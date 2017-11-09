IP-камера наблюдения Smartec STC-IPM5591/1

Недавнее знакомство с IP-камерой Smartec STC-IPM3681 дало немало пищи для размышлений на тему функциональности современных систем наблюдения. Приобщение к линейке IP-камер Smartec будет продолжено с помощью следующей на очереди модели — STC-IPM5591. В отличие от рассмотренной STC-IPM3681, эта камера имеет купольное исполнение. Подобный формфактор зачастую оказывается более подходящим для эксплуатации, чем дизайн «пуля», или «пушка». Небольшие габариты купола, отсутствие выступающих частей — такому устройству не страшен ветер или случайные касания. А если к этим преимуществам добавить еще и прочные материалы, то получившуюся камеру можно по праву назвать вандалозащищенной. Несмотря на компактные размеры, купольная камера Smartec STC-IPM5591 имеет почти такую же функциональность, что и рассмотренный ранее аппарат Smartec STC-IPM3681. Она также оснащена моторизованным зумом с автоматической фокусировкой и автоматическим управлением диафрагмой. В наличии здесь и эффективная инфракрасная подсветка, а к предусмотренной защите от пыли и дождя прибавляется стойкая к атмосферным и механическим воздействиям конструкция. Однако важный момент: несмотря на наличие "легкой" герметизации, камера не обладает нужной степенью всепогодности и рассчитана на эксплуатацию преимущественно в помещении. Конструкция, технические характеристики

Настройки

Качество

Выводы Конструкция, технические характеристики В комплекте с камерой прилагается минимально необходимый набор аксессуаров: внешний кабель LAN/PoE с отводом для входа питания, герметичная муфта с силиконовыми прокладками для соединение выходного LAN-кабеля с монтажной витой парой, диск с ПО, краткое руководство по установке, гаечный ключ, винты и бумажный шаблон для сверления крепежных отверстий. Корпус камеры изготовлен из металлического немагнитного сплава. Прочное, стойкое к внешним воздействиям лакокрасочное напыление защищает корпус от окисления и коррозии. Прозрачный купол-кокпит, изготовленный из поликарбоната, плотно соединяется с корпусом болтами-стяжками. Получившаяся конструкция несомненно является вандалозащищенной, однако лишь до определенных пределов, или наступления неких условий. Поскольку, например, доступ к болтам ничем и никак не ограничен. Да, головки болтов под шестигранный ключ способны остановить случайного озорника, пытающегося снять купол и добраться до камеры, но от подготовленного злоумышленника они вряд ли спасут — у него на каждую гайку имеются свои методы. Металлическое основание корпуса камеры состоит из двух частей. В нижней части — посадочной площадке — имеются отверстия под винты. Верхняя часть основания вместе с прозрачным куполом крепится к уже примонтированной нижней площадке. Здесь нужно отметить предусмотрительность разработчика: площадка и основание соединены силиконовым ремешком, благодаря которому при монтаже камеры к потолку ее купол не нужно удерживать руками. Также можно видеть наличие внутри купола силиконовой прокладки, обеспечивающей герметичность конструкции в сборе. Шаровая база, в которую упакована оптико-электронная начинка камеры, изготовлена из пластика. Верхнее полушарие вращается относительно нижнего, что позволит при монтаже точно выровнять камеру по горизонту. Наклон шара осуществляется также вручную. Для этого в нижнем полушарии предусмотрена специальная прорезь, а регулируемый винт прочно фиксирует сферу на площадке. Разъемы и электроника, отвечающие за питание и коммуникацию камеры, вынесены на отдельную печатную плату, которая привинчена к площадке-основанию. Качество изготовления и монтажа электронных компонентов можно оценить по фотографии — оно безупречно, а ручной работы здесь совсем не наблюдается. Внешний кабель оснащен LAN-портом, который позволяет подключить камеру к PoE инжектору или концентратору с PoE выходами. На случай отсутствия такого оборудования имеется разъем питания для сетевого адаптера на 12 вольт. При монтаже камеры с запитыванием через локальную сеть этот разъем рекомендуется закрыть заглушкой подходящего размера. На следующих теплоснимках показана рассматриваемая камера после многочасовой беспрерывной работы в комнатных условиях. Можно видеть, что самый сильный нагрев происходит внутри прозрачного кокпита, составляя в среднем 36 °C и достигая на «полюсе» полусферы 41 °C. Правильно, ведь основная электроника спрятана в центральном шаровом блоке. А встроенного вентилятора, который бы осуществлял внутреннюю конвекцию для равномерного распределения тепла, в камере не имеется. Да он и не требуется — современный материал и не такие температуры выдерживает. Основные технические характеристики устройства представлены в следующей таблице, а также на страничке продукта: Камера Датчик изображения CMOS Sony Starvis 1/1,8″ 6,44 Мп (эффективных 6,44 Мп) Объектив Моторизованный варифокальный с АРД f=3,6—10 мм Диафрагма F1,5 Встроенная ИК-подсветка 16 светодиодов, эффективность более 15 м Минимальная освещенность Цветной режим: 0,05 люкс при 50IRE/15 к/с

