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3D-видео, тюнеры и мониторы » 3DiТоги

i3D-Speed 05’17: май 2017 года

Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности
популярных 3D-акселераторов


Регулярные (ежемесячные) выпуски i3D-Speed — это проект iXBT.com, целью которого является предоставление отчетов об относительной производительности целого набора видеокарт на драйверах под Windows 10: мы стараемся обеспечить читателю понимание того, как соотносятся друг с другом видеоускорители всех уровней (от бюджетных до топовых). В материале присутствуют сводные диаграммы производительности популярных современных видеокарт, а также определение соотношений цены и производительности. С целью получения прозрачности результатов по всему списку ускорителей тестирование проводится в одинаковых условиях настроек максимально возможного качества 3D-графики в играх.

Выпуск 106 (195) / Май 2017 года

Справочные материалы

Содержание

  1. Конфигурация тестовых стендов и список ПО, используемого в тестировании
  2. Список видеокарт, принявших участие в тестировании
  3. Сводные диаграммы результатов тестирования
  4. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца и итоги

Новости

Добавлены результаты тестирования AMD Radeon RX 550. Результаты тестов AMD Radeon R7 360 отправлены в архив.

В следующем месяце ожидается смена тестовой конфигурации на платформу на базе AMD Ryzen, а также введение в список тестируемых карт AMD Radeon RX 570/560, Nvidia GeForce GTX 1060 3 ГБ.

1. Конфигурация тестового стенда

Конфигурация тестового стенда

  • Компьютер на базе процессора Intel Core i7-5960X (Socket 2011):
    • процессор Intel Core i7-5960X (o/c 4 ГГц);
    • СО Intel Thermal Solution RTS2011LC;
    • системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer на чипсете Intel X99;
    • оперативная память 16 ГБ DDR4 G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK 2800 МГц;
    • жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
    • 2 SSD Corsair Neutron SSD CSSD-N120GB3-BK;
    • блок питания Thermaltake Toughpower DPS G 1050W (1050 Вт);
    • корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower.
  • операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
  • монитор Samsung U28D590D (28″);
  • драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.5.2;
  • драйверы Nvidia версии 382.33;
  • VSync отключен.

Список инструментов тестирования

Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.

  • Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)

  • Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)

  • Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)

  • The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)

  • BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)

  • Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)

  • Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)

  • Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)

  • Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)

  • Ashes Of The Singularity (Oxide Games, Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)

2. Список видеокарт

(в скобках перечислены частоты работы — ядро: блок ROP/TMU, ядро: блок шейдерных вычислений, эффективная частота работы памяти; карты, работающие на повышенных частотах, помечены «o/c»):

