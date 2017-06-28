Шнековая соковыжималка Kitfort KT-1104

Справляется с самыми сложными заданиями

В тестовой лаборатории iXBT.com однажды уже тестировалась вертикальная шнековая соковыжималка Kitfort. Более того, это была первая статья об упомянутом типе соковыжималок. Мы остались очень довольны результатами осмотра и практических экспериментов. В этот раз наш обзор посвящен новой модели Kitfort KT-1104, которая стоит почти в два раза дороже своей предшественницы. Поэтому основная цель статьи — понять, чем новая модель отличается от предыдущей и оправдана ли ее стоимость.

Оглавление

Характеристики

Производитель Kitfort Модель KT-1104 Тип вертикальная шнековая соковыжималка Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 240 Вт Материал корпуса основного блока пластик Материал шнека ультрапрочный пластик Материал фильтра нержавеющая сталь Материал контейнера для сока/жмыха пищевой пластик Цвет корпуса металлик/черный Управление одна механическая кнопка Скорость вращения 60-70 об/мин Максимальное время непрерывной работы 30 минут Реверс есть Защита от неправильной сборки есть Дополнительные аксессуары в комплекте фильтр для смузи, насадка для замороженных продуктов, щетка для очистки фильтра, контейнеры для сока и жмыха Высота горловины 18 см Диаметр загрузочного отверстия 7,5 см Длина шнура 1,12 м Размер в собранном виде 21,5×48×17 см Размер упаковки 34,5×38,5×32 см Вес без упаковки 7,0 кг Вес с упаковкой 8,5 кг Средняя цена T-1722269322 Розничные предложения L-1722269322-10

Комплектация

Соковыжималка и аксессуары поставляются в одноцветной яркой коробке. Веселый салатовый цвет, видимо, должен ассоциироваться со свежестью и пользой натуральных фруктов, овощей и прочих плодов. Коробка некомпактных размеров оснащена ручкой для переноски. В целом, оформление и дизайн упаковки соответствуют общему стилю Kitfort: логотип, слоган, схематическое изображение устройства на широкой стороне; краткая информация о достоинствах и технических характеристиках соковыжималки — на боковых сторонах.

Все составные части устройства упакованы в полиэтиленовые пакеты. Пространство внутри коробки организовано с помощью пенопластовых вставок. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

моторный отсек;

чашу;

очиститель фильтра;

фильтр;

шнек;

верхнюю крышку;

толкатель;

два контейнера для сока и жмыха;

фильтр для смузи;

насадку для замороженных продуктов;

щетку для чистки;

руководство по эксплуатации;

гарантийный талон.

На первый взгляд

Самый первый наш взгляд на вынутый из коробки прибор был несколько задумчивым. Читалось в нем явное «где-то мы это уже видели». Видели давненько, поэтому сразу в голову ответ не приходит, но что-то характерное в памяти осталось. Вот, например, горловина... характерная слегка изогнутая широкая горловина... ба! Да это же Caso SJW400! Что ж, тем интереснее будет проверить, насколько хороша окажется эта соковыжималка в новой инкарнации — в той, прошлой, мы ее хвалили.

Аппарат производит хорошее впечатление и выглядит очень пристойно. Про принципы работы соковыжималок, использующих технологию низкоскоростного шнекового отжима, мы уже рассказывали, поэтому описывать особенности процесса не будем. Моторный отсек имеет обтекаемые формы и удобную ручку для переноски. Вес довольно внушителен — 5,2 кг.

Двигатель крепится к верхней части корпуса, что уменьшает скручивающую нагрузку на корпус и вибрации во время отжима сока. Вал, на который устанавливается чаша, изготовлен из металла и защищен от случайных протеканий округлой силиконовой накладкой. Накладками защищены также и шурупы.

С правой стороны моторного отсека можно увидеть удлиненную ручку. Перемещать (в т. ч. переносить) прибор с ее помощью удобно. Сверху над ручкой размещена кнопка включения прибора. В этой же стороне корпуса ниже ручки находятся вентиляционные отверстия и место выхода кабеля электропитания.

