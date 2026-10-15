YouTube начал помечать музыку, созданную с помощью ИИ

Команда YouTube добавляет маркировку «Создано с помощью ИИ» к музыкальным композициям, при создании которых генеративные нейросети сыграли значительную роль. Нововведение сначала появится в приложении YouTube Music, а позднее распространится на основную платформу.

Метка предназначена для треков, полностью сгенерированных нейросетями или существенно изменённых с их помощью. В частности, речь идёт о композициях, в которых ИИ создал музыку и вокал. Использование нейросетевых инструментов на отдельных этапах производства само по себе не обязательно приведёт к появлению отметки.

Музыкальные партнёры YouTube должны самостоятельно сообщать об использовании ИИ при загрузке треков. Если соответствующая информация не указана, платформа может определять происхождение музыки с помощью собственных инструментов и других признаков.

Метка будет отображаться непосредственно на странице воспроизведения в YouTube Music. При нажатии на неё пользователь сможет получить дополнительные сведения о композиции.

YouTube намерен выявлять такие треки совместно с музыкальными партнёрами и с помощью собственных технологий распознавания. Аналогичный подход компания уже применяет к видео, созданным или изменённым с использованием ИИ.

Другие музыкальные сервисы также внедряют подобную маркировку. Spotify ранее представил добровольную систему обозначения ИИ-контента, а Apple Music, по сообщениям СМИ, также готовится добавить соответствующие метки.