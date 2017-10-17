2 ноября HTC должна представить новый смартфон

В сентябре источники сообщили, что смартфон HTC U11 Plus, который проходит под кодовым названием Ocean Master, будет представлен 11 ноября этого года.

Теперь же тайваньская компания разослала представителям СМИ приглашение, в котором говорится, что очередная пресс-конференция HTC, посвященная анонсу нового смартфона, состоится 2 ноября. На рекламном изображении мы видим только букву U.

Cмартфон HTC U11 Plus должен получить экран производства Japan Display диагональю 5,99 дюйма с соотношением сторон 18:9 и очень тонкими рамками, Snapdragon 835, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти в базовой версии, а также вариант 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.

Ожидается поддержка технологии Edge Sense, защита от попадания пыли и влаги степени IP68, камеры разрешением 12 и 8 Мп, а также поддержка 18-ваттной быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и работа под управлением Android 8.0 Oreo.