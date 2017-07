Материнская плата X299 Aorus Gaming 9 Первенец на чипсете Intel X299

В рамках выставки Computex 2017, которая прошла в начале июня, компания Gigabyte представила материнскую плату X299 Aorus Gaming 9 на новом чипсете Intel X299 под процессоры семейства Intel Core-X. Нам удалось поближе познакомиться с этой новинкой. Правда, к нам на тестирование попал экземпляр платы непосредственно с выставки, так что об упаковке мы говорить не будем, поскольку ее у нас не было. Содержимого коробки тоже не было, однако, согласно руководству пользователя к плате X299 Aorus Gaming 9, в комплект поставки должен входить DVD-диск с драйверами и утилитами, руководство пользователя, шесть SATA-кабелей, два термодатчика, антенна встроенного Wi-Fi-модуля, два кабеля для подключения RGB-ленты, переходник M2—U2 и карта-переходник PCIe 3.0 x4 на разъем M.2. Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы X299 Aorus Gaming 9 приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Core-X (Skylake-X, Kaby Lake-X) Процессорный разъем LGA 2066 Чипсет Intel X299 Память 8 × DDR4 (максимальный объем зависит от процессора) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер 1 × Killer E2500

1 × Intel i219V

1 × Killer Wireless-AC 1535 (Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1) Слоты расширения 2 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

2 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

3 × M.2 SATA-разъемы 8 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 8 × USB 3.0

6 × USB 3.1

4 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 4 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

4 × USB 3.0

2 × RJ-45

2 × MMCX (антенна)

1 × S/PDIF

6 × аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

2 8-контактных разъемов питания ATX 12 В

8 × SATA 6 Гбит/с

3 × M.2

8 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения порта USB 3.1

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

2 разъема RGB (RGBW) LED strip

1 разъем Digital LED strip

1 разъем Intel VROC Upgrade Key Форм-фактор ATX (305×244 мм) Стоимость ≈40 000 на момент подготовки обзора Форм-фактор Плата X299 Aorus Gaming 9 выполнена в стандартном форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены девять отверстий.



Чипсет и процессорный разъем Плата X299 Aorus Gaming 9 основана на новом чипсете Intel X299 и поддерживает процессоры Intel Core-X (Kaby Lake-X и Skylake-X) с разъемом LGA 2066.

Память Для установки модулей памяти DDR4 на плате X299 Aorus Gaming 9 предусмотрено 8 DIMM-слотов. Но тут все зависит от используемого процессора. Если устанавливается 4-ядерный процессор Kaby Lake-X с двухканальным контроллером памяти (модели Core i7-7740Х и Core i5-7640Х), то доступны будут только четыре слота памяти, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 64 ГБ (non-ECC Unbuffered DIMM). При использовании процессоров Skylake-X с четырехканальным контроллером памяти доступны все восемь слотов. При использовании небуферизованной (Unbuffered) памяти (non-ECC) максимальный поддерживаемый объем составляет 128 ГБ, а при использовании регистровой памяти (Registered DIMM) максимальный поддерживаемый объем составляет 512 ГБ. Слоты расширения, разъем M.2 Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате X299 Aorus Gaming 9 имеется пять слотов с форм-фактором PCI Express x16 и три разъема M.2. Первый и третий слоты (если считать от процессорного разъема) реализованы на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляют собой слоты PCI Express 3.0 x16, то есть могут работать на скорости x16 (в зависимости от используемого процессора). Эти слоты обозначены на плате PCIEX16_1 и PCIEX16_2. Второй слот (если считать от процессорного разъема) реализован на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x4. Этот слот обозначен на плате PCIEX4_1. Пятый слот также реализован на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x8. Этот слот обозначен на плате PCIEX8. А вот четвертый слот с форм-фактором PCI Express x16 реализован уже на базе четырех чипсетных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x4. Этот слот обозначен на плате PCIEX4_2. На базе процессорных линий PCIe 3.0 также реализован один из трех разъемов M.2. Он обозначен на плате как M2M_32G и поддерживает только SSD-накопители PCIe 3.0 x4/x2 типоразмера 2260/2280/22110. Физически этот разъем расположен между слотами PCIEX16_1 и PCIEX4_1 и он полностью разделяем со слотом PCIEX4_1. Режимы работы слотов PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX4_1 и PCIEX8 зависят от того, какой используется процессор. Напомним, что в семействе Intel Core-X есть процессоры с 16 линиями PCIe 3.0 (это 4-ядерные процессоры семейства Kaby Lake-X), а также с 28 и 44 линиями PCIe 3.0 (процессоры семейства Skylake-X). Причем в руководстве пользователя указывается, что плата X299 Aorus Gaming 9 поддерживает технологию AMD CrossFireX и Nvidia SLI, но только для трех видеокарт в варианте процессоров с 28 и 44 линиями PCIe 3.0 и для двух видеокарт в варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0. В варианте процессора с 44 линиями PCIe 3.0 для видеокарт используются слоты PCIEX16_1, PCIEX16_2 и PCIEX8, а режим их работы следующий: x16/-/-, x16/x16/- или x8/x16/x8. В варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 для видеокарт также используются слоты PCIEX16_1, PCIEX16_2 и PCIEX8, но режим их работы такой: x16/-/-, x16/x8/- или x8/x8/x8. В варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 для видеокарт используются только слоты PCIEX16_1 и PCIEX16_2, а режим их работы такой: x16/- или x8/x8. Как видим, слот PCIEX4_1 не задействуется ни в одном из вариантов процессора. Однако это не означает, что слот PCIEX4_1 будет недоступен в указанных режимах. В технической информации, которую мы дополнительно запросили в компании Gigabyte, указано следующее. В варианте процессора с 44 линиями PCIe 3.0 режимы работы слотов PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX4_1 и PCIEX8 такие: x16/x16/x4/-, x8/x16/x4/x8. В варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 режимы работы слотов PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX4_1 и PCIEX8 такие: x16/x8/x4/-, x8/x8/x4/x8. А в варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 режимы работы слотов следующие: x16/-/-/-, x8/x8/-/- или x8/x4/x4/-. То есть в варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 слот PCIEX8 недоступен. Кроме упомянутого разъема M.2 (M2M_32G), который поддерживает только PCIe-накопители, на плате есть еще два разъема M.2 (M2P_32G и M2Q_32G) которые поддерживают и SATA-, и PCIe-накопители. Эти разъемы реализованы через чипсет Intel X299. На каждый разъем приходится по 4 порта PCIe 3.0 и одному порту SATA. Разъем M2P_32G поддерживает накопители типоразмера 2260/2280, а разъем M2Q_32G поддерживает накопители типоразмера 2242/2260/2280.

SATA-порты Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено восемь портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel X299 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено восемь портов USB 3.0, шесть портов USB 3.1 и четыре порта USB 2.0. Причем через чипсет Intel X299 реализованы все порты USB 2.0 и только пять портов USB 3.0. Из пяти чипсетных портов USB 3.0 четыре порта доступны через два разъема на плате. Четыре порта USB 2.0 также доступны через два разъема на плате. Еще один чипсетный порт USB 3.0 используется для подключения USB 3.0 хаба Realtek RTS5411, который дает на выходе еще четыре порта USB 3.0. Эти порты выведены на заднюю панель платы. Для реализации портов USB 3.1 на плате используются два контроллера ASMedia ASM3142 и хаб Realtek RTS5423. Каждый из двух контроллеров ASMedia ASM3142 подключен к чипсету по двум линиям PCIe 3.0 и дает на выходе два порта USB 3.1. На базе одного из контроллеров ASMedia ASM3142 реализовано два порта USB 3.1. Один из портов (Type-C) выведен на заднюю панель платы, а для подключения другого порта на плате сделан вертикальный разъем. Второй контроллер ASMedia ASM3142 используется для подключения хаба USB 3.1 Realtek RTS5423, который дает на выходе четыре порта USB 3.1. Эти порты (Type-A) маркируются красным цветом и выведены на заднюю панель платы. Сетевой интерфейс Для подключения к сети на плате X299 Aorus Gaming 9 имеется два гигабитных сетевых интерфейса: один на базе контроллера Killer E2500, а второй — на базе контроллера PHY-уровня Intel i219V. Кроме того, есть еще и встроенный Wi-Fi-модуль Killer Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1). Как это работает Напомним, что чипсет Intel X299 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксировано, но есть HSIO порты, которые могут конфигурироваться, как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Причем всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 8 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0. А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы X299 Aorus Gaming 9. На базе чипсета на плате реализован один PCI Express 3.0 x4, два разъема M.2, два сетевых контроллера и контроллер Wi-Fi, а также два контроллера ASMedia ASM3142. Для этого требуется 19 портов PCIe 3.0, то есть меньше, чем может предоставить чипсет. Но нужно учесть, что в чипсете используются еще пять портов USB 3.0 и восемь портов SATA. То есть в совокупности получается более 30 HSIO портов и это мы еще не учли, что каждый из двух разъемов M.2 требует еще по одному порту SATA 6 Гбит/с. Понятно, что без разделения портов и разъемов тут не обойтись. Из восьми портов SATA не разделяются только три порта (SATA #1, SATA #2 и SATA #3), а вот остальные порты разделяются. Четыре порта SATA (SATA #4 - SATA #7) разделяются с одним из разъемов M.2. То есть для реализации одного разъема M.2 и портов SATA #4 - SATA #7 используется четыре конфигурируемых HSIO порта чипсета, которые могут быть портами SATA или портами PCIe 3.0. Кроме того, порт SATA #7 разделяется по SATA с этим же разъемом M.2. В результате, если разъем M.2 используется в режиме PCIe 3.0 x4, то порты SATA #4 - SATA #7 будут недоступны. Если же разъем M.2 используется в режиме SATA, то доступны будут только порты SATA #4 - SATA #6. Второй разъем M.2 разделяется только по SATA с портом SATA#0. То есть если разъем M.2 используется в режиме PCIe, то порт SATA#0, а если разъем M.2 используется в режиме SATA, то порт SATA#0 недоступен. С учетом указанных разделений всего в чипсете Intel X299 задействуется 28 HSIO портов (не используются HSIO#6 и HSIO#7). Блок-схема платы X299 Aorus Gaming 9 с нумерацией HSIO портов чипсета показана на рисунке. Дополнительные особенности Отличительной особенностью платы X299 Aorus Gaming 9 является большое количество различных дополнительных особенностей. Начнем с того, что имеется индикатор POST-кодов, кнопка включения, перезагрузки и сброса настроек BIOS. Есть тут и стандартные для игровых плат Aorus кнопки Eco и OC. Еще одна особенность — это наличие двух разъемов для подключения термодатчиков. Есть и специальный разъем Intel VROC Upgrade Key. Вообще, Intel VROC (Virtual RAID on CPU) — это новая технология, которая появилась вместе с анонсом семейства процессоров Intel Core-X и доступна лишь для процессоров Skylake-X. Реализуется данная технология по-разному. Классический вариант — использование карты-контейнера с интерфейсом PCIe 3.0 x16, на которой имеется четыре разъема M.2 для SSD-накопителей с интерфейсом PCIe 3.0 x4. По умолчанию для всех SSD-накопителей, подключаемых к карте-контейнеру, доступен RAID 0. Хочется большего — придется заплатить. То есть для того, что бы стал доступен RAID-массив уровня 1 или 5, нужно отдельно приобрести ключ Intel VROC и подключить его к специальному разъему на материнской плате. А вот назначение разъема Intel VROC на плате Aorus X299 Gaming 9 не очень понятно. В руководстве пользователя говорится лишь, что разъем M2M_32G (разъем M.2 на базе четырех процессорных линий PCIe 3.0) допускает использование различных RAID-конфигураций только при наличии ключа Intel VROC. При этом, не уточняется, на базе каких SSD накопителей возможно создание RAID-массива. Логично было бы предположить, что речь идет о трех накопителях, устанавливаемых в три разъема M.2, но это лишь наше предположение. Говоря о разъемах M.2, отметим, что для всех трех разъемов предусмотрены радиаторы. Это, опять же, новомодная фишка, которая теперь будет присутствовать у всех производителей. И уже проведено немало презентаций, которые наглядно демонстрируют, что без радиаторов современные SSD-накопители c разъемом M.2 (PCIe 3.0 x4) перегреваются и снижают свою производительность. Еще одна особенность платы — это наличие металлической пластины с обратной стороны. Ну тут понятно, откуда ноги растут. Следующая особенность платы — это реализация RGB-подсветки. Здесь подсвечивается все, что может светиться, и даже то, что не может. Светятся слоты памяти, радиатор на чипсете, все слоты с форм-фактором PCI Express x16, кожух на задней панели разъемов, кожух на аудиотракте и даже сама задняя панель разъемов. Причем подсветка всех этих элементов настраиваемая. Можно выбрать не только цвет подсветки, но и тип подсветки (пульсация, статический и т. д.). И подсветку можно настраивать отдельно для каждой зоны. Есть тут и разъемы для подключения светодиодной ленты. Причем таких разъемом тут не один, а целых три. Два разъема — это уже ставшие привычными пятиконтактные (12V/R/G/B/W) разъемы для подключения стандартных лент 5050 RGB с максимальной длиной до 2 м. А вот еще один разъем ранее не встречался. Это пятиконтактный (12V/D/G/D/5V) цифровой разъем (Digital LED Strip Extension Cable Header). Сама лента трехконтактная, но питание может быть 12 В или 5 В. К данному разъему через кабель-переходник можно подключить как ленту на 5В, так и на 12 В. Максимальная длина ленты составляет 5 м, а максимальное количество светодиодов в ней 300. Смысл в данном случае в том, что каждый светодиод адресуем по отдельности. Поэтому, такие разъемы еще называют адресуемыми. Отметим, что они появились именно на платах с чипсетом Intel X299 у всех ведущих производителей. Система питания Как и большинство плат, модель X299 Aorus Gaming 9 имеет 24-контактный разъем для подключения блока питания. Кроме того, имеется еще два 8-контактных разъема. Регулятор напряжения питания процессора на плате тут довольно сложный и составной. Восемь фаз питания отводится для ядер процессора (Vcore) и этими фазами питания управляет 8-фазный PWM-контроллер IR35201, а сами каналы питания основаны на базе чипов IR3556. За напряжение VccSA и VccIO отвечает PWM-контроллер IR35204 (по одной фазе на VccSA и VccIO), а сами каналы питания основаны на MOSFET-чипах IR3553. Система охлаждения Система охлаждения платы X299 Aorus Gaming 9состоит из трех радиаторов. Два радиатора связаны тепловой трубкой и расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема. Они предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено два четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов кулера процессора, четыре четырехконтактных разъема для подключения корпусных вентиляторов, а еще два разъема могут использоваться или для подключения вентиляторов, или для помпы водяного охлаждения. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы X299 Aorus Gaming 9 очень навороченная. Она основана на кодеке Realtek ALC1220, но дополнительно используется ЦАП ESS Sabre ES9018S и операционный усилитель TI OPA1622. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм). Наша стандартная методика аппаратного тестирования аудиотракта с использованием внешней звуковой карты Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0 оказалась в данном случае бессильна. UEFI BIOS Если говорить об UEFI BIOS, то здесь многое зависит от того, какой процессор установлен на плате. При использовании процессора Kaby Lake-X, как в нашем случае, по возможностям настройки UEFI BIOS практически такой же, как и на платах с чипсетом Intel Z270. Например, на плате Aorus GA-Z270X-Gaming 9, о которой мы уже писали. Для настройки используются семь стандартных вкладок (M.I.T., System, BIOS, Peripherals, Chipset, Power, Save & Exit). Все настройки, предназначенные для разгона системы, собраны на вкладке M.I.T. На этой вкладке, в разделе Advanced Frequency Settings, можно произвести разгон процессора и памяти. Здесь можно поменять частоту BCLK (CPU Base Clock) и коэффициент умножения (CPU Clock Ratio). Кроме того, можно произвести и более тонкую настройку работы процессора. В частности, можно задавать максимальный коэффициент умножения для каждого случая числа активных ядер и настраивать технологию динамического разгона (Turbo Boost). Можно воспользоваться и разгонными пресетами. В частности, для процессора Core i7-7740Х предусмотрены пресеты разгона до частоты 5,2 ГГц. Естественно, имеется возможность разгонять память, изменяя ее частоту и тайминги. Максимальная частота памяти DDR4 составляет 4000 МГц.

Можно задавать напряжение питания ядра процессора, памяти и пр. Одним словом, все как обычно. Есть также возможность настраивать скоростной режим работы вентиляторов, выбирая один из пресетов или же производя настройку вручную. Кроме того, имеется возможность управлять подсветкой на плате. Можно отключить подсветку задней панели платы, задать режим свечения в состоянии сна системы. Также можно выбирать цвет подсветки и тип свечения. Выводы На момент публикации обзора плата X299 Aorus Gaming 9 еще только-только поступила в розничную продажу, поэтому говорить о ее стоимости можно лишь приближенно. Пока она стоит в московской рознице чуть меньше 40 тысяч рублей, есть надежда в ближайшее время увидеть ценник порядка 35 тысяч. Не бюджетно, конечно, но это топовый вариант игровой платы Aorus на чипсете Intel X299. И еще раз напомним, что смысл эта плата имеет только в сочетании с процессорами Skylake-X, которые позволяют раскрыть ее функциональный потенциал в полной мере.

