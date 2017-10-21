Несмотря на далеко не топовые параметры, смартфон HTC U11 Life доступным не будет

Недавние слухи утверждали, что смартфон HTC U11 Life получит вовсе не флагманские характеристики, да и с фронтальной стороны на U11 походить будет отдалённо.
Новые данные указывают на то, что, несмотря на параметры, стоить новинка HTC будет немало: 400 евро. Напомним, устройству приписывают SoC Snapdragon 630, 3 или 4 ГБ ОЗУ, а также дисплей Full HD диагональю 5,2 дюйма. При этом аппарат выйдет в рамках программы Android One, то есть не будет иметь никаких сторонних оболочек.
Анонс смартфона ожидается 2 ноября. Отметим, что это уже второй аппарат за последнее время, основанный на Snapdragon 630 и оценённый в 400 долларов. Первым был Asus ZenFone 4, но у него действительно неплохая камера. Что будет с качеством снимков у U11 Life, пока неясно.