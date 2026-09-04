8K, съёмный OLED-экран, трёхосевой стабилизатор и технологии Leica. Insta360 показала Luna Pro на IFA 2026

Insta360 показала на выставке IFA 2026 глобальную версию камеры Luna Pro, которая будет официально анонсирована в регионе только 10 сентября. Заявлен бандл для создателей контента с микрофоном (круглый гаджет на фото).

Ранее новинка была представлена в Китае. Она может записывать видео в 8K. При вертикальной съёмке камера сохраняет разрешение 4K.

Главной особенностью Luna Pro остаётся съёмный 2-дюймовый OLED-дисплей. Он поддерживает передачу изображения на расстояние до 20 метров и оснащён встроенным микрофоном.

Камера также получила трёхосевой стабилизированный подвес, прямое подключение к фирменному микрофону Insta360 и двойной AI-чип, отвечающий за автофокусировку и отслеживание одного или нескольких людей.

Для любителей более серьёзной съёмки предусмотрены Dolby Vision HDR, цветовые профили Leica и запись 10-битного видео в I-Log с динамическим диапазоном до 14 ступеней. Кроме того, Luna Pro умеет создавать эффект 80-мм портрета с 4-кратным цифровым зумом и записывать такое видео в 4K при 60 кадрах/с. Из видеозаписи можно извлекать отдельные 4K-кадры и сохранять их как фотографии.