  1. AMD Radeon R7 240 1 ГБ 128-битной GDDR5 (780/780/4500 МГц)
  2. AMD Radeon R7 250 1 ГБ 128-битной GDDR5 (1000/1000/4500 МГц)
  3. AMD Radeon R7 250X 1 ГБ 128-битной GDDR5 (1000/1000/4500 МГц)
  4. AMD Radeon RX 550 4 ГБ 128-битной GDDR5 (1183/1183/7000 МГц)
  5. AMD Radeon RX 460 4 ГБ 128-битной GDDR5 (1090—1250/7000 МГц)
  6. AMD Radeon R7 370 2 ГБ 256-битной GDDR5 (1050/1050/5700 МГц)
  7. AMD Radeon RX 470 4 ГБ 256-битной GDDR5 (926—1270//6600 МГц)
  8. AMD Radeon R9 380 4 ГБ 256-битной GDDR5 (970/970/5700 МГц)
  9. AMD Radeon R9 380X 4 ГБ 256-битной GDDR5 (1030/1030/5800 МГц)
  10. AMD Radeon RX 480 8 ГБ 256-битной GDDR5 (1188—1266//8000 МГц)
  11. AMD Radeon RX 580 8 ГБ 256-битной GDDR5 (1257—1411//8000 МГц)
  12. AMD Radeon R9 390 8 ГБ 512-битной GDDR5 (1000/1000/6000 МГц)
  13. AMD Radeon R9 390X 8 ГБ 512-битной GDDR5 (1050/1050/6000 МГц)
  14. AMD Radeon R9 Fury 4 ГБ 4096-битной HBM (1000/1000/1000 МГц)
  15. AMD Radeon R9 Fury X 4 ГБ 4096-битной HBM (1050/1050/1000 МГц)
  16. Nvidia GeForce GT 730 2 ГБ 128-битной GDDR3 (800/1600/1334 МГц)
  17. Nvidia GeForce GT 740 1 ГБ 128-битной GDDR5 (993/993/5000 МГц)
  18. Nvidia GeForce GTX 750 1 ГБ 128-битной GDDR5 (1058/1058/5000 МГц)
  19. Nvidia GeForce GTX 750 Ti 2 ГБ 128-битной GDDR5 (1020-1150/5400 МГц)
  20. Nvidia GeForce GTX 950 2 ГБ 128-битной GDDR5 (1024—1266/6600 МГц)
  21. Nvidia GeForce GTX 1050 2 ГБ 128-битной GDDR5 (1354—1554/7000 МГц)
  22. Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ 128-битной GDDR5 (1290—1482/7000 МГц)
  23. Nvidia GeForce GTX 960 2 ГБ 128-битной GDDR5 (1126—1178/7000 МГц)
  24. Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ 192-битной GDDR5 (1507—1860/8000 МГц)
  25. Nvidia GeForce GTX 970 4 ГБ 256-битной GDDR5 (1050—1178/7000 МГц)
  26. Nvidia GeForce GTX 980 4 ГБ 256-битной GDDR5 (1126—1265/7000 МГц)
  27. Nvidia GeForce GTX 980 Ti 6 ГБ 384-битной GDDR5 (1000—1075/7000 МГц)
  28. Nvidia GeForce GTX 1070 8 ГБ 256-битной GDDR5 (1507—1685/8000 МГц)
  29. Nvidia GeForce GTX 1080 8 ГБ 256-битной GDDR5X (1607—1885/10000 МГц)
  30. Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ 352-битной GDDR5X (1480—1885/11000 МГц)

Архив (видеокарты, по которым больше не обновляется информация)

3. Сводные диаграммы производительности видеокарт на последних версиях драйверов за май 2017 года

Желающие скачать все результаты в формате Excel (Office 2003) — могут взять архив RAR 3.0 или ZIP.

3.1. Диаграммы

3.2. Архив (результаты предыдущих i3D-Speed, не вошедшие в новые)

3.3 Замечания по работе видеокарт на ряде последних версий драйверов:

  • Если результаты какой-либо карты на сводной диаграмме отсутствуют, то есть равны 1 или 0, это означает, что данный тест на данной карте не запустился, либо работал некорректно.
  • Даже по форме изгиба линий, мысленно соединяя верхушки столбцов на диаграммах, можно судить, насколько та или иная игра требовательна к карте и (или) к центральному процессору. Если кривая выпуклая и много карт показывают схожие результаты, то значит, в данном разрешении и при данной нагрузке производительность упирается в ресурсы системы, а не в потенциал ускорителей. А если, напротив, кривая вогнутая, и по мере снижения мощи топовых ускорителей резко снижается производительность, то тут все ясно: игра очень сильно нагружает видеокарты, и потому скорость зависит только от возможностей акселератора.

4. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца

Расчет проводился на основе полученных данных по игровым тестам.

Желающие провести свой расчет и определить рейтинг, исходя из своих оценок, могут скачать таблицу в формате Excel (Office 2003) — архив RAR 3.0 или ZIP.

Методика расчета рейтингов описана здесь.

