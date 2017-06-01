Видеоускоритель Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 (11 ГБ)

Содержание

Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X

Сведения о производителе: Компания InnoVision Multimedia Limited, торговая марка Inno3D, основана в 1998 году в Гонконге. Штаб-квартира — в Гонконге. Производство — в Китае. Компания всегда выпускала видеоускорители только на GPU Nvidia. Продукция поставлялась на российский рынок как noname примерно до 2002 года. Общая численность персонала — примерно 100 человек.

Устройство(а)

Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X (P/N C108T4C-1SDN-Q6MNX) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU GeForce GTX 1080 Ti (GP102) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц 1569—2000 1480—1885 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц 2850 (11400) 2750 (11000) Ширина шины обмена с памятью, бит 352 Число вычислительных блоков в GPU 28 Число операций (ALU) в блоке 128 Суммарное количество блоков ALU 3584 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 224 Число блоков растеризации (ROP) 88 Размеры, мм 305×120×52 270×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 3 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 264 259 В режиме 2D, Вт 39 37 В режиме «сна», Вт 11 11 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 24,2 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 25,6 В режиме максимального 3D, дБА 37,4 39,6 Выходные гнезда 1×DVI-D (Dual-Link), 1×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы SLI Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 1 1 Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов 1 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Вид сзади Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Традиционно для флагманских видеокарт компания InnoVision использует референс-карты Nvidia, что мы видим и сегодня. Из изменений — установлено гнездо DVI-D.

Схема питания получила 7 фаз (dualFET), управляется цифровым контроллером NCP81022 производства On Semiconductor.











Собственно, разработчики были правы, ведь даже в референс-дизайне заложен очень приличный потенциал по подъему частот! С помощью фирменной утилиты TuneIt, которая поставляется с картой на диске (также ее можно скачать с сайта производителя), можно разогнать ускоритель до максимально возможных частот.

У данного ускорителя на 6,2% повышена частота относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности в 5,5%-6,0% в зависимости от разрешения и режима работы.

Система охлаждения Перед нами кулер HerculeZ, стандартный для серии iChill. Главной его частью являются два массивных пластинчатых никелированных радиатора, соединенные между собой тепловыми трубками, впрессованными в основание, которые обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам радиаторов. Поверх радиаторов установлен кожух с тремя 92-миллиметровыми вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения (при малой нагрузке кулер отключает один или даже два вентилятора). Особенностью крепления является возможность простого демонтажа вентиляторов для очистки (удерживающие их планки легко снимаются идущим в комплекте поставки 6-гранным ключом). На верхнем торце карты имеется еще один кожух с дополнительным небольшим вентилятором, обдувающим непосредственно платформу-подошву. Он крепится к карте с помощью больших пластин, служащих радиаторами для микросхем памяти и силовых транзисторов (тепловые трубки также принимают участие в охлаждении). Все вместе это называется производителем A.P.C.S. (Active Power Cooling Solution).



Кулеры данной серии останавливают вентиляторы в случае простоя или малой нагрузки (если температура GPU не выше 60 градусов). Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются.



Микросхемы памяти охлаждаются отдельной пластиной, а для силовых транзисторов на основном радиаторе есть специальная подошва. На обороте видеокарты установлена толстая пластина, которая обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы).



СО оснащена подсветкой, цвет которой меняется в зависимости от нагрузки на GPU.



После 6-часового прогона под нагрузкой максимальная температура ядра не превысила 72 градусов, что является отличным результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь. 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 43 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 48 °C, один вентилятор включался и работал на частоте 480 оборотов в минуту, но на регистрируемый уровень шума это не повлияло, шум остался на уровне фонового (18,0 дБА).

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 72 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1465 оборотов в минуту, шум вырастал до 37,4 дБА. Данная СО не очень «голосистая», но все же шум заметен (шум среднего уровня).

Термоснимок



Максимальный нагрев 85 °С — на видимой части пластины радиатора с фронтальной стороны. Максимальный нагрев 85 °С — на видимой части пластины радиатора с фронтальной стороны.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс бонусы в виде фирменных наклейки и коврика для мыши, лицензии на 3Dmark Advanced Edition. Также имеется шестигранный ключ для демонтажа вентиляторов СО.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011): процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц); СО Intel Thermal Solution RTS2011LC; системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99; оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK; блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт); корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson Edition 17.4.4;

драйверы Nvidia версии 381.89;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. конец мая 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1569—2000/11400 5560 1116 49 800 02 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 5260 1096 48 000 03 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 4290 1175 36 500 05 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 3390 969 35 000 06 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 3180 994 32 000

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя iChill в среднем на 5,7%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 6,1%. Результаты очень похожи на те, что мы получили в предыдушем материале Повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя iChill в среднем на 5,7%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 6,1%. Результаты очень похожи на те, что мы получили в предыдушем материале по видеокарте Asus на GTX 1080 Ti

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей конец мая 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 16 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1175 4290 36 500 20 Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1569—2000/11400 1116 5560 49 800 21 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 1096 5260 48 000 24 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 994 3180 32 000 26 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 969 3390 35 000

Комментарий к Рейтингам полезности

Мы ранее говорили, что топовый продукт всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня. К тому же продажи GeForce GTX 1080 Ti начались относительно недавно, ажиотаж еще не спал, так что GTX 1080 ожидаемо оказался лидером группы, а GTX 1080 Ti занял второе место. Самые дорогие и быстрые ускорители оценивать таким образом крайне сложно, особенно когда нет конкурентов из стана AMD. Что касается продукта Inno3D iChill, то его стоимость на момент написания материала была почти равной цене среднестатистического GTX 1080 Ti. Поэтому опять-таки ожидаемо этот продукт имеет чуть более высокий рейтинг, чем GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition.

Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 (11 ГБ) — добротный вариант топового однопроцессорного ускорителя, демонстрирующий производительность в среднем на 5,7% выше, чем референсный GTX 1080 Ti. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами VR. У рассмотренной карты очень неплохой потенциал по разгону, а это может стать дополнительным плюсом, ведь рейтинги разгоняемость не учитывают. Исследования показали, что наш экземпляр смог стабильно работать со штатной СО на частоте ядра 1620—2080 МГц, а память смогла достичь эффективной частоты в 11700 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост производительности на 8% относительно референс-карты. И это на основе референсной PCB! Но опять же повторимся, что в отсутствие реальных конкурентов такие изыскания не слишком интересны, ведь даже без этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K. Минусом карты является достаточно шумная система охлаждения. На наш взгляд, все эти торцевые вентиляторы — излишество, лишь увеличивающее шум работы кулера в целом. Однако стоит оценить подсветку на кулере для любителей моддинга и комплект поставки. Вообще, если цена будет сохраняться адекватной, то ускоритель весьма хорош, учитывая, что он предназначен для топовых конфигураций ПК, которые тихими бывают исключительно редко.





Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за июнь 2017 года)



награду получила карта: Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X



В номинации «Отличная поставка» (за июнь 2017)



награду получила карта: Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X





Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 8 ГБ — 36500 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) R9 Fury X 4 ГБ — 32000 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) GTX Titan X (Pascal) — 90000 руб. (на 10.05.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17) GTX 980 Ti 6 ГБ — 35000 руб. (на 10.05.17) Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 (11 ГБ) — T-1723626628 GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)

Inno3D Russia

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюза предоставленную на тестирование видеокарту