Ч/б режим: 0,00 люкс при 50IRE/15 к/с Видео Видеостандарты Трансляция до трех потоков одновременно в форматах H.264, M-JPEG Разрешение 1 поток, H.264: 2592×1944, 2560×1440, 2048×1536, 1920×1440, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1280×720, 800×600, 640×480, 640×360, 320×240

2 поток, H.264: 2592×1944, 2560×1440, 2048×1536, 1920×1440, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1280×720, 800×600, 640×480, 640×360, 320×240

3 поток, H.264, MJPEG: 1600×1200, 1280×960, 800×600, 640×480, 320×240 Частота кадров До 15 FPS (NTSC) или до 12,5 FPS (PAL) при любом поддерживаемом разрешении Стандарт аудио Без звука, встроенный микрофон отсутствует Битрейт видео От 100 до 12000 Кбит/с Сеть Поддержка протоколов TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf Ethernet 10/100 Base-T, автоопределение, RJ-45 Поддержка ONVIF Есть, профиль S Эксплуатационные характеристики Интерфейсы LAN

разъем питания 12 В Локальное хранилище нет Питание DC 12 V; PoE. Максимальное потребление 8 Вт Программное обеспечение Через ActiveX браузеры IE/Chrome/Safari, SmartStation Уровень защиты от внешних воздействий Вандалозащищенный корпус Диапазон рабочих температур От −5 до +45 °C Габариты, масса 131×90 мм, 0,7 кг Настройки Матрица Sony Starvis, которой оснащена рассматриваемая камера, разработана и поступила в производство не так давно, всего лишь два года назад. Изготовленная с использованием технологии обратной засветки, она предназначена для фиксации изображений в условиях экстремально низкой освещенности. В сенсорах этой серии разработчики вывели диапазон чувствительности матрицы за пределы видимого спектра в сторону инфракрасного диапазона. А потому неудивительно, что одним из главных применений матрицы Sony Starvis стало и остается сфера видеонаблюдения. Имеющийся в камере сенсор отличается еще и большими физическими размерами, составляющими 1/1.8″. Что автоматически ставит рассматриваемый аппарат на ступеньку выше всех прочих 5-мегапиксельных камер с их мелкими датчиками, представленных на рынке. Процессор, обрабатывающий данные, поступающие с датчика, позволяет устройству вести трансляцию трех видеопотоков одновременно. Каждый поток при этом имеет разные форматы и битрейты (см. таблицу спецификаций), что позволяет на лету выбрать оптимальный поток для трансляции или записи. Более того: для экономии трафика и дискового пространства параметры видеопотоков могут быть разными при обычной записи и при записи по тревоге (обнаружению движения). Об этой уникальной функции с названием VideoBoost мы расскажем позже. Во время тестирования камера подключалась к одному из портов PoE коммутатора Zyxel GS2200. Он, в свою очередь, был включен в локальную сеть. В зависимости от географического местонахождения камеры (а оно менялось) использовались разные сети с разными провайдерами. Для доступа к веб-интерфейсу камеры, в котором производится настройка аппарата, ее следует отыскать в локальной сети. Это может оказаться непросто ввиду большого количества клиентов, находящихся в сети. В поиске помощь окажет прилагаемое ПО, находящееся на компакт-диске — IP Manager просканирует сеть и отыщет все камеры данной серии. В результатах поиска отображается не только модель камеры, но и Zeroconf и MAC-адрес камеры вместе с версией ее программного обеспечения. Заниматься настройкой камеры рекомендуется в браузере Internet Explorer (Microsoft Edge). Официально камера поддерживает и другие браузеры, однако работа в них может осложниться отсутствием поддержки ActiveX-компонентов камеры. Это приведет к