Расчет выполнен при следующих допущениях:

  1. процент соотношения потребности в производительности и качестве распределяется так:
    • приоритет по производительности — 70%
    • приоритет по качеству — 30%
  2. Рейтинг полезности характеризует производительность и функциональность карты (это числитель) в соотношении к ее стоимости (знаменатель).
  3. Для расчета рейтинга iXBT.com используется числитель предыдущего рейтинга (не учитывается цена).

4.1. Рейтинг 3D-ускорителей iXBT.com

Дает понимание, как выглядят все ускорители относительно младшего GeForce GT 730, который мы взяли за единицу (за 100%). Мы приводим в рейтинге возможностей не абсолютные значения, а показатели карт относительно GT 730.
Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена
01 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 5250 1141 46 000 
02 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 4290 1175 36 500 
03 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 3580 1326 27 000 
04 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 3390 1130 30 000 
05 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 3190 778 41 000 
06 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 2950 1054 28 000 
07 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 2780 993 28 000 
08 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 2680 957 28 000 
09 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 2670 1187 22 500 
10 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 2670 1483 18 000 
11 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 2560 985 26 000 
12 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 2390 1086 22 000 
13 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 2280 1382 16 500 
14 RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600 2200 880 25 000 
15 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 1860 886 21 000 
16 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 1640 965 17 000 
17 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1560 1660 9400 
18 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1270 1104 11 500 
19 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1220 1584 7700 
20 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1200 1579 7600 
21 R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700 1140 1140 10 000 
22 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1000 1075 9300 
23 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 850 1214 7000 
24 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 740 1088 6800 
25 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 580 1137 5100 
26 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 480 873 5500 
27 R7 250 1 ГБ, 1000/1000/4500 410 976 4200 
28 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 240 800 3000 
29 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 240 533 4500 
30 GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 100 333 3000 

Выше читатели смогут выбрать по своему вкусу тот ускоритель, который, на их взгляд, продемонстрировал приемлемую скорость (возможно, даже максимальную — это зависит от индивидуальных запросов), а также современную функциональность в 3D-графике.

4.2. Рейтинг полезности (возможности/цена)

Отвечает на вопрос: соответствует ли цена скоростным характеристикам?
Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена
01 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 1660 1560 9400 
02 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 1584 1220 7700 
03 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 1579 1200 7600 
04 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 1483 2670 18 000 
05 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 1382 2280 16 500 
06 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 1326 3580 27 000 
07 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 1214 850 7000 
08 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 1187 2670 22 500 
09 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1175 4290 36 500 
10 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 1141 5250 46 000 
11 R7 370 2 ГБ, 1050/1050/5700 1140 1140 10 000 
12 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 1137 580 5100 
13 GTX 980 Ti 6 ГБ, 1000—1075/7000 1130 3390 30 000 
14 GTX 960 2 ГБ, 1126—1342/7000 1104 1270 11 500 
15 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 1088 740 6800 
16 R9 390 8 ГБ, 1000/1000/6000 1086 2390 22 000 
17 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 1075 1000 9300 
18 R9 Fury 4 ГБ, 1000/1000/1000 1054 2950 28 000 
19 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 993 2780 28 000 
20 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 985 2560 26 000 
21 R7 250 1 ГБ, 1000/1000/4500 976 410 4200 
22 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 965 1640 17 000 
23 R9 390X 8 ГБ, 1050/1050/6000 957 2680 28 000 
24 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 886 1860 21 000 
25 RX 470 4 ГБ, 926—1270/6600 880 2200 25 000 
26 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 873 480 5500 
27 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 800 240 3000 
28 R9 Fury X 4 ГБ, 1050/1050/1000 778 3190 41 000 
29 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 533 240 4500 
30 GT 730 2 ГБ, 800/1600/1334 333 100 3000 

Комментарий к рейтингам:

Продукты топового класса, вроде Radeon R9 Fury X/Fury/Nano/390/390X, GeForce GTX 1080/1080 Ti/980 Ti/1070, Titan X, следует рассматривать исключительно с точки зрения Рейтинга iXBT.com, потому что они предназначены для энтузиастов, выпускаются относительно малыми партиями и имеют завышенные цены, так что в общем рейтинге полезности, разумеется, занимают последние позиции. Рыночная судьба таких ускорителей будет определяться желанием геймера получить самое мощное решение. Тем не менее, мы проведем анализ рейтинга полезности по всем основным ценовым группам, включая и самые мощные ускорители.

