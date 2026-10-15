Марс преподнёс сюрприз: радиация у планеты снизилась вдвое

Средний уровень космической радиации в околомарсианском пространстве за время текущего цикла солнечной активности снизился в 1,5–2 раза по сравнению с концом предыдущего цикла. К такому выводу пришли учёные, проанализировавшие десятилетние наблюдения зонда «ЭкзоМарс-TGO». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на профессора Института космических исследований и технологий Болгарской академии наук Йорданка Семкова на XVII Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

Измерения проводятся с помощью прибора «Люлин-МО» — высокочувствительного дозиметра болгарской разработки, установленного на борту зонда. Он фиксирует уровень космической радиации, определяет типы частиц и позволяет оценивать их потенциальную опасность для живых организмов. Особенно заметное снижение радиационной нагрузки произошло с лета 2022 года по весну 2024-го, несмотря на мощные солнечные вспышки и выбросы плазмы.

По данным исследователей, по сравнению с предыдущим солнечным циклом, продолжавшимся с декабря 2008-го по декабрь 2019 года, количество зарегистрированных космических лучей и других заряженных частиц сократилось более чем вдвое. Это означает, что радиационная нагрузка на гипотетических участников экспедиции на Марс могла бы оказаться ниже, чем ожидалось по результатам предыдущего цикла.

Учёные также сравнили показания «Люлин-МО» с данными прибора DAN на марсоходе Curiosity. Во время трёх эпизодов солнечной активности в 2021, 2022 и 2024 годах всплески радиации на поверхности Марса составляли лишь 1,2–5,4% от соответствующих значений на орбите. Результаты указывают на защитный эффект атмосферы и поверхности планеты, однако радиация остаётся одним из факторов риска для будущих пилотируемых миссий.