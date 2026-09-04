8K, съёмный OLED-экран, трёхосевой стабилизатор и технологии Leica. Insta360 показала Luna Pro на IFA 2026

Глобальная версия выйдет 10 сентября

Цифровое видео

Insta360 показала на выставке IFA 2026 глобальную версию камеры Luna Pro, которая будет официально анонсирована в регионе только 10 сентября. Заявлен бандл для создателей контента с микрофоном (круглый гаджет на фото).

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Источник изображения: iXBT.com

Ранее новинка была представлена в Китае. Она может записывать видео в 8K. При вертикальной съёмке камера сохраняет разрешение 4K. 

Главной особенностью Luna Pro остаётся съёмный 2-дюймовый OLED-дисплей. Он поддерживает передачу изображения на расстояние до 20 метров и оснащён встроенным микрофоном.

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Источник изображения: iXBT.com

Камера также получила трёхосевой стабилизированный подвес, прямое подключение к фирменному микрофону Insta360 и двойной AI-чип, отвечающий за автофокусировку и отслеживание одного или нескольких людей.

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Источник изображения: iXBT.com

Для любителей более серьёзной съёмки предусмотрены Dolby Vision HDR, цветовые профили Leica и запись 10-битного видео в I-Log с динамическим диапазоном до 14 ступеней. Кроме того, Luna Pro умеет создавать эффект 80-мм портрета с 4-кратным цифровым зумом и записывать такое видео в 4K при 60 кадрах/с. Из видеозаписи можно извлекать отдельные 4K-кадры и сохранять их как фотографии. 

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