Отметим, что на дату этого выпуска цены видеокарт семейства AMD Radeon топового и даже среднего уровня сильно выросли из-за серьезного дефицита (на эти карты огромный спрос для майнинга), так что в рейтинге полезности эти продукты кардинально опустились.

  • Группа ускорителей премиум-класса (ценовой уровень от 65 000 ), места по Рейтингу полезности:
    1. Нет
  • Группа ускорителей топового класса (ценовой уровень 39 000 — 64 999 ), места по Рейтингу полезности:
    1. GeForce GTX 1080 Ti, 10
    2. Radeon R9 Fury X, 28
  • Группа ускорителей высокого класса (ценовой уровень 20 000 — 38 999 ), места по Рейтингу полезности:
    1. GeForce GTX 1070, 6
    2. GeForce GTX 980, 8
    3. GeForce GTX 1080, 9
    4. GeForce GTX 980 Ti, 13
    5. Radeon R9 390, 16
  • Группа ускорителей выше среднего уровня (ценовой уровень 13 000 — 19 999 ), места по Рейтингу полезности:
    1. GeForce GTX 1060, 4
    2. GeForce GTX 970, 5
    3. Radeon R9 380, 22
  • Группа ускорителей среднего уровня (ценовой уровень 7000 — 12 999 ), места по Рейтингу полезности:
    1. GeForce GTX 1050 Ti, 1
    2. Radeon RX 460, 2
    3. GeForce GTX 1050, 3
    4. Radeon RX 550, 7
    5. Radeon R7 370, 11
  • Группа ускорителей бюджетного уровня (цена ниже 7000 ), места по Рейтингу полезности:
    1. Radeon R7 250X, 12
    2. GeForce GTX 750 Ti, 15
    3. Radeon R7 250, 21
    4. GeForce GTX 750, 26
    5. Radeon R7 240, 27

Вышеуказанные видеокарты и стали самыми полезными на сегодня ускорителями (при покупке которых пользователь получает максимальную отдачу на каждый потраченный рубль).


Мы благодарим компании, предоставившие видеокарты и другое оборудование для i3D-Speed:
Представительство Thermaltake в России и лично Ивана Линь,
Seagate Russia и лично Дениса Арцибашева,
Palit Russia и лично Марину Пелепец,
Представительство Asustek в России и лично Владислава Захарова,
Представительство MSI в России и лично Бориса Волка,
Представительство Sapphire Technology в России и лично Елену Зарубину,
Представительство Nvidia в России и лично Ирину Шеховцову,
Представительство AMD в России и лично Николая Радовского,
Компанию 3Logic и лично Александра Башлыкова,

Блок питания Thermaltake DPS G 1050W для тестового стенда предоставлены компанией Thermaltake

 		Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для тестового стенда предоставлен компанией Corsair

 		Модули памяти G.Skill Ripjaws4 F4-2800C16Q-16GRK для тестового стенда предоставлены компанией G.Skill

 		Corsair Hydro SeriesT H100i CPU Cooler для тестового стенда предоставлен компанией Corsair
Монитор Dell UltraSharp U3011 для тестовых стендов предоставлен компанией Юлмарт

 		Системная плата ASRock Fatal1ty X99X Killer для тестового стенда предоставлена компанией ASRock

 		Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для тестового стенда предоставлен компанией Seagate

 		2 накопителя SSD Corsair Neutron SeriesT 120 ГБ для тестового стенда предоставлены компанией Corsair



8 июня 2017 г. Автор Андрей Воробьев
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