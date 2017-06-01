Видеоускоритель Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 (11 ГБ)
Содержание
- Особенности устройств(а)
- Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
- Результаты тестов
- Выводы
Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X
Сведения о производителе: Компания InnoVision Multimedia Limited, торговая марка Inno3D, основана в 1998 году в Гонконге. Штаб-квартира — в Гонконге. Производство — в Китае. Компания всегда выпускала видеоускорители только на GPU Nvidia. Продукция поставлялась на российский рынок как noname примерно до 2002 года. Общая численность персонала — примерно 100 человек.
Устройство(а)
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X (P/N C108T4C-1SDN-Q6MNX)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|GeForce GTX 1080 Ti (GP102)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|1569—2000
|1480—1885
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|2850 (11400)
|2750 (11000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|352
|Число вычислительных блоков в GPU
|28
|Число операций (ALU) в блоке
|128
|Суммарное количество блоков ALU
|3584
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|224
|Число блоков растеризации (ROP)
|88
|Размеры, мм
|305×120×52
|270×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|3
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|264
|259
|В режиме 2D, Вт
|39
|37
|В режиме «сна», Вт
|11
|11
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|24,2
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|25,6
|В режиме максимального 3D, дБА
|37,4
|39,6
|Выходные гнезда
|1×DVI-D (Dual-Link), 1×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|SLI
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|1
|1
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|1
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.
|Сравнение с эталонным дизайном (reference)
|Вид спереди
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
|Вид сзади
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Nvidia GeForce GTX 1080 Ti
Традиционно для флагманских видеокарт компания InnoVision использует референс-карты Nvidia, что мы видим и сегодня. Из изменений — установлено гнездо DVI-D.
Схема питания получила 7 фаз (dualFET), управляется цифровым контроллером NCP81022 производства On Semiconductor.
У данного ускорителя на 6,2% повышена частота относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности в 5,5%-6,0% в зависимости от разрешения и режима работы.
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 43 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 48 °C, один вентилятор включался и работал на частоте 480 оборотов в минуту, но на регистрируемый уровень шума это не повлияло, шум остался на уровне фонового (18,0 дБА).
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 72 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1465 оборотов в минуту, шум вырастал до 37,4 дБА. Данная СО не очень «голосистая», но все же шум заметен (шум среднего уровня).
Термоснимок
Максимальный нагрев 85 °С — на видимой части пластины радиатора с фронтальной стороны.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011):
- процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц);
- СО Intel Thermal Solution RTS2011LC;
- системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц;
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK;
- блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт);
- корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson Edition 17.4.4;
- драйверы Nvidia версии 381.89;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 730 (то есть сочетание скорости и функций GT 730 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|конец мая 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|01
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1569—2000/11400
|5560
|1116
|49 800
|02
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|5260
|1096
|48 000
|03
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|4290
|1175
|36 500
|05
|GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000
|3390
|969
|35 000
|06
|R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000
|3180
|994
|32 000
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя iChill в среднем на 5,7%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 6,1%. Результаты очень похожи на те, что мы получили в предыдушем материале по видеокарте Asus на GTX 1080 Ti.
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|конец мая 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|16
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|1175
|4290
|36 500
|20
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1569—2000/11400
|1116
|5560
|49 800
|21
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|1096
|5260
|48 000
|24
|R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000
|994
|3180
|32 000
|26
|GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000
|969
|3390
|35 000
Комментарий к Рейтингам полезности
Мы ранее говорили, что топовый продукт всегда сильно и непропорционально дороже моделей среднего уровня. К тому же продажи GeForce GTX 1080 Ti начались относительно недавно, ажиотаж еще не спал, так что GTX 1080 ожидаемо оказался лидером группы, а GTX 1080 Ti занял второе место. Самые дорогие и быстрые ускорители оценивать таким образом крайне сложно, особенно когда нет конкурентов из стана AMD. Что касается продукта Inno3D iChill, то его стоимость на момент написания материала была почти равной цене среднестатистического GTX 1080 Ti. Поэтому опять-таки ожидаемо этот продукт имеет чуть более высокий рейтинг, чем GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition.
Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 (11 ГБ) — добротный вариант топового однопроцессорного ускорителя,
демонстрирующий производительность в среднем на 5,7% выше, чем референсный GTX 1080 Ti. Данный ускоритель полностью готов для работы совместно с устройствами
VR. У рассмотренной карты очень неплохой потенциал по разгону, а это может стать дополнительным плюсом, ведь рейтинги разгоняемость не учитывают.
Исследования показали, что наш экземпляр смог стабильно работать
со штатной СО на частоте ядра 1620—2080 МГц, а память смогла достичь эффективной частоты в 11700 МГц. При этом в высоких разрешениях уровня 4K мы получили прирост
производительности на 8% относительно референс-карты. И это на основе референсной PCB!
Но опять же повторимся, что в отсутствие реальных конкурентов такие изыскания не слишком интересны, ведь даже без
этого дополнительного разгона GTX 1080 Ti уверенно является на сегодня самым быстрым ускорителем, и его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в
разрешении 4K. Минусом карты является достаточно шумная система охлаждения. На наш взгляд, все эти торцевые вентиляторы — излишество, лишь увеличивающее шум работы кулера
в целом. Однако стоит оценить подсветку на кулере для любителей моддинга и комплект поставки. Вообще, если цена будет сохраняться адекватной, то ускоритель весьма хорош, учитывая,
что он предназначен для топовых конфигураций ПК, которые тихими бывают исключительно редко.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).
награду получила карта:
- Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X
В номинации «Отличная поставка» (за июнь 2017)
награду получила карта:
- Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1080 8 ГБ — 36500 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)
|R9 Fury X 4 ГБ — 32000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)
|GTX Titan X (Pascal) — 90000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)
|GTX 980 Ti 6 ГБ — 35000 руб. (на 10.05.17)
|Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X4 (11 ГБ) — T-1723626628
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 48000 руб. (на 10.05.17)
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Thermaltake DPS G 1050W для
тестового стенда предоставлены
компанией Thermaltake
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Модули памяти G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK для
тестового стенда предоставлены
компанией G.Skill
|
Corsair Hydro SeriesT H100i CPU Cooler для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer для
тестового стенда предоставлена
компанией ASRock
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|
2 накопителя SSD Corsair Neutron SeriesT 120 ГБ для
тестового стенда предоставлены
компанией Corsair
|Дополнительно
|