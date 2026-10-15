Российские спутники «Зоркий» передают на Землю более 100 ГБ данных в сутки

В таком интенсивном режиме спутники работают почти два года

Пять спутников дистанционного зондирования Земли «Зоркий», разработанных компанией «Спутникс», ежедневно передают на наземные станции более 100 ГБ данных. Каждый аппарат передает информацию на Землю более десяти раз в сутки. Об этом сообщил главный конструктор наноспутников компании Роман Жарких на мероприятии, посвящённом 15-летию «Спутникса».

По словам Жарких, спутники работают в таком интенсивном режиме с начала 2025 года. Компания продолжает развивать собственную орбитальную инфраструктуру и сейчас взаимодействует с десятками космических аппаратов.

В числе других проектов «Спутникса» — группировка Sitro-AIS со спутниками, оснащёнными приёмниками автоматической идентификационной системы (АИС). Они обеспечивают круглосуточный мониторинг местоположения судов в Мировом океане. Аппараты этой группировки передают около 200 МБ сжатых данных в сутки, выполняя за это время до 100 сеансов связи.