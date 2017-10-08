Соковыжималка Steba ZP 2

для тонких ценителей вкуса цитрусовых

Соковыжималкой наш раздел кухонной техники удивить сложно: на данный момент мы их протестировали более двух десятков. Однако такая узкоспециализированная штука, как соковыжималка для цитрусовых, попадала в фокус нашего внимания лишь один раз, да и то в основном в лице бюджетных представителей этого семейства приборов.

Героиня данного материала и вид имеет внушительный, и стоимость соответствующую — за такую цену без особого труда можно отыскать намного более универсальный соковыжимательный агрегат шнекового или центрифужного типа, причем уровня «крепкий середнячок». Так что теперь все будет «по-честному».

Оглавление

Характеристики

Производитель Steba Модель ZP 2 Тип соковыжималка для цитрусовых Страна производства Китай Гарантия 1 год Материал корпуса пластик, нержавеющая сталь Заявленная мощность 160 Вт Объем емкости для сока 750 мл Вес 2,3 кг Габариты 29×18×26 см Средняя цена T-14258364 Розничные предложения L-14258364-10

Комплектация

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили полностью собранную соковыжималку.

На первый взгляд

Смотрится устройство «монументально»: обилие нержавейки такой эффект практически гарантирует. Правда, взяв прибор в руки, сразу понимаешь, что нержавейкой «обернули» пластик — иначе он бы весил столько, что никаких присосок не понадобилось бы ;) Присоски, кстати, в наличии.

Никаких органов управления у соковыжималки нет: вращение вала начинается автоматически, если на него надавить (предполагается, что давить вы будете цитрусом, но если вам охота проверить, например, включена ли она в сеть — то можно и просто пальцем).

В общем, долго глядеть на этот прибор особенного желания не возникает, поскольку функциональность очевидна, а «вау!» по поводу внешнего вида мы уже сказали.

Инструкция

Международная инструкция отпечатана на глянцевой бумаге и содержит разделы на 6 европейских языках. Русское руководство формата А5 напечатано в черно-белом цвете на матовой бумаге. Полезность обоих (в международном мы оценили англоязычный раздел) с точки зрения человека, понимающего, по какому принципу работает соковыжималка для цитрусовых, примерно равна нулю.

Зато (как и всегда у немцев) вы узнаете массу вещей, которые делать запрещено.

Управление

Как мы уже писали выше, все сводится к тому, чтобы засунуть половинку цитруса в специальную чашу и потом с помощью рычага надавить ею на конус. Конус начнет вращаться, выдавливая из цитруса сок. Если прекратить давить — конус приподнимется чуть-чуть вверх (миллиметра на 3-4) и остановится.

Никаких дополнительных выключателей, предохранителей, ограничителей и т. д. и т. п. — не предусмотрено. Если вы полностью разберете соковыжималку и надавите пальцем на вал — он начнет вращаться. Отпустите — прекратит.

Использование

Подготовка

Перед началом эксплуатации производитель рекомендует полностью разобрать прибор и промыть все отделенные от корпуса части теплой водой, можно с мягким моющим средством. Детальнее эта процедура описана ниже в главе «Уход».

Эргономика

Присоски работают отлично (и это при том, что мы использовали деревянный стол). Они настолько качественно «вцепляются» в поверхность, что для этого даже не обязательно как-то специально прижимать прибор к столу — достаточно его туда просто поставить.

Механизм работы соковыжималки интуитивно понятен и вопросов не вызывает. Носик в горизонтальном положении закрывает клапан, предотвращая выливание сока из емкости. Чтобы сок полился, носик нужно чуть-чуть опустить.

Уход

Уход подразумевает полную разборку агрегата и мытье под теплой водой всех частей, которые побывали в контакте с соком (а побывали они как раз все).

Разборка очень простая: сперва снимаем, потянув вверх, соковыжимающий конус, потом — фильтр, потом — емкость для сока, потом — специальную втулку.

Втулка нас немного удивила: ее единственное назначение — служить «переходником» между валом и сокодавящим конусом. А зачем там переходник? Не проще ли было сразу сделать соответствующей формы и размера сам вал? На «механический предохранитель» она тоже не похожа — сделана из толстого, прочного пластика, такую поди еще сломай. Да и представить себе цитрус, намертво заблокировавший вращение конуса, сложно — нет в нем настолько твердых частей.

Второй этап разборки — отделение чаши от рычага. Для этого нужно нажать кнопку на рычаге и потянуть чашу вниз.

Вот, собственно, и все. Чашу, конус, фильтр, емкость для сока и втулку нужно промыть под теплой водой, можно с моющим средством (хотя нам не понадобилось — сок отлично смывается и просто водой). Сборка производится в обратном порядке, чаша присоединяется к рычагу после легкого нажатия (кнопку нажимать не нужно).

Тестирование

Объективные тесты

Максимальное энергопотребление прибора за все время эксплуатации составило 150 Вт. Уровень шума чрезвычайно низкий. Мы бы сказали, что в процессе работы с устройством намного больше шума производили мы сами (нарезая цитрусы, переставляя емкость для сока, и пр.).

Практические тесты

Мы решили не оригинальничать, а сделать все то, для чего обычно используют соковыжималки для цитрусовых: надавить апельсинового и грейпфрутового сока, выдавить парочку лимонов. Ну а напоследок все-таки не удержались и соригинальничали: попробовали давить гранат.

Кроме того, мы опробовали на том же сырье шнековую соковыжималку Kitfort KT-1104, чтобы сравнить эффективность (спойлер: а сравнили на самом деле не только эффективность, но и кое-что еще).

Апельсиновый тест №1 — сравнительный

Основная проблема при сравнении соковыжималки для цитрусовых со шнековой «лоб в лоб» состоит в том, что, согласно нашей методике, все соковыжималки тестируются с помощью 1 кг очищенных апельсинов. Соковыжималки же для цитрусовых оперируют исключительно неочищенными, так что вся наработанная «база данных» результатов оказывается непригодна. Поэтому специально для этой статьи мы получили новые цифры.

Взяли около килограмма неочищенных апельсинов (1096 граммов — получить точно килограмм не смогли, но это не беда, потом просто отожмем на шнековой столько же).

...И отжали на Steba ZP 2.

Жали строго по инструкции, без «вольничанья» — апельсины клали только в чашу, давили рычагом. На фото видно, что под конец на фильтре скопилось довольно большое количество мокрого жмыха. Его бы дополнительно отжать... но нет, мы же договорились на первом этапе делать все строго по инструкции.

Некоторые половинки даже штатным способом отжались практически идеально.

А некоторые — не очень.

Но в целом ситуация оказалась даже лучше, чем мы ожидали.

Правда, выход готового продукта нас не очень впечатлил: из 1096 граммов неочищенных апельсинов мы получили всего 363 грамма сока, то есть эффективность около 33%. Посмотрим, что у нас получится на шнековой соковыжималке.

Из 1098 (подгонять точнее не стали) граммов нечищеных апельсинов Kitfort KT-1104 смогла после очистки их от кожуры выжать 513 граммов сока. Казалось бы, эффективность сильно выше — около 47%.

Но, к счастью, в кулинарии имеют значение не только количественные характеристики. Нас очень сильно заинтересовал тот момент, что соки из Steba ZP 2 и шнековой соковыжималки даже выглядели совершенно по-разному. Вот сок из соковыжималки для цитрусовых:

Он имеет практически однородную структуру, довольно бледного цвета. На вкус он показался нам кислее.

А вот сок из шнековой соковыжималки:

Он более полноцветный, слегка мутноватый, заметны довольно большие куски мякоти. Вряд ли исключительно за счет нее шнековой соковыжималке удалось набрать лишние 150 граммов, но дело даже не в этом: сок, сделанный с помощью двух разных приборов из одних и тех же апельсинов, оказался существенно разным по вкусу.

Отличался он настолько, что среди дегустаторов тут же образовалось два противоположных лагеря: первые утверждали, что сок из соковыжималки для цитрусовых имеет «более тонкий вкус», а из шнековой — «немного горчит и вяжет», вторые же за почти полное отсутствие мякоти сок из соковыжималки для цитрусовых назвали «кисленькой водичкой», а сок из шнековой хвалили за «полноту вкусовых ощущений» и «приятную бархатистость» (за счет большего количества мякоти).

Казалось бы, вот вам и выводы: кому количество — тому шнек, а кому вкус — тому попробовать оба варианта и остановиться на том, какой больше понравится. Однако мы забыли, что кроме эффективности и вкуса существует еще один немаловажный параметр — скорость. Впрочем, мы-то, конечно, не забыли, а наоборот — скрупулезно все зафиксировали с секундомером в руках. Смотрите, какая интересная получается картина:



Соковыжималка для цитрусовых

(Steba ZP 2) Шнековая соковыжималка

(Kitfort KT-1104) подготовка плодов к обработке 0:16 3:19 отжим сока 2:55 1:28 разборка, очистка и сборка 1:41 4:49 Итог 4:52 9:36

Внезапно, с килограммом неочищенных апельсинов соковыжималка для цитрусовых справилась почти в 2 раза быстрее! А все потому, что, во-первых, для шнековой соковыжималки цитрусовые нужно очищать от кожуры, а во-вторых — саму ее после отжима нужно разбирать и довольно тщательно отмывать (в особенности сетку). Соковыжималка для цитрусовых намного менее капризна: цитрусы для нее нужно просто разрезать пополам, разбирается и собирается она очень просто, а все детали быстро споласкиваются теплой водой.

Воодушевившись многими новыми знаниями, мы решили повторить тест еще раз, но уже без сравнения.

Апельсиновый тест №2 — «вольная программа»

У нас осталось еще 1626 граммов апельсинов с кожурой, и мы решили отжать их все. Правда, теперь мы ни с кем не соревновались, поэтому могли себе позволить не спешить и попытаться добиться за счет этого несколько большей эффективности. После обсуждения было принято 2 «оптимизационных» предложения:

Если апельсин, вынутый из чаши, содержит еще явно много мякоти — обхватывать его ладонью и «додавливать» на конусе вручную, прижимая пальцами нужные места. По окончании процесса взять 5-минутную паузу, чтобы дать стечь всей мякоти, накопившейся в фильтре.

Поехали!

Вроде бы количество мякоти, ушедшей в отходы, несколько уменьшилось...

А вот и сок.

622 грамма сока из 1626 граммов неочищенных апельсинов, что соответствует эффективности 38%, то есть на 5% выше, чем в предыдущем тесте. Если вам не жалко времени, то +5% выхода только за счет оптимизации — это весьма неплохой результат.

Лимоны

Лимонный сок мало кто пьет — зато его довольно часто используют в процессе приготовления различных блюд. Мы сымитировали как раз такую ситуацию: выдавили два с половиной лимона (583 грамма с кожурой).

Получили в результате 270 граммов лимонного сока. Неожиданно высокая эффективность — 46%! Конечно, лимоны и сочнее, и кожура у них менее толстая, но все равно впечатляет.

Грейпфруты

Вес грейпфрутов составил 1998 граммов. По размерам они были больше апельсинов раза, наверное, в полтора. Было очень интересно, как небольшой по сравнению с этими гигантами конус справится с их эффективным отжимом.

1042 грамма сока из 1998 граммов сырья, эффективность 52%!

Сок, как и в «апельсиновом» тесте, прозрачный, даже слегка бледноватый. Некоторое количество кусочков мякоти просочилось, но это именно «кусочки», а не мелко размолотое пюре, как в случае шнековой соковыжималки.

Гранаты

Вообще-то, гранаты на соковыжималках для цитрусовых не выжимают — их жмут на специальных прессах. Однако судя по результатам поиска в Google, мысль эта приходит в голову любителям экспериментов довольно регулярно, и мы решили не отставать.

Основная проблема состоит в том, что гранатовые зерна не такие мягкие, как мякоть цитрусовых. Поэтому довольно большое количество зерен конус не успевает раздавить, а просто «выколупывает» из граната на фильтр, где они оказываются в роли отходов.

Сам гранат оказался «вычищен» практически образцово.

А вот сок — увы — оказался со слишком большим количеством мусора. Это мелкие частички белого жмыха, которым окружены зерна. Он очень хорошо крошится и крошки получаются такого маленького размера, что легко преодолевают фильтр.

152 грамма сока из 654-граммового граната, эффективность 23%. Не так уж и плохо — у коллег на прессе получилось 25%. Но, к сожалению, это не сок, а смесь сока и жмыха, и пить его не очень приятно.

Выводы

Steba ZP 2 — солидно выглядящая и солидно стоящая соковыжималка для цитрусовых, которая в процессе работы полностью оправдала свой внешний вид: работать с ней удобно, разбирается, моется и собирается она быстро. Продемонстрированные ею результаты, по всей видимости, находятся где-то близко к верхнему краю показателей, которые в принципе могут продемонстрировать устройства этого типа.

Больше всего нас поразил тот факт, что полученный в соковыжималке для цитрусовых сок разительно отличался от сока из того же сырья из шнековой соковыжималки даже по внешнему виду, и уж тем более — по вкусу.

Также впечатлили временны́е показатели: получается, что если ваше обычное количество сырья — это килограмм-другой, то соковыжималка для цитрусовых оказывается значительно быстрее шнековой (да и центробежной наверняка тоже — ведь дело не столько в скорости отжима, сколько во времени подготовки сырья, разборки и мойки).

И все же главное — это то, что с помощью соковыжималки для цитрусовых вы получите продукт, существенно отличающийся по вкусу и органолептическим свойствам от аналогичного, полученного из того же сырья с помощью шнековых и центрифужных соковыжималок. Настолько ли вы любите сок цитрусовых, чтобы приобретать ради этого отличия весьма узкоспециализированный прибор — это уже вам решать.

P. S. Вообще, если чуть-чуть помечтать, то нам видится один довольно простой и дешевый способ приблизить тестируемый продукт к абсолютному идеалу: снабдить его не одним, а двумя-тремя конусами-давилками возрастающей высоты и диаметра. По идее, это позволит повысить эффективность отжима за счет использования разных конусов для разных размеров цитрусовых.

Плюсы

солидный внешний вид

очень простые и быстрые сборка, разборка и мытье

отличающийся по вкусу сок

скорость обработки небольших объемов сырья

Минусы

узкая специализация

процент выхода сока ниже, чем у шнековой соковыжималки