i3D-Speed 05’17: май 2017 года

Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности

популярных 3D-акселераторов

Регулярные (ежемесячные) выпуски i3D-Speed — это проект iXBT.com, целью которого является предоставление отчетов об относительной производительности целого набора видеокарт на драйверах под Windows 10: мы стараемся обеспечить читателю понимание того, как соотносятся друг с другом видеоускорители всех уровней (от бюджетных до топовых). В материале присутствуют сводные диаграммы производительности популярных современных видеокарт, а также определение соотношений цены и производительности. С целью получения прозрачности результатов по всему списку ускорителей тестирование проводится в одинаковых условиях настроек максимально возможного качества 3D-графики в играх.

Выпуск 106 (195) / Май 2017 года

Содержание

Новости

Добавлены результаты тестирования AMD Radeon RX 550. Результаты тестов AMD Radeon R7 360 отправлены в архив.

В следующем месяце ожидается смена тестовой конфигурации на платформу на базе AMD Ryzen, а также введение в список тестируемых карт AMD Radeon RX 570/560, Nvidia GeForce GTX 1060 3 ГБ.

1. Конфигурация тестового стенда

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011): процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц); СО Intel Thermal Solution RTS2011LC; системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99; оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц; жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK; блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт); корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.5.2;

драйверы Nvidia версии 382.33;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games, Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)

2. Список видеокарт

(в скобках перечислены частоты работы — ядро: блок ROP/TMU, ядро: блок шейдерных вычислений, эффективная частота работы памяти; карты, работающие на повышенных частотах, помечены «o/c»):

Архив (видеокарты, по которым больше не обновляется информация)

3. Сводные диаграммы производительности видеокарт на последних версиях драйверов за май 2017 года

Желающие скачать все результаты в формате Excel (Office 2003) — могут взять архив RAR 3.0 или ZIP.

3.1. Диаграммы

4. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца

Расчет проводился на основе полученных данных по игровым тестам.

Желающие провести свой расчет и определить рейтинг, исходя из своих оценок, могут скачать таблицу в формате Excel (Office 2003) — архив RAR 3.0 или ZIP.

Методика расчета рейтингов описана здесь.

Расчет выполнен при следующих допущениях:

процент соотношения потребности в производительности и качестве распределяется так: приоритет по производительности — 70%

приоритет по качеству — 30% Рейтинг полезности характеризует производительность и функциональность карты (это числитель) в соотношении к ее стоимости (знаменатель). Для расчета рейтинга iXBT.com используется числитель предыдущего рейтинга (не учитывается цена).

4.1. Рейтинг 3D-ускорителей iXBT.com Дает понимание, как выглядят все ускорители относительно младшего GeForce GT 730, который мы взяли за единицу (за 100%). Мы приводим в рейтинге возможностей не абсолютные значения, а показатели карт относительно GT 730.

№ Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 5250 1141 46 000 02 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 4290 1175 36 500 03 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 3580 1326 27 000 04 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 3390 1130 30 000 05 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 3190 778 41 000 06 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 2950 1054 28 000 07 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 2780 993 28 000 08 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 2680 957 28 000 09 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 2670 1187 22 500 10 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 2670 1483 18 000 11 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 2560 985 26 000 12 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 2390 1086 22 000 13 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 2280 1382 16 500 14 RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600 2200 880 25 000 15 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 1860 886 21 000 16 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 1640 965 17 000 17 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1560 1660 9400 18 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1270 1104 11 500 19 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1220 1584 7700 20 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1200 1579 7600 21 R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700 1140 1140 10 000 22 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1000 1075 9300 23 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 850 1214 7000 24 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 740 1088 6800 25 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 580 1137 5100 26 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 480 873 5500 27 R7 250 1 ГБ, 1000/1000/4500 410 976 4200 28 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 240 800 3000 29 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 240 533 4500 30 GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 100 333 3000

Выше читатели смогут выбрать по своему вкусу тот ускоритель, который, на их взгляд, продемонстрировал приемлемую скорость (возможно, даже максимальную — это зависит от индивидуальных запросов), а также современную функциональность в 3D-графике.

4.2. Рейтинг полезности (возможности/цена) Отвечает на вопрос: соответствует ли цена скоростным характеристикам?

№ Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 01 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1660 1560 9400 02 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1584 1220 7700 03 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1579 1200 7600 04 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 1483 2670 18 000 05 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 1382 2280 16 500 06 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 1326 3580 27 000 07 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 1214 850 7000 08 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 1187 2670 22 500 09 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1175 4290 36 500 10 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 1141 5250 46 000 11 R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700 1140 1140 10 000 12 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 1137 580 5100 13 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 1130 3390 30 000 14 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1104 1270 11 500 15 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 1088 740 6800 16 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 1086 2390 22 000 17 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1075 1000 9300 18 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 1054 2950 28 000 19 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 993 2780 28 000 20 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 985 2560 26 000 21 R7 250 1 ГБ, 1000/1000/4500 976 410 4200 22 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 965 1640 17 000 23 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 957 2680 28 000 24 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 886 1860 21 000 25 RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600 880 2200 25 000 26 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 873 480 5500 27 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 800 240 3000 28 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 778 3190 41 000 29 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 533 240 4500 30 GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 333 100 3000

Комментарий к рейтингам: Продукты топового класса, вроде Radeon R9 Fury X/Fury/Nano/390/390X, GeForce GTX 1080/1080 Ti/980 Ti/1070, Titan X, следует рассматривать исключительно с точки зрения Рейтинга iXBT.com, потому что они предназначены для энтузиастов, выпускаются относительно малыми партиями и имеют завышенные цены, так что в общем рейтинге полезности, разумеется, занимают последние позиции. Рыночная судьба таких ускорителей будет определяться желанием геймера получить самое мощное решение. Тем не менее, мы проведем анализ рейтинга полезности по всем основным ценовым группам, включая и самые мощные ускорители. Отметим, что на дату этого выпуска цены видеокарт семейства AMD Radeon топового и даже среднего уровня сильно выросли из-за серьезного дефицита (на эти карты огромный спрос для майнинга), так что в рейтинге полезности эти продукты кардинально опустились. Группа ускорителей премиум-класса (ценовой уровень от 65 000 ), места по Рейтингу полезности: Нет

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей топового класса (ценовой уровень 39 000 — 64 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1080 Ti, 10 Radeon R9 Fury X, 28

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей высокого класса (ценовой уровень 20 000 — 38 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1070, 6 GeForce GTX 980, 8 GeForce GTX 1080, 9 GeForce GTX 980 Ti, 13 Radeon R9 390, 16

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей выше среднего уровня (ценовой уровень 13 000 — 19 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1060, 4 GeForce GTX 970, 5 Radeon R9 380, 22

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей среднего уровня (ценовой уровень 7000 — 12 999 ), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1050 Ti, 1 Radeon RX 460, 2 GeForce GTX 1050, 3 Radeon RX 550, 7 Radeon R7 370, 11

), места по Рейтингу полезности: Группа ускорителей бюджетного уровня (цена ниже 7000 ), места по Рейтингу полезности: Radeon R7 250X, 12 GeForce GTX 750 Ti, 15 Radeon R7 250, 21 GeForce GTX 750, 26 Radeon R7 240, 27

), места по Рейтингу полезности: Вышеуказанные видеокарты и стали самыми полезными на сегодня ускорителями (при покупке которых пользователь получает максимальную отдачу на каждый потраченный рубль).