Смартфон HTC U11 Life получит далеко не флагманские параметры

Мы уже знаем, что смартфон HTC U11 Life выйдет в рамках программы Android One. При этом, судя по слухам и изображениям, назвать его полноценным мини-флагманом не выйдет.

Во-первых, изображения демонстрируют просто огромную по меркам 2017 года рамку под дисплеем. Зачем HTC оставила столько неиспользованного пространства, совершенно неясно.

Во-вторых, источники утверждают, что новинка будет основана на SoC Snapdragon 630, которая играет далеко не в топовом сегменте. Оперативной и флэш-памяти будет либо 3 и 32 ГБ соответственно, либо 4 и 64 ГБ. Аппарат получит дисплей Full HD диагональю 5,2 дюйма.

К сожалению, камера также не будет взята у U11. Вместо неё будет некий 16-мегапиксельный модуль. У фронтальной камеры разрешение будет таким же. Ёмкость аккумулятора составит всего 2600 мА•ч, но зато смартфон получит защиту от воды (IP67), ОС Android 8.0 и поддержку Edge Sense. К слову, отношение к программе Android One подразумевает наличие чистой операционной системы без фирменной оболочки Sense.

О стоимости и сроках выхода данных нет. Но можно вспомнить, что Moto X4 с очень похожими параметрами оценивается в 400 долларов.