Со стороны дна прибор оснащен четырьмя ножками с прорезиненными вкладками, противодействующими скольжению и вибрациям, и вентиляционными отверстиями для охлаждения мотора.

Чаша, крышка и толкатель изготовлены из пищевого пластика. Причем детали, в которых происходит непосредственно отжим сока, выполнены из прозрачного материала, так что пользователь имеет возможность наблюдать за рабочим процессом. Форма чаши округлая с двумя носиками, расположенными в ее нижней части. Патрубок для выхода сока оснащен клапаном с силиконовой прокладкой и плотно закрывается. Наличие клапана мы уже успели оценить при использовании других соковыжималок: эта деталь позволяет перелить жидкость из наполнившегося контейнера и не дает проливаться соку, продолжающему поступать в чашу соковыжималки.

Внутри чаши размещается фильтр из нержавеющей стали и пластиковый очиститель фильтра с силиконовыми щетками. Затем в центре этой конструкции устанавливается шнек.

Весьма массивный шнек выполнен, как заявлено в инструкции, из ультрапрочного пластика, который хорошо выдерживает большие нагрузки. Шестигранный паз, которым шнек устанавливается на ось, усилен металлической вставкой, которая равномерно распределяет усилие вращения.



Шнек KT-1104 Шнек KT-1104

Кстати, шнек предыдущей модели отличается по конструкции и внешнему виду. Он более короткий и, кроме своей осевой части, полностью изготовлен из пластика.



Шнек KT-1101 Шнек KT-1101

С внутренней стороны по центру, в месте, куда вставляется шнек, чаша оснащена силиконовой прокладкой, предохраняющей от протекания сока на вал мотора.

Сверху на чашу с установленными очистителем, фильтром и шнеком надевается крышка. Что обратило внимание, так это большой диаметр загрузочной горловины и ее округлая форма. На первый взгляд, размещать продукты в таком отверстии будет очень удобно. Толкатель позволит подавать продукты непосредственно на шнек в том случае, если кусочки овощей или фруктов застрянут в горловине или не будут захватываться шнеком.

В комплект к соковыжималке Kitfort KT-1104 входят две дополнительных насадки: так называемый фильтр для смузи и аксессуар для обработки замороженных продуктов. Фильтр для смузи внешне похож на фильтр для сока, выполнен из нержавеющей стали и прозрачного пластика, но имеет лишь одно выходное отверстие — для получающегося сока с мякотью. Насадка оснащена крупноячеистой сеткой в отличие от фильтра для сока с мельчайшими отверстиями сетки. Сбоку на пластиковой окружности нанесена надпись Smoothie, что позволит не перепутать эти два схожих аксессуара.

Насадка для замороженных продуктов полностью изготовлена из прозрачного пластика и также имеет лишь одно выходное отверстие. Продукты, обрабатываемые с помощью данной насадки, перетираются и измельчаются между шнеком и ребрами на внутренней стороне насадки, а затем выходят через канал для жмыха.

Емкости для жмыха и для сока, оснащенные ручками, сделаны из прозрачного пластика того же оттенка, что и чаша с крышкой. Объем составляет около 850 мл, мерной шкалы на боковых сторонах нет, так что объем отжатого сока пользователю придется определять на глаз. Носик на контейнере облегчает слив готового продукта в бокалы или кувшин. Емкости абсолютно идентичны, так что пользователю не придется тратить время на размышления, что и куда подставлять.

Для мытья фильтров соковыжималка снабжается щеткой с жестким ворсом, внешне похожей на зубную. Данный аксессуар является крайне необходимым для вычищения остатков мякоти, застрявших в дырочках сетки, углублениях и других труднодоступных местах фильтров и чаши.

Мы остались довольны результатами придирчивого осмотра Kitfort KT-1104. Соковыжималка не только аккуратно изготовлена, имеет удобную, продуманную и прочную на первый взгляд конструкцию, но также оснащена дополнительными насадками, которые расширяют сферу применения прибора. Разумеется, мы обязательно протестируем дополнительные функции шнековой соковыжималки в ходе самой интересной части нашей работы.

