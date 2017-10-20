Материнская плата X299 Aorus Gaming 3

Не так давно мы рассмотрели плату X299 Aorus Gaming 7 и выяснили, что она мало чем отличается от более дорогой X299 Aorus Gaming 9. В этой статье мы рассмотрим еще одну плату серии X299 Aorus Gaming — младшую модель данной серии, X299 Aorus Gaming 3.

Комплектация и упаковка

Плата X299 Aorus Gaming 3 поставляется в довольно большой коробке (правда, без ручки).

Комплект поставки в данном случае минимален: DVD-диск с драйверами и утилитами, руководство пользователя, четыре SATA-кабеля и планка для задней панели разъемов.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы X299 Aorus Gaming 3 приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры Intel Core-X (Skylake-X, Kaby Lake-X) Процессорный разъем LGA 2066 Чипсет Intel X299 Память 8 × DDR4 (максимальный объем зависит от процессора) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер 1 × Intel i219V Слоты расширения 2 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

2 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

2 × M.2 SATA-разъемы 8 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 10 × USB 3.0

2 × USB 3.1

4 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

6 × USB 3.0

1 × RJ-45

1 × PS/2

6 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

8 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

8 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

2 разъема RGB (RGBW) LED strip

1 разъем Digital LED strip

2 разъема для термодатчиков

1 разъем Intel VROC Upgrade Key Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1729320815 Розничные предложения L-1729320815-10

Форм-фактор

Плата X299 Aorus Gaming 3 выполнена в форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены стандартные девять отверстий.

Чипсет и процессорный разъем

Плата X299 Aorus Gaming 3 основана на новом чипсете Intel X299 и поддерживает процессоры Intel Core-X (Kaby Lake-X и Skylake-X) с разъемом LGA 2066.

Память

Для установки модулей памяти DDR4 на плате X299 Aorus Gaming 3 предусмотрено восемь DIMM-слотов. Если устанавливается 4-ядерный процессор Kaby Lake-X с двухканальным контроллером памяти, то можно использовать только четыре слота памяти, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 64 ГБ (non-ECC Un-buffered DIMM). При использовании процессоров Skylake-X с четырехканальным контроллером памяти можно использовать все восемь слотов, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 128 ГБ (non-ECC Un-buffered DIMM).

Слоты расширения, разъемы M.2

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате X299 Aorus Gaming 3 имеется пять слотов с форм-фактором PCI Express x16 и два разъема M.2.

Первый и третий слоты (если считать от процессорного разъема) реализованы на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляют собой слоты PCI Express 3.0 x16, то есть могут работать на скорости x16 (в зависимости от используемого процессора). Эти слоты обозначены на плате PCIEX16_1 и PCIEX16_2. Второй слот (если считать от процессорного разъема) реализован на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x4. Этот слот обозначен на плате PCIEX4_1. Пятый слот также реализован на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x8. Этот слот обозначен на плате PCIEX8.

А вот четвертый слот с форм-фактором PCI Express x16 реализован уже на базе четырех чипсетных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x4. Этот слот обозначен на плате PCIEX4_2.

Режимы работы слотов PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX4_1 и PCIEX8 зависят от того, какой используется процессор. Напомним, что в семействе Intel Core-X есть процессоры с 16 линиями PCIe 3.0 (процессоры семейства Kaby Lake-X), а также с 28 и 44 линиями PCIe 3.0 (процессоры семейства Skylake-X). Причем в руководстве пользователя указывается, что плата X299 Aorus Gaming 3 поддерживает технологию AMD CrossFireX и Nvidia SLI, но только для трех видеокарт в варианте процессоров с 44 линиями PCIe 3.0 и для двух видеокарт в варианте процессора с 28 и 16 линиями PCIe 3.0.

В варианте процессора с 44 линиями PCIe 3.0 для видеокарт используются слоты PCIEX16_1, PCIEX16_2 и PCIEX8, а режим их работы следующий: x16/—/—, x16/x16/— или x16/x16/x8. Кроме слотов PCIEX16_1, PCIEX16_2 и PCIEX8, доступен будет также и слот PCIEX4_1 (не используется для видеокарт).

В варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 для видеокарт используются только слоты PCIEX16_1, PCIEX16_2. Режим их работы такой: x16/—, x16/x8. Слот PCIEX8 в данном случае недоступен, а слот PCIEX4_1 будет доступен, но не для видеокарт.

В варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 для видеокарт используются только слоты PCIEX16_1 и PCIEX16_2, а режим их работы такой: x8/— или x8/x4. Слоты PCIEX8 и PCIEX4_1 в данном случае недоступны.

В варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 режим работы слотов с форм-фактором PCI Express x16 нельзя считать оптимальным. Но зато так дешевле.

Вообще, в сравнении с платами X299 Aorus Gaming 9 и X299 Aorus Gaming 7, у которых точно такое же количество слотов с форм-фактором PCI Express x16, на плате X299 Aorus Gaming 7 все реализовано максимально просто. Нет никаких переключателей линий PCIe 3.0. В результате получается не очень оптимально, но зато очень дешево.

Кроме слотов с форм-фактором PCI Express x16, на плате X299 Aorus Gaming 7 есть еще два разъема M.2 (M2P_32G и M2Q_32G) которые поддерживают и SATA-, и PCIe-накопители. Эти разъемы реализованы через чипсет Intel X299. На каждый разъем приходится по 4 порта PCIe 3.0 и одному порту SATA.

Разъем M2P_32G поддерживает накопители типоразмера 2260/2280/22110, а разъем M2Q_32G поддерживает накопители типоразмера 2242/2260/2280.

SATA-порты

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено восемь портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel X299 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10.

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено лесть портов USB 3.0, два порта USB 3.1 и четыре порта USB 2.0. Причем через чипсет Intel X299 реализованы все порты USB 2.0 и порты USB 3.0. Из десяти чипсетных портов USB 3.0 шесть портов выведены на заднюю панель платы, а для подключения еще четырех портов на плате имеется два разъема. Четыре порта USB 2.0 также доступны через два разъема на плате.

Для реализации портов USB 3.1 на плате используется контроллера ASMedia ASM3142.

Контроллер ASMedia ASM3142 подключен к чипсету по двум линиям PCIe 3.0 и дает на выходе два порта USB 3.1. Оба порта выведены на заднюю панель платы, причем один порт имеется разъем Type-C, а другой — Type-A.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате X299 Aorus Gaming 3 имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе контроллера PHY-уровня Intel i219V.

Как это работает

Напомним, что чипсет Intel X299 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксировано, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться, как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Причем всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 8 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0.

А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы X299 Aorus Gaming 3.

На базе чипсета на плате реализован один слот PCI Express 3.0 x4, два разъема M.2, сетевой контроллер и контроллер ASMedia ASM3142. Для этого требуется 15 портов PCIe 3.0, то есть меньше, чем может предоставить чипсет. Но нужно учесть, что в чипсете используются еще десять портов USB 3.0 и восемь портов SATA. То есть в совокупности получается более 30 HSIO-портов, и это мы еще не учли, что каждый из двух разъемов M.2 требует еще по одному порту SATA 6 Гбит/с.

Понятно, что без разделения портов и разъемов тут не обойтись. Из восьми портов SATA не разделяются только три порта (SATA #1, SATA #2 и SATA #3), а вот остальные порты разделяются.

Четыре порта SATA (SATA #4 - SATA #7) разделяются с одним из разъемов M.2 (M2Q_32G). То есть для реализации одного разъема M.2 и портов SATA #4 - SATA #7 используется четыре конфигурируемых HSIO-порта чипсета, которые могут быть портами SATA или портами PCIe 3.0. В результате, если разъем M.2 используется в режиме PCIe 3.0 x4 или SATA, то порты SATA #4 - SATA #7 будут недоступны.

Второй разъем M.2 (M2P_32G) разделяется только по SATA с портом SATA#0. То есть если разъем M.2 используется в режиме PCIe, то порт SATA#0 доступен, а если разъем M.2 используется в режиме SATA, то порт SATA#0 недоступен.

С учетом указанных разделений всего в чипсете Intel X299 задействуется 29 HSIO-портов. Блок-схема платы X299 Aorus Gaming 3 показана на рисунке.

Дополнительные особенности

В сравнении с платами X299 Aorus Gaming 9 и X299 Aorus Gaming 7 на плате X299 Aorus Gaming 3 не так много дополнительных особенностей, но они есть.

Начнем с того, что есть кнопка включения и кнопка OC для автоматического разгона системы. Как выяснилось в ходе тестирования, кнопка OC позволяет разогнать процессор Core i7-7900X до частоты 4,7 ГГц. Еще одна особенность — это наличие двух разъемов для подключения термодатчиков. Есть и специальный разъем Intel VROC Upgrade Key, что стандартно для плат на чипсете Intel X299.

Следующая особенность платы — это реализация RGB-подсветки. Подсветка тут, конечно, довольно скромная (особенно в сравнении с платами X299 Aorus Gaming 9 и X299 Aorus Gaming 7): подсвечиваются лишь два слота PCI Express x16 и радиатор чипсета. Также с обратной стороны платы есть подсветка по контуру зоны аудиотракта.

Причем подсветка настраиваемая: можно выбрать не только цвет, но и тип (пульсация, статический и т. д.). Настройка подсветки возможна в BIOS Setup или с использованием специальной утилиты RGB Fusion.

Есть тут и разъемы для подключения светодиодной ленты. Два разъема — пятиконтактные (12V/G/R/B/W) для подключения RGB-лент, еще один — пятиконтактный (12V/D/G/D/5V) цифровой (Digital LED Strip Extension Cable Header). Сама лента трехконтактная, но питание может иметь 12 В или 5 В. К последнему разъему через кабель-переходник можно подключить ленту как на 5 В, так и на 12 В. Отметим, что кабели-переходники для подключения лент в комплектацию не входят.

Система питания

Система питания у платы X299 Aorus Gaming 3 такая же, как и у платы X299 Aorus Gaming 7. Регулятор напряжения питания процессора составной. Восемь фаз питания отводится для ядер процессора (Vcore), этими фазами питания управляет 8-фазный PWM-контроллер IR35201, а сами каналы питания основаны на базе чипов IR3556. За напряжение VccSA и VccIO отвечает PWM-контроллер IR35204 (по одной фазе на VccSA и VccIO), а сами каналы питания основаны на MOSFET-чипах IR3553.

Система охлаждения

Система охлаждения платы X299 Aorus Gaming 3 состоит из двух радиаторов. Один радиатор предназначен для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено два четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов кулера процессора, четыре четырехконтактных разъема для подключения корпусных вентиляторов, а еще два разъема могут использоваться или для подключения вентиляторов, или для помпы водяного охлаждения.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы X299 Aorus Gaming 3 очень проста и основана на кодеке Realtek ALC1220. Никаких дополнительных ЦАП и операционных усилителей здесь нет.

На задней панели платы предусмотрено шесть аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм).

Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,08 Отлично Уровень шума, дБ (А) −76,7 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 76,8 Посредственно Гармонические искажения, % 0,0052 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ(A) −71,8 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,043 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −74,5 Хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,023 Хорошо Общая оценка Хорошо

UEFI BIOS

Если говорить об UEFI BIOS Setup, то он абсолютно такой же, как у платы X299 Aorus Gaming 9. Повторяться не будем.

Выводы

Итак, в сравнении с платами X299 Aorus Gaming 9 и X299 Aorus Gaming 7 модель X299 Aorus Gaming 3 смотрится очень скромно. Здесь самый простой режим работы слотов PCI Express x16 (без использования переключателей линий PCIe 3.0), всего два разъема M.2 (на платах Gaming 9 и Gaming 7 их три), только один сетевой контроллер, и т. д. RGB-подсветка платы, опять-таки в сравнении с платами X299 Aorus Gaming 9 и X299 Aorus Gaming 7, довольно примитивная. Нут тут ни изобилия кнопок, ни индикаторов POST-кодов. В общем, все сделано по минимуму. Соответственно, и стоить такая плата должна существенно дешевле. И действительно, если модель X299 Aorus Gaming 9 стоит от 35 тысяч рублей, а модель X299 Aorus Gaming 7 — за 30 тысяч, то плату X299 Aorus Gaming 3 можно приобрести дешевле 20 тысяч. Как видим, разница в стоимости между старшей и младшей моделями вполне адекватна разнице в их возможностях. И если у вас нет необходимости в трех разъемах M.2, интегрированном модуле Wi-Fi и двух сетевых гигабитных адаптерах, то X299 Aorus Gaming 3 — это очень неплохой вариант для высокопроизводительного ПК. К слову Gaming в названии этой платы стоит относиться скептически — просто игровые решения продаются лучше, чем неигровые.

Плата предоставлена на тестирование производителем