Видеоускоритель MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X (11 ГБ)
Содержание
- Особенности устройств(а)
- Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
- Результаты тестов
- Выводы
Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11 ГБ 352-битной GDDR5X
Сведения о производителе: Компания MSI (MicroStar International, торговая марка MSI) основана в 1986 году в Китайской Республике (Тайвань). Выпускала ОЕМ-продукцию по сторонним заказам. Выпуск продуктов под своим брендом был начат только с 1994 года. Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. Производство в Китае и на Тайване. 50% продукции — по заказам сторонних компаний (ОЕМ). На рынке в России с 1997 года.
Устройство(а)
|MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11 ГБ 352-битной GDDR5X (P/N 90YV0AM0-M0NM00)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|GeForce GTX 1080 Ti (GP102)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|OC Mode —1569—1987/Gaming Mode —1544—1957/Silent Mode —1480—1885
|1480—1885
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|OC Mode —2781 (11124)/Gaming/Silent Mode —2750 (11000)
|2750 (11000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|352
|Число вычислительных блоков в GPU
|28
|Число операций (ALU) в блоке
|128
|Суммарное количество блоков ALU
|3584
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|224
|Число блоков растеризации (ROP)
|88
|Размеры, мм
|280×125×50
|270×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|3
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|264
|259
|В режиме 2D, Вт
|41
|37
|В режиме «сна», Вт
|11
|11
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|24,2
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|25,6
|В режиме максимального 3D, дБА
|28,9
|39,6
|Выходные гнезда
|1×DVI-D (Dual-Link), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|SLI
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|2
|1
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|Нет
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
|Вид сзади
|MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
Традиционно продукты компании MSI полностью спроектированы своими инженерами. Это относится и к данному ускорителю. Сходство с референс-картой есть только в расположении микросхем памяти (что логично) и в наборе видеовыходов.
Кардинально переработан блок питания. Схема имеет 8 (6+2) фаз и управляется цифровым контроллером SHE ASP0907 (Super Hybrid Engine). Электронные компоненты традиционно относятся к категории Military Class 4 (включая дроссели Super Ferrite Chokes (SFC) и конденсаторы Hi-C Cap и Solip Cap), производитель гарантирует отсутствие свиста катушек при работе карты.
Программа позволяет выбрать режим работы ускорителя в 3D: самый быстрый, обычный и тихий (различия между ними заключаются лишь в частотах работы). Эти
режимы, скорее всего, просто достались карте по наследству от предыдущего поколения, потому что, например, «тихий режим» данной карте вообще не нужен:
СО тихая даже в самом производительном (ОС) режиме. Утилита также позволяет выставить режим подсветки кулера, управлять кулером вручную, включить режим отдыха для глаз,
а также автоматически определять и активировать режим работы VR (при подключении очков VR к видеокарте).
Более того, имеется аналогичная утилита под Android/iOS. Да, мобильные технологии добрались и сюда. Теперь видеокартой на своем ПК вы можете управлять дистанционно: приложение подключается к ПК по сети (смартфон должен быть в той же Wi-Fi-сети, что и ПК), и вы можете выставлять частоты работы карты, не прерывая игрового процесса (без запуска аналогичной утилиты на ПК). Скачать это приложение можно в Google Play/App Store.
Также стоит обратить внимание на немного повышенные (на 5,5% по ядру) частоты работы ускорителя относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности примерно в 4%-5% в зависимости от разрешения и режима работы.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 36 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 45 °C, вентиляторы не включались, уровень шума не изменялся (18,0 дБА).
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 71 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1336 оборотов в минуту, шум вырастал до 28,9 дБА. Данную СО можно считать довольно тихой.
Термоснимок
Максимальный нагрев 91 °С — на печатной плате в районе выреза в пластине с обратной стороны.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
- процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
- СО Antec Kuhler H2O 920;
- системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370;
- оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39);
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.7.2;
- драйверы Nvidia версии 384.94;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|середина августа 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|01
|MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X, 1569—1987/11124
|5710
|993
|57 500
|02
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|5450
|991
|55 000
|03
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|4430
|1075
|41 200
|05
|R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000
|3670
|1279
|28 700
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Мы проводили это тестирование еще до выхода (и появления у нас) видеоускорителя AMD Radeon RX Vega, и на сегодня расстановка сил в топовом сегменте стала поинтереснее. Здесь же можем лишь отметить, что повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя MSI в среднем на 4,7% и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системными ресурсами) прирост производительности составил почти 5,5%, пропорционально прибавке в частоте.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|середина августа 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|04
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|1075
|4430
|41 200
|05
|MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X, 1569—1987/11124
|993
|5710
|57 500
|06
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|991
|5450
|55 000
|22
|R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000
|1279
|3670
|28 700
Комментарий к Рейтингам полезности
Известно, что топовые продукты всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня. К тому же недавний дефицит видеокарт из-за майнинга еще не восстановил продажи GeForce GTX 1080 Ti, ажиотаж еще не спал (цены чрезмерно высоки даже для топовых решений), поэтому GTX 1080 ожидаемо оказался лидером группы, а GTX 1080 Ti занял второе место. Что касается продукта MSI, то его стоимость на момент написания материала была несколько выше, чем у среднестатистического GTX 1080 Ti — практически настолько же, насколько он быстрее.
MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X (11 ГБ) — очень неплохой вариант топового однопроцессорного ускорителя,
демонстрирующий производительность в среднем на 5% выше, чем референсный GTX 1080 Ti. Карта имеет тихую систему охлаждения, подсветку на кулере для любителей моддинга, а также
подойдет любителям разгона. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами
VR. Что касается ценовых раскладов, то они постоянно меняются, поэтому сделать однозначные выводы о том, какой конкретный ускоритель лучше других, невозможно. У рассмотренной карты MSI очень
неплохой потенциал по разгону, а это может стать дополнительным плюсом, ведь наши рейтинги разгоняемость не учитывают. Тестирование показало, что данный экземпляр стабильно работал
со штатной СО на частоте ядра 1620—2050 МГц, а память смогла достичь эффективной частоты в 11700 МГц. Однако в отсутствие реальных конкурентов такие изыскания не слишком интересны,
ведь даже без этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в
разрешении 4K.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).
награду получила карта:
- MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 55 000 (на 03.08.17)
|GTX 1080 8 ГБ — 41 200 (на 03.08.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 55 000 (на 03.08.17)
|R9 Fury X 4 ГБ — 28 700 (на 03.08.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 55 000 (на 03.08.17)
|GTX Titan X (Pascal) — 90 000 (на 22.06.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 55 000 (на 03.08.17)
|GTX 980 Ti 6 ГБ — 32 000 (на 22.06.17)
|MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X (11 ГБ) — T-1721948890
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 55 000 (на 03.08.17)
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для
тестового стенда предоставлен
компанией Seasonic
|
Модули памяти AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц для
тестового стенда предоставлены
компанией AMD
|
Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для
тестового стенда предоставлена
компанией AMD
|
CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для
тестового стенда предоставлен
компанией AMD
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|Дополнительно
|