Инструкция

Традиционно для Kitfort руководство по эксплуатации приятно для глаза и на ощупь. Глянцевая плотная бумага, наглядный и ненапряжный полиграфический дизайн, логичное изложение инструкций и сведений делают изучение документа необременительным. Содержание же брошюры стандартно: краткие сведения о приборе, схема с наименованием его отдельных частей, указания по всему процессу эксплуатации от подготовки соковыжималки к работе до мер предосторожности при работе с ней.

Язык повествования простой, понятный. Для особо въедливых пользователей описан как принцип работы, так и особенности конструкции двигателя. Раздел рекомендаций по отжиму занимает почти полный разворот и отвечает, пожалуй, на все вопросы, которые могут возникнуть по ходу работы. Описаны правила подготовки и закладки разного сырья, порядок работы, особенности отжима различных видов фруктов, овощей и ягод. Руководство действительно информативно и несложно для изучения.

Управление

Управление соковыжималкой Kitfort KT-1104 элементарно: одна кнопка включает прибор, выключает его и переводит в режим реверса. Переключатель находится в удобном месте, прикрыт силиконовым кожухом.

На корпусе имеются подсказки: в верхнем положении переключателя «On» запускается двигатель прибора, в среднем положении двигатель отключается, нижнее положение «Rev» включает реверс, т. е. вращение шнека в обратную сторону. Реверс следует использовать для прочистки соковыжималки, если шнек заклинило отжимаемыми продуктами. Включать режим реверса из рабочего режима запрещено. Перед включением обратного хода нужно выключить соковыжималку, дождаться полной остановки мотора и лишь тогда перевести переключатель в положение реверса.

Использование

Подготовка

Подготовка соковыжималки к работе стандартна. Требуется промыть все части прибора, соприкасающиеся с продуктами, тщательно высушить их и собрать устройство. Мыть детали рекомендуется в теплой воде с неабразивным моющим средством. Мы произвели все требуемые манипуляции, однако на первый взгляд прибор выглядел абсолютно чистым.

В связи с тем, что мы уже имели дело с таким типом соковыжималок, никаких проблем со сборкой устройства у нас не возникло. Человеку же, впервые столкнувшемуся со шнековой соковыжималкой, видимо, придется заглянуть в соответствующие страницы инструкции по эксплуатации. В первую очередь на моторный отсек устанавливается чаша. При этом следует совместить соответствующие отметки в виде ярко-красной точки на чаше и отсеке. Затем фильтр вставляется в очиститель фильтра с силиконовыми щетками. Получившаяся конструкция размещается в чаше, опять-таки при совмещении меток на чаше и фильтре. После этого внутрь фильтра при помощи легкого надавливания и вращения вставляется шнек. Завершается процесс сборки надеванием крышки. Данную деталь также следует совместить с отметками на краю чаши и повернуть по часовой стрелке. При наличии небольшого опыта сборка прибора осуществляется буквально за секунды.

Продукты, из которых планируется отжим сока, также требуют подготовки. Крупные косточки из слив, персиков и т. п. следует удалить. Твердые плоды и овощи необходимо нарезать на бруски длиной не более 10 см и шириной около 2 см. Морковь можно нарезать на половинки, а крупную — вдоль на четвертинки. Некоторые фрукты и овощи требуют удаления кожуры (например, апельсины). В целом, подготовка сырья стандартна для всех соковыжималок.

Эргономика

Собирается и разбирается соковыжималка без затруднений и усилий. С помощью ручки моторный блок удобно переносить и устанавливать в требуемом месте. Благодаря немалому весу и особенностям конструкции аппарат не вибрирует во время отжима сока даже из самых проблемных (волокнистых, твердых) продуктов. Ножки обеспечивают стойкое сцепление и неподвижность прибора.

Небольшое неудобство связано с высотой устройства. По этой причине мы были вынуждены ставить соковыжималку на кухонный стол ближе к его краю — при установке посередине стола верхние шкафы кухонной мебели мешали процессу загрузки продуктов в горловину.

Отдельно нас порадовало широкое отверстие для загрузки продуктов. Конечно же, мы не рискнули закидывать в соковыжималку яблоко полностью, но только потому, что мы обрабатывали твердые сорта. В этом случае шнеку будет трудно «подхватить» кусок фрукта, а надавливать на толкатель с силой не рекомендуется. Зато ягоды и мягкие фрукты можно закладывать в прибор практически не глядя. На мягкие фрукты и цитрусовые, разделенные на две части, допускается слегка надавливать. Толкатель, удобно лежащий в руке, идеально справляется со своими задачами.

Различить фильтры для сока и для смузи после внимательного рассмотрения несложно: во-первых, они разного цвета, во-вторых, на фильтре для смузи имеется соответствующая надпись. Перепутать что-либо при сборке невозможно: либо тогда детали не устанавливаются нужным образом, либо соковыжималка просто не включится.

Контейнеры для сока и жмыха вплотную придвигаются к корпусу соковыжималки, сок в процессе отжима не разбрызгивается, жмых не разлетается. Вообще, отметим, что получение сока с помощью шнековой соковыжималки — процедура довольно чистая. Во время всех наших тестов, в том числе и экспериментов с дополнительными насадками, как поверхность стола, так и сам прибор оставались сухими. Длины шнура хватило для комфортной работы.

Уход

Весь уход за соковыжималкой заключается в тщательной промывке всех ее съемных частей. Для этого процесса нельзя использовать металлические мочалки и абразивные чистящие средства. Мыть в посудомойке детали соковыжималки, к сожалению, запрещено. Моторный блок следует протирать влажной тканью и не допускать попадания воды и сока в район оси (шпинделя).

Отверстия сетки фильтров без проблем промываются с помощью входящей в комплект щетки. Посредством щетки легко извлекаются остатки жмыха из паза с нижней стороны шнека. Затруднения возникали лишь с извлечением спрессованного жмыха из внутренней части жмыхового канала. В этом случае нам также очень пригодилась незаменимая и многократно упоминаемая в данном абзаце щетка, точнее ее ручка. Обратный конец ручки имеет слегка заостренную крючкообразную форму. Так что остатки жмыха бесследно смывались под струей воды, стоило их лишь слегка подтолкнуть обратной стороной щетки.

Скажем пару слов про экспресс-очистку, о которой упоминается в руководстве по эксплуатации. Такого вида уход возможен между обработкой различных видов сырья для предотвращения смешивания вкусов. Для проведения экспресс-очистки нужно закрыть клапан выхода сока, включить соковыжималку и залить в горловину стакан чистой воды. Затем немного подождать, открыть клапан и слить всю воду. При необходимости повторить всю процедуру. Экспресс-очистка не заменит полноценного мытья, но при отжиме сока сразу из нескольких продуктов, возможность очистить прибор без разборки представляется ценной. В процессе тестирования мы неоднократно воспользовались возможностью быстрой очистки. Можем оценить ее как достаточно эффективную и удобную.

Мытье соковыжималок — это то, что отвращает многих от пользования данным типом бытовых устройств. Именно поэтому приборы стоят месяцами на антресолях или в дальних углах шкафов. Можем сказать, что с чисткой рассматриваемой модели не возникало никаких проблем. Так, тщательная очистка соковыжималки по завершении стандартных тестов заняла около пяти-семи минут. Дольше всего мы приводили в порядок фильтр после отжима сока из трех неочищенных ананасов. Но по причине огромного количества волокнистых масс данная задача крайне нетривиальна при мытье любой соковыжималки. Щетка не подвела и в этот раз, так что данный аксессуар можно считать поистине незаменимым.

Тестирование

Объективные тесты

Мощность прибора, измеренная посредством ваттметра во время проведения тестов с разным видом сырья, в среднем колебалась от 130 до 200 Вт. Максимальный зафиксированный показатель составил 266 Вт при отжиме сока из белокочанной капусты.

Максимальный промежуток беспрерывной работы ограничен получасом. За это время можно получить ну очень значительное количество сока. Учитывая, что потом прибору требуется лишь десятиминутный перерыв, можно смело рекомендовать Kitfort KT-1104 как подходящую соковыжималку для заготовок сока на зимний период.

Уровень шума мы оцениваем как низкий. Во время работы соковыжималки можно спокойно, не повышая голос, разговаривать между собой и обсуждать достоинства и сочность сырья.

Далее мы перейдем к описанию стандартных тестов для соковыжималки, выполняемых по методике iXBT.com. Отметим, что за время проведения всех практических экспериментов нам ни разу не пришлось останавливать соковыжималку или очищать фильтр для отжима сока. Все стандартные тесты были проведены одним разом, для предотвращения смешивания вкусов после отжима каждого продукта производили экспресс-очистку.

Обязательный тест №1: яблоки сорта «Гренни Смит»

Один килограмм яблок «Гренни Смит» нарезаем на кусочки, свободно проходящие в загрузочное отверстие. Яблоки не чистим и не удаляем косточки. В процессе отжима сока фиксируем время, потребовавшееся прибору для выполнения заданной операции, и взвешиваем полученный сок.

Яблоки нарезали на 4-8 кусков. В горловину пройдет и половинка, но в этом случае придется сильно надавливать на толкатель, чтобы яблоко попало в обработку, а поступать таким образом запрещено. Зато яблоки, нарезанные на более мелкие кусочки, свободно захватываются краем шнека.

Жмыха выделилось совсем немного, он был абсолютно сухой. Представлял собой спрессованные кусочки кожуры и косточек. Видимо, нам повезло с яблоками — они оказались довольно сочными, и соковыжималке удалось показать блестящие результаты

Результат: 00:02:07/785 г.

Обязательный тест №2: грейпфруты красные

Для данного эксперимента берется ровно килограмм очищенных от кожуры грейпфрутов. Цитрусовые очищаются и делятся на сектора. Грейпы мы, не мудрствуя, погружали в горловину половинками. Толкатель легко их сдавливал, так что дольки свободно попадали под сдавливающее действие шнека. Жмых также оказался совершенно сухим. Прибор чрезвычайно эффективно отжал сок из очищенных цитрусовых.

Результат: 00:01:50/735 г.

Обязательный тест №3: морковь

Морковь мы очистили, разрезали на две половины вдоль, а длинные экземпляры еще и поперек. Вес чистого и подготовленного продукта составляет все тот же один килограмм.

С негромким жужжанием соковыжималка равномерно и стабильно захватывала кусочки моркови, из носика лился сок, из патрубка для выхода жмыха выходила тщательно отжатая масса.

Результат: 00:02:17/610 г.

Обязательный тест №4: сок капусты белокочанной

1 килограмм белокочанной капусты вместе с кочерыжкой нарезается на куски, свободно проходящие в горловину соковыжималки.

Мы в очередной раз порадовались широкой загрузочной горловине. Капусту мы нарезали на довольно крупные куски, т. к. по ходу размещения кусок рассыпается на отдельные листы, свободно захватываемые краем шнека. Фрагменты с кочерыжкой мы слегка придавливали толкателем.

Результат: 00:02:55/485 г.

Результат тестирования согласно методике iXBT.com

Коэффициент производительности iXBT для Kitfort KT-1104 рассчитан как среднее арифметическое полученных результатов в граммах и времени.

Результат: 00:02:18/653 г.

Напомним, что коэффициент производительности предыдущей модели шнековой соковыжималки Kitfort KT-1101 составил 00:03:14/672 г. Мы видим, что время обработки продуктов сократилось на 56 секунд (почти на треть), тогда как вес получившегося сока уменьшился незначительно — на 19 г (3%). Поэтому мы с полным основанием можем признать модель KT-1104 более эффективной. Кстати, рассматриваемая соковыжималка показала лучший результат по времени и совсем немного отстала по весу отжатого сока от недавно протестированного и признанного лидером Panasonic MJ-L500.

Оценивая результаты тестов, следует помнить, что одни и те же овощи и фