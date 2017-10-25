Производитель прямо намекает, что смартфон HTC U11 Plus все же представят 2 ноября

В середине сентября тайваньская компания разослала представителям СМИ приглашение на пресс-конференцию, посвященную анонсу нового смартфона.
Позже несколько источников сообщили, что 2 ноября компания представит только HTC U11 Life, а более интересную новинку HTC U11 Plus анонсируют позже. Однако следующее рекламное изображение явно намекает, что 2 ноября будет представлен и HTC U11 Plus. Возможно, производитель просто поменял планы.
Напомним, смартфон HTC U11 Plus получит SoC Snapdragon 835, шестидюймовый дисплей, флагманскую камеру, степень защиты IP68, сенсорные боковые панели Edge Sense и объемный звук Boom Sound.