вентиляторов в 1.8 раза. Данный кулер останавливает вентиляторы в случае простоя или малой нагрузки (если температура GPU не выше 52 градусов). Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются. Вентиляторы очень легко демонтируются с кулера для очистки.



Микросхемы памяти и силовые транзисторы охлаждаются центральным радиатором. На обороте видеокарты установлена толстая пластина, которая обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы), а также защищает от повреждений распаянные на обороте PCB элементы логики.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 76 градусов, что является хорошим результатом для видеокарты такого уровня. Главной частью системы охлаждения является массивный пластинчатый никелированный радиатор, пронизанный тепловыми трубками, впрессованными в основание, которые обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам радиатора.Поверх радиатора установлен кожух с двумя 95-миллиметровыми вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. По заявлению производителя, данные вентиляторы получили двойные подшипники, что должно увеличить срок работы вентиляторов в 1.8 раза. Данный кулер останавливает вентиляторы в случае простоя или малой нагрузки (если температура GPU не выше 52 градусов). Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются. Вентиляторы очень легко демонтируются с кулера для очистки.Микросхемы памяти и силовые транзисторы охлаждаются центральным радиатором. На обороте видеокарты установлена толстая пластина, которая обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы), а также защищает от повреждений распаянные на обороте PCB элементы логики.После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 76 градусов, что является хорошим результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь: 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 37 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 46 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 76 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1274 оборотов в минуту, шум вырастал до 25,0 дБА. Можно отнести данную СО к тихим (уровень шума минимальный).

Термоснимок



Наибольший нагрев — с оборотной стороны в зоне GPU. Наибольший нагрев — с оборотной стороны в зоне GPU.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec Kuhler H2O 920; системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.7.2;

драйверы Nvidia версии 384.94;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят RX 580 и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. начало августа 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 06 Sapphire Pulse RX 580 8GD5 (8 ГБ), 1276—1366/8000 3000 1364 22 000 07 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 2950 1305 22 600 09 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 2750 1146 24 000 10 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 2740 1100 24 900 13 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 2510 930 27 000 15 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 2340 996 23 500

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

RX 580 является прямым конкурентом GTX 1060 6 ГБ и выглядит в этом сравнении отлично. Остальным близкие по уровню соперники также медленнее.

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей начало августа 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 04 Sapphire Pulse RX 580 8GD5 (8 ГБ), 1276—1366/8000 1364 3000 22 000 07 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 1305 2950 22 600 13 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 1146 2750 24 000 15 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 1100 2740 24 900 20 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 996 2340 23 500 24 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 930 2510 27 000

Комментарий к Рейтингам полезности

Из-за массового помешательства на майнинге видеокарты верхнего и среднего уровня были массово раскуплены, образовался жесткий дефицит, поэтому цены резко взлетели. Сейчас цены постепенно возвращаются в адекватное состояние, и нам даже удалось найти RX 580 в продаже по более-менее нормальной цене (правда, не уверены, что это не был разовый случай). А при условии нормальных цен RX 580 имеет преимущество в своей группе в нашем рейтинге.

Sapphire Pulse RX 580 8GD5 (8 ГБ) — отличный вариант Radeon RX 580, демонстрирующий производительность чуть-чуть выше, чем референс-карта, и имеющий очень эффективную и тихую систему охлаждения. Наличие 8 гигабайт памяти обеспечивает неплохой потенциал для современных мощных игр. Ускоритель также демонстрирует отличное соотношение цены и возможностей (при условии адекватности цен).

Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на актуальные цены ниже!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за август 2017 года)



награду получила карта: Sapphire Pulse RX 580 8GD5 8 ГБ 256-битной GDDR5

Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты RX 580 8 ГБ — 22600 руб. (на 03.08.17) GTX 970 — 23500 руб. (на 03.08.17) RX 580 8 ГБ — 22600 руб. (на 03.08.17) GTX 980 — 24900 руб. (на 03.08.17) RX 580 8 ГБ — 22600 руб. (на 03.08.17) R9 390 — 27000 руб. (на 03.08.17) RX 580 8 ГБ — 22600 руб. (на 03.08.17) GTX 1060 6 ГБ — 24000 руб. (на 03.08.17) Sapphire Pulse RX 580 8GD5 (8 ГБ) — T-1723638347 RX 580 8 ГБ — 22600 руб. (на 03.08.17)

Sapphire Russia

и лично Елену Зарубину

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту