Oppo готовит необычный флагманский смартфон: широкий экран 6,35 дюйма и две 200-мегапиксельные камеры

Oppo готовит необычный смартфон с широким, который будет отличаться от привычных вытянутых экранов современных телефонов. По данным инсайдера Digital Chat Station, инженерный прототип оснащён плоским экраном диагональю 6,35 дюйма с разрешением 2560 × 1440 пикселей и соотношением сторон 16 : 9. Аппарат получит узкую рамку экрана (ширина не превысит 1 мм), ширина корпуса составит примерно 81 мм.

Экран использует технологию LTPO 8T, а для разблокировки предусмотрен трёхмерный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Рамки со всех четырёх сторон должны быть одинаково узкими благодаря конструкции LIPO. По предварительным оценкам, их толщина составит около 1 мм. Ширина корпуса достигнет примерно 81 мм.

На вопрос о возможностях камеры Digital Chat Station ответил, что смартфон получит два модуля разрешением по 200 Мп каждый.

Судя по всему, Oppo готовит аналог ранее представленного в Китае Huawei Pura X View (на изображении). Согласно предварительным данным, над подобным смартфоном работает Honor.