отсутствию видеопотока в окне просмотра и окнах настройки изображения и детектора движения. Веб-интерфейс камеры поддерживает одновременное подключение до 10 пользователей. Разработчик провел локализацию интерфейса, хотя иногда встречаются неудачные переводы отдельных пунктов и элементов. Особенности этого интерфейса, его инструменты и настройки подробнейшим образом описывались в обзоре IP-камеры Smartec STC-IPM3681. Программная начинка рассматриваемого аппарата немногим отличается от ПО изученного STC-IPM3681. Основные различия камер заключаются в конструктивном решении (разный формфактор), а также в отдельных характеристиках оптической и электронной систем. Например, максимальный размер кадра изученной ранее камеры Smartec STC-IPM3681 составляет 2048×1536 пикселей, в то время как у героя данного обзора эта цифра выше: 2592×1944. Однако есть и негативная сторона в этих различиях: STC-IPM3681 поддерживает частоту видео до 30 кадров в секунду (NTSC), в то время как наша камера STC-IPM5591 может транслировать поток с частотой вдвое ниже, до 15 кадров в секунду. Еще одно важное различие кроется в фокусном расстоянии: если объектив нашей купольной камеры имеет диапазон f=3,6—10 мм (зум 2,7×), то у рассмотренной камеры-пушки STC-IPM3681 диапазон немного шире, f=2,8—12 мм (четырехкратный зум). Ввиду полной схожести сетевых настроек обеих камер мы не станем повторяться, а изучим лишь те функции, параметры которых отличаются. Например, уже упоминавшиеся настройки видеопотоков здесь выглядят чуть иначе, поскольку содержат больший выбор разрешений и другие установки кодеков. Видеонастройки камеры состоят из двух основных пунктов: параметры видеопотоков и настройка изображения. В дополнение к ним присутствуют разделы для создания маски конфиденциальности, которая позволяет скрыть цветной заливкой выбранную область, а также для активации цифрового зума. Трансляция в MJPEG возможна в третьем видеопотоке, первые два допускают вещание только в H.264 Настройка изображения производится в одиннадцати вкладках, каждая из которых содержит уникальные инструменты. Такие, как яркость/контраст/насыщенность, экспозиция, параметры ИК-подсветки, WDR и многие другие. Приватные зоны создаются в случаях, когда требуется скрыть от просмотра и записи какой-либо участок кадра. Например, может возникнуть ситуация, когда в кадр попадает цифровая замковая панель. Ее требуется закрыть от взгляда камеры — c тем, чтобы злоумышленник впоследствии не сумел восстановить набираемый код. Настройки изображения были изучены в обзоре IP-камеры Smartec STC-IPM3681 — здесь, в этой камере, их состав ничем не отличается. Однако реакция рассматриваемого аппарата на те или иные настройки вполне может оказаться другой. Ведь оптическая система здесь чуть иная. WDR — Wide Dynamic Range, широкий динамический диапазон В обеих камерах он действует не с помощью многократного экспонирования с последующим сочетанием, а на программном уровне, с помощью интеллектуального управления контрастом. Во время анализа яркости изображения камера выявляет затемненные участки и принудительно высветляет их. В результате становится возможным разглядеть невидимые прежде детали, скрывавшиеся в тени. WDR выключен WDR включен, уровень 4 (высший) Оказывается, даже на программном уровне, без многократного экспонирования, можно добиться неплохих результатов: темные участки, до включения WDR представлявшие собой сплошную заливку, разделились на единичные объекты, которые теперь можно идентифицировать. DNR — Digital Noise Reduction, цифровое снижение шума Устранением цифрового шума занимается каждая цифровая камера, если в результате недостатка освещенности ей приходится включать усиление. Рассматриваемый аппарат имеет два механизма шумоподавления: 2D и 3D. Первый работает на принципе сравнения характера картинки по двум направлениям на площади одного кадра (отсюда и название шумоподавителя, 2D — X и Y) с последующим усреднением смежных областей. Второй механизм сложнее: помимо информации из соседних областей одного кадра, 3D-шумодав изучает и анализирует эти же области в соседних по времени кадрах (3D: X, Y и t — время), временно́е шумопонижение. Соответственно и эффективность работы каждого механизма — разная. Проверить ее можно, дождавшись сумерек и переключив камеру принудительно в режим День, после чего нетрудно оценить результат работы обоих шумодавов. DNR выключен DNR 2D включен, уровень 4 (макс.) DNR 3D включен, уровень 4 (макс.) Количество шума при выключенном механизме его подавления превышает все допустимые пределы. Беспрерывно меняющиеся микровспышки, раскиданные по всей площади кадра, заставляют камеру растрачивать битрейт впустую — ведь этот шум является составной частью кадра, которую нужно закодировать. 2D шумоподавитель, включенный на полную мощность, немного снижает интенсивность шума, однако полностью вычистить картинку ему не под силу. А вот работа временно́го 3D-шумодава заставляет поверить в чудеса — кадр буквально вылизан, как при дневной съемке с хорошим уровнем освещенности. Но красота требует жертв, и тут без них не обошлось: частота кадров в очищенном видео падает вместе с увеличением уровня шумоподавления. Это справедливо и естественно, поскольку 3D шумоподавитель усредняет несколько соседних кадров, сливая результат в один кадр, после чего он отправляется кодировщику. LDC — Lens Distortion Correction, коррекция оптических искажений Широкоугольная оптика дает возможность охватить максимальный угол обзора. Но вместе с ним приходит и серьезный недостаток: бочкообразное искажение. В некоторых случаях (экшн-камеры, регистраторы и т.д.) это искажение доходит до неприемлемых величин, напоминая сферическую панораму. Такой дефект исправляется либо вручную с помощью программных фильтров, либо — что гораздо выгоднее — самими камерами. В рассматриваемом аппарате имеется инструмент, который успешно устраняет этот недостаток широкоугольной оптики. Данный параметр имеет регулировку уровней с диапазоном от 1 до 92. Особенность коррекции состоит в том, что выставленный уровень действует лишь для конкретного установленного фокусного расстояния. При любом изменении фокусного расстояния (зума) тут же требуется внести коррективу и в параметр DLC. Поскольку мы упомянули зум, грех будет не рассмотреть его поближе, в переносном и буквальном смыслах. Моторизованный зум в камерах наблюдения ранее считался редкой и недешевой функцией. Сейчас процессы изготовления оптических систем упростились, подешевели. Отчего не использовать такую возможность и не дать камере умение приближать объекты? Такая возможность может быть использована в двух случаях: Обычная эксплуатация с регулярным изменением фокусного расстояния для подробного изучения появившихся в кадре мелких объектов (преимущественно широкоугольный обзор территории с редкими «наездами» на интересующую деталь, которая должна находиться в центре кадра или ближе к нему). Эксплуатация камеры с измененным фокусным расстоянием, зафиксированным в одном положении на этапе монтажа. Например, если камера установлена на большой высоте или на большом расстоянии от объекта, за которым требуется вести наблюдение, то при ее установке фокусное расстояние заранее изменяется так, чтобы объект занимал достаточно большую площадь кадра. Благодаря наличию в камере системы автоматической фокусировки не стоит беспокоиться о потере четкости при изменении фокусного расстояния. Взглянем, как камера справляется с зуммированием и насколько точно работает механизм автоматической фокусировки. Можно отметить довольно медлительный зум — его скорость можно было бы немного увеличить для того. чтобы оператор успел вовремя среагировать на неожиданное появление объекта и разглядеть его подробнее. А вот к автофокусу претензий не имеется, он достаточно точно измеряет и сравнивает контрастность объектов, ориентируясь по центру кадра. Если же в центре присутствует несколько контрастных объектов, которые находятся на разном расстоянии об объектива, камера автоматически прикрывает диафрагму, чтобы глубины резко изображаемого пространства хватило для четкого отображения всей сцены. Теперь рассмотрим особенности работы автоматики, переключающей камеру из режима День в режим Ночь. Параметры, которые отвечают за пороговые значения освещенности, изменяются в соответствующей вкладке настроек изображения камеры. Но, памятуя о доверии к разработчику, мы оставим все эти настройки по умолчанию, и произведем несложное наблюдение — плавно изменяя освещенность, заставим камеру переключаться из одного режима в другой. При этом в кадре можно видеть люксметр, показания которого видны достаточно отчетливо. Вывод: заводские настройки выверены так, что камера включает инфракрасную подсветку и убирает ИК-фильтр при освещенности, равной 14 люксам. Обратный процесс — возвращение ИК-фильтра на место и выключение ИК-подсветки — на заводских настройках происходит уже при освещенности 60 и более люкс. Время задержки до переключения из режима в режим выбирается здесь же, в настройках, варьируясь в пределах от 0 до 60 секунд. Это время нужно камере «на раздумье», чтобы она не переключалась каждый раз при случайных вспышках света. Нужно дать важное уточнение: переход из режима в режим может осуществляться двумя способами. Не только программно, по анализу яркости видеосигнала (Auto) с настройкой порогов, но и аппаратным способом по сигналу с датчика освещенности (External, внешний). Инфракрасную подсветку камеры можно оценить как очень продуктивную. Разработчик без меры поскромничал, заявив ее эффективность равной 15 метрам. Нет, лучше довериться собственным глазам: приведем два стоп-кадра, взятых с камеры в одно время (ночью) в режиме День и в режиме Ночь с включенной ИК-подсветкой. Крупные пластиковые цифры белого цвета, расположенные в центре кадра, обозначают расстояние в метрах от камеры до этих цифр. Режим День, ИК-подсветка выключена Режим Ночь, ИК-подсветка включена Кто сказал «15 метров»? Возможно, заводские измерения производились в условиях абсолютной темноты, а в экспериментах участвовала черная кошка. Которой, согласно народной мудрости, в помещении не было. Но часто ли встречаются такие условия, когда требуется осветить более 15 метров абсолютной темноты? Добавим, что поток ИК-излучения распределяется от центра к краям кадра неравномерно, основной поток направлен в центр. Это характерно для большинства камер со встроенной ИК-подсветкой. Впрочем, не только камер — то же самое можно сказать и об инфракрасных прожекторах. Вся разница лишь в интенсивности излучения. В отличие от рассмотренной ранее камеры Smartec STC-IPM3681, наш аппарат не имеет слота для карты памяти. Следовательно, локальная запись невозможна и остается только один вариант записи: серверный. В качестве сервера может выступать компьютер с установленным специальным программным обеспечением, либо видеорегистратор или NAS, имеющий функцию видеонаблюдения. Для того, чтобы камера распозналась любым программным или аппаратным комплексом, используется открытый стандарт систем сетевого видеонаблюдения — ONVIF. Камера полностью его поддерживает, а включение данной функции спрятано в настройках, в разделе, посвященном безопасности. Пользуясь такой возможностью, мы без труда подключили камеру к имеющемуся домашнему комплексу наблюдения, который работает на NAS Synology под управлением приложения Surveillance Station. После этого камера исправно посылала на удаленный сервер тревожные видеоролики в заданном максимальном качестве. Пора изучить работу детектора движения камеры. Он может состоять из четырех зон, каждая из которых имеет собственные настройки чувствительности. Настройки чувствительности по умолчанию (80) при наличии одной большой зоны размером почти во всю площадь кадра позволяют камере чутко реагировать на движение, интенсивность которого выходит за установленные рамки. Камера одинаково реагирует на перемещающиеся объекты как большого, так и малого размеров, исправно отправляя на регистратор сигнал, а вслед за ним видеоролики либо снимки, в которых запечатлен нарушитель. Следующий ролик составлен из снимков, которые камера самостоятельно отправила на FTP-сервер. Для просмотра с большим размером нажмите кнопку Оригинальный размер Можно видеть, что серии снимков идут с небольшой «предзаписью» и «послезаписью», то есть, камера отправляет не только снимки события, но и несколько кадров до события и после него. Длительность этой пред- и послезаписи устанавливается также в настройках детектора движения и имеет интервал от 1 до 180 секунд. Завершая охранную тему, рассмотрим возможные способы реакции камеры на те или иные события. В качестве события, которое будет являться для камеры толчком к какому-либо действию, может являться обнаружение движения, загрузка системы, сигнал с тревожного входа, нажатие оператором кнопки ручного триггера на главной странице с окном просмотра, а также потеря сети. Каждое из перечисленных событий разрешается использовать как отдельное правило для последующих действий: отправка сигнала на тревожный выход, отсылка сообщения и стоп-кадра по электронной почте (возможна рассылка одновременно на восемь адресов), закачка серии стоп-кадров на FTP-сервер. Качество При тестировании доступ к камере осуществлялся преимущественно с помощью браузера Internet Explorer. Включение камеры до момента, когда начинает отвечать ее веб-сервер, занимает примерно 30 секунд. Измерение разрешающей способности производилось посредством съемки обычной тестовой таблицы — это самый наглядный и понятный каждому способ узнать истинное значение столь важного параметра. В результате измерений были получены более чем удовлетворительные результаты: разрешающая способность камеры достигает 1500-1600 ТВ-линий при съемке с максимальным размером кадра (2592×1944) и 1100 ТВ-линий при съемке в Full HD (2560×1440). 2592×1944 2560×1440 Это великолепные результаты, характерные скорее для любительских видеокамер, снимающих видео с размером кадра 4K. Оценка качества съемки при разных уровнях освещенности проводилась в специальном отъюстированном боксе, освещенность в котором регулируется цифровым диммером. Примерное соответствие уровней освещенности некоторым реальным условиям выглядит следующим образом: 700 люкс — солнечный день в тени здания/деревьев

260 люкс — солнечный день. Комната, выходящая окном на солнечную сторону

20 люкс — искусственное освещение, лампы накаливания 300 Вт в комнате 25 м²

5 люкс — искусственное освещение, лампы накаливания 60 Вт в комнате 25 м²

0 люкс — слабый единичный источник непостоянной яркости (свеча) Важное примечание: наличие мерцания в некоторых сценах не является недостатком камеры. Это всего лишь результат работы ламп накаливания, которые расположены близко к тестируемой камере. В следующей таблице представлены участки стоп-кадров с разным уровнем освещенности. Полные стоп-кадры можно увидеть по щелчку мыши. 700 люкс 260 люкс 20 люкс 5 люкс 0 люкс Похоже, эта камера — просто подарок фанату безопасности. Заводские настройки аппарата, как мы уже говорили, перестраховывают камеру, слишком рано переводя ее в режим Ночь. По всей видимости, это сделано для того, чтобы не допускать включения слишком долгой выдержки, вследствие чего движущийся в кадре объект приобретает нечеткие контуры, смазывается. Фактически мы видим, что камера в состоянии вести съемку с выдержкой, достаточной для получения резких кадров, вплоть до уровня освещенности 260 люкс. Дальнейшее снижение уровня освещенности приводит к увеличению времени экспозиции кадра. А чтобы этого не произошло, камера вовремя переключается в ночной режим. Камера формирует видеопоток H.264, кодируя его с битрейтом до 12000 Кбит/с. Выбор между постоянным и переменным битрейтами следует делать, исходя из пропускной способности канала связи. Качество сжатия сильно зависит от уровня битрейта: при его недостатке детали теряются, в кадре появляется характерная пикселизация, каша. А при недостатке битрейта контрастные объекты правильной формы превращаются в группы размытых пикселей — взгляните на стрелу башенного крана и сравните ее качество в обоих случаях. Выбор наверняка будет не в пользу низкобитрейтного видео. Битрейт 3000 Кбит/с Битрейт 12000 Кбит/с Скачать оригинальный ролик Скачать оригинальный ролик Видеопоток оригинального видео включает в себя ключевые I (Intra) кадры и разностные P (Predicted) кадры. Двунаправленные B-кадры (Bi-Predicted) в потоке отсутствуют. Стоит напомнить о наличии в камере великолепной по задумке и исполнению функции: VideoBoost Так называется умение камеры изменять уровень битрейта по событию. Например, если в роли триггера выступает детектор движения, то при отсутствии тревоги камера передает поток с пониженным битрейтом (например, 3000 Кбит/с), экономя тем самым дисковое пространство и снижая нагрузку на сеть. Но стоит камере обнаружить движение, как битрейт передаваемого потока немедленно изменяется в соответствии с заданным значением (до 12000 Кбит/с). Эта функция возможна только при использовании переменного битрейта, что очевидно. Выводы Рассмотренная купольная IP камера показала себя надежным устройством с широкой функциональностью. Привычному желанию найти отрицательные стороны помешало очевидное: недостатков крайне мало. В разы меньше, чем положительных качеств. Перечислим основные обнаруженные плюсы камеры. высокая разрешающая способность

моторизованный зум, автоматическая фокусировка и управление диафрагмой

беспрерывная трансляция до трех потоков одновременно с частотой до 15 кадров в секунду

функция расширения динамического диапазона

защищенная конструкция для всепогодной эксплуатации

мощная инфракрасная подсветка

эффективная система шумоподавления

поддержка ONVIF

питание через Ethernet (PoE)

адаптивное управление битрейтом потока (функция VideoBoost) Отдельного упоминания достоин сенсор, которым оснащена камера. Его физические размеры (1/1.8″) позволяют нашей 5-мегапиксельной камере получать детализированное изображение не в ущерб чувствительности, как это делают мелкоматричные камеры, работающие на сенсорах 1/2.8″—1/3.2″. Найденные при изучении камеры недостатки тоже следует перечислить — какой же аппарат не имеет изъянов, тем более, если это сложная электронная техника? К наиболее заметным минусам камеры можно отнести низкую частоту кадров и общее защитное стекло для ИК-диодов и камеры, которое, будучи запачканным или поврежденным, приведет к инфракрасной засветке объектива. Прочие мелочи, вроде недостаточно аккуратной локализации ПО камеры, не влияют на функциональность и качество получаемого видео. Несмотря на некоторые конструктивные особенности (общее защитное стекло для подсветки и камеры), аппарат полностью отвечает главным требованиям видеонаблюдения, обеспечивая высокую детализацию кадра и отменную чувствительность.

Виджет от SocialMart



Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно







iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+ ВИКТОРИНА MICROLAB В каком году была основана компания Microlab? 1992 1998 2000 2005 Подробная информация о викторине