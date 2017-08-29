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3D-видео, тюнеры и мониторы » 3D-видеокарты Nvidia

Видеоускоритель MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X (11 ГБ)




Содержание

  1. Особенности устройств(а)
  2. Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
  3. Результаты тестов
  4. Выводы

Справочные материалы

Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11 ГБ 352-битной GDDR5X


Сведения о производителе: Компания MSI (MicroStar International, торговая марка MSI) основана в 1986 году в Китайской Республике (Тайвань). Выпускала ОЕМ-продукцию по сторонним заказам. Выпуск продуктов под своим брендом был начат только с 1994 года. Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. Производство в Китае и на Тайване. 50% продукции — по заказам сторонних компаний (ОЕМ). На рынке в России с 1997 года.

Устройство(а)

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11 ГБ 352-битной GDDR5X (P/N 90YV0AM0-M0NM00)
ПараметрЗначениеНоминальное значение (референс)
GPUGeForce GTX 1080 Ti (GP102)
ИнтерфейсPCI Express x16
Частота работы GPU (ROPs), МГцOC Mode —1569—1987/Gaming Mode —1544—1957/Silent Mode —1480—18851480—1885
Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГцOC Mode —2781 (11124)/Gaming/Silent Mode —2750 (11000)2750 (11000)
Ширина шины обмена с памятью, бит352
Число вычислительных блоков в GPU28
Число операций (ALU) в блоке128
Суммарное количество блоков ALU3584
Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)224
Число блоков растеризации (ROP)88
Размеры, мм280×125×50270×100×35
Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой32
Цвет текстолитачерныйчерный
ЭнергопотреблениеПиковое в 3D, Вт264259
В режиме 2D, Вт4137
В режиме «сна», Вт1111
Уровень шумаВ режиме 2D, дБА18,024,2
В режиме 2D (просмотр видео), дБА18,025,6
В режиме максимального 3D, дБА28,939,6
Выходные гнезда1×DVI-D (Dual-Link), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.2/1.3/1.41×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
Поддержка многопроцессорной работыSLI
Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения44
Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов21
Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемовНет1
Максимальное разрешение 2DDisplay Port4096×2160
HDMI4096×2160
DVI-D (Dual-Link)2560×1600
Максимальное разрешение 3DDisplay Port4096×2160
HDMI4096×2160
DVI-D (Dual-Link)2560×1600

Комплектация локальной памятью
Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.

Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference)
Вид спереди
MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
Вид сзади
MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Традиционно продукты компании MSI полностью спроектированы своими инженерами. Это относится и к данному ускорителю. Сходство с референс-картой есть только в расположении микросхем памяти (что логично) и в наборе видеовыходов.

Кардинально переработан блок питания. Схема имеет 8 (6+2) фаз и управляется цифровым контроллером SHE ASP0907 (Super Hybrid Engine). Электронные компоненты традиционно относятся к категории Military Class 4 (включая дроссели Super Ferrite Chokes (SFC) и конденсаторы Hi-C Cap и Solip Cap), производитель гарантирует отсутствие свиста катушек при работе карты.

Схема питания обеспечивает очень гибкое регулирование напряжений на ядре и памяти с высокой точностью с помощью фирменной утилиты MSI Gaming App, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя.

Программа позволяет выбрать режим работы ускорителя в 3D: самый быстрый, обычный и тихий (различия между ними заключаются лишь в частотах работы). Эти режимы, скорее всего, просто достались карте по наследству от предыдущего поколения, потому что, например, «тихий режим» данной карте вообще не нужен: СО тихая даже в самом производительном (ОС) режиме. Утилита также позволяет выставить режим подсветки кулера, управлять кулером вручную, включить режим отдыха для глаз, а также автоматически определять и активировать режим работы VR (при подключении очков VR к видеокарте).




Более того, имеется аналогичная утилита под Android/iOS. Да, мобильные технологии добрались и сюда. Теперь видеокартой на своем ПК вы можете управлять дистанционно: приложение подключается к ПК по сети (смартфон должен быть в той же Wi-Fi-сети, что и ПК), и вы можете выставлять частоты работы карты, не прерывая игрового процесса (без запуска аналогичной утилиты на ПК). Скачать это приложение можно в Google Play/App Store.

Также стоит обратить внимание на немного повышенные (на 5,5% по ядру) частоты работы ускорителя относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности примерно в 4%-5% в зависимости от разрешения и режима работы.

Система охлаждения
Перед нами кулер TwinFrozr VI, который является логичным продолжением серии TwinFrozr. Главной его частью являются два пластинчатых никелированных радиатора, соединенные между собой тепловыми трубками. Они впрессованы в основание и обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам радиатора.

Поверх радиатора установлен кожух с двумя вентиляторами Torx 2.0, работающими на одинаковой частоте вращения. Лопасти имеют особый профиль, и производитель декларирует сильно пониженный уровень шума при аналогичном потоке воздуха (при сравнении с обычными лопастями). Следует также напомнить, что серия TwinFrozr останавливает вентиляторы в случае простоя или малой нагрузки (если температура GPU не выше 60 градусов). Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются.

Микросхемы памяти охлаждаются отдельной пластиной с микроребрами, а силовые транзисторы передают тепло на второй радиатор через специальную подошву. На обороте видеокарты установлена толстая пластина, которая обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы).

СО оснащена подсветкой, цветом которой можно управлять с помощью вышеупомянутой утилиты MSI Gaming App.

После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 71 градуса, что является отличным результатом для видеокарты такого уровня.
Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

  • Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
  • Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
  • Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
  • Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
  • Режимы измерения:
    1. Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
    2. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
    3. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
  • Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
    • 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
    • от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
    • от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
    • 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.

В режиме простоя в 2D температура составляла 36 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 45 °C, вентиляторы не включались, уровень шума не изменялся (18,0 дБА).

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 71 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1336 оборотов в минуту, шум вырастал до 28,9 дБА. Данную СО можно считать довольно тихой.

Термоснимок



Максимальный нагрев 91 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны.


Комплектация
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс бонус в виде годовой премиум-лицензии на XSplit Gamecaster (позволяет транслировать ваш геймплей, самые шикарные игровые моменты, дополнять игровой процесс изображением игрока через веб-камеру и др.)

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда

  • Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
    • процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
    • СО Antec Kuhler H2O 920;
    • системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370;
    • оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39);
    • жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
    • блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);
  • операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
  • монитор Samsung U28D590D (28″);
  • драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.7.2;
  • драйверы Nvidia версии 384.94;
  • VSync отключен.

Список инструментов тестирования

Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.

  • Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)

  • Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)

  • Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)

  • The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)

  • BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)

  • Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)

  • Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)

  • Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)

  • Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)

  • Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)



Результаты тестов: сравнение производительности

Выводы

Рейтинг iXBT.com
Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. середина августа 2017 г.
Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена
01 MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X, 1569—1987/11124 5710 993 57 500 
02 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 5450 991 55 000 
03 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 4430 1075 41 200 
05 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 3670 1279 28 700 

Комментарий к Рейтингам iXBT.com


Мы проводили это тестирование еще до выхода (и появления у нас) видеоускорителя AMD Radeon RX Vega, и на сегодня расстановка сил в топовом сегменте стала поинтереснее. Здесь же можем лишь отметить, что повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя MSI в среднем на 4,7% и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системными ресурсами) прирост производительности составил почти 5,5%, пропорционально прибавке в частоте.
Рейтинг полезности
Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей середина августа 2017 г.
Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена
04 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1075 4430 41 200 
05 MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X, 1569—1987/11124 993 5710 57 500 
06 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 991 5450 55 000 
22 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 1279 3670 28 700 

Комментарий к Рейтингам полезности


Известно, что топовые продукты всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня. К тому же недавний дефицит видеокарт из-за майнинга еще не восстановил продажи GeForce GTX 1080 Ti, ажиотаж еще не спал (цены чрезмерно высоки даже для топовых решений), поэтому GTX 1080 ожидаемо оказался лидером группы, а GTX 1080 Ti занял второе место. Что касается продукта MSI, то его стоимость на момент написания материала была несколько выше, чем у среднестатистического GTX 1080 Ti — практически настолько же, насколько он быстрее.

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X (11 ГБ) — очень неплохой вариант топового однопроцессорного ускорителя, демонстрирующий производительность в среднем на 5% выше, чем референсный GTX 1080 Ti. Карта имеет тихую систему охлаждения, подсветку на кулере для любителей моддинга, а также подойдет любителям разгона. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами VR. Что касается ценовых раскладов, то они постоянно меняются, поэтому сделать однозначные выводы о том, какой конкретный ускоритель лучше других, невозможно. У рассмотренной карты MSI очень неплохой потенциал по разгону, а это может стать дополнительным плюсом, ведь наши рейтинги разгоняемость не учитывают. Тестирование показало, что данный экземпляр стабильно работал со штатной СО на частоте ядра 1620—2050 МГц, а память смогла достичь эффективной частоты в 11700 МГц. Однако в отсутствие реальных конкурентов такие изыскания не слишком интересны, ведь даже без этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K.

Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).

В номинации «Оригинальный дизайн» (за август 2017 года)

награду получила карта:
  • MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11 ГБ 352-битной GDDR5X


Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
Рассматриваемые карты Конкуренты
GTX 1080 Ti 11 ГБ — 55 000  (на 03.08.17) GTX 1080 8 ГБ — 41 200  (на 03.08.17)
GTX 1080 Ti 11 ГБ — 55 000  (на 03.08.17) R9 Fury X 4 ГБ — 28 700  (на 03.08.17)
GTX 1080 Ti 11 ГБ — 55 000  (на 03.08.17) GTX Titan X (Pascal) — 90 000  (на 22.06.17)
GTX 1080 Ti 11 ГБ — 55 000  (на 03.08.17) GTX 980 Ti 6 ГБ — 32 000  (на 22.06.17)
MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X (11 ГБ) — T-1721948890 GTX 1080 Ti 11 ГБ — 55 000  (на 03.08.17)


Благодарим компанию MSI Russia
за предоставленную на тестирование видеокарту

Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для тестового стенда предоставлен компанией Seasonic

 		Модули памяти AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц для тестового стенда предоставлены компанией AMD

 		Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для тестового стенда предоставлена компанией AMD

 		CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для тестового стенда предоставлен компанией AMD
Монитор Dell UltraSharp U3011 для тестовых стендов предоставлен компанией Юлмарт

 		Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для тестового стенда предоставлен компанией Corsair

 		Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для тестового стенда предоставлен компанией Seagate


29 августа 2017 г. Автор Андрей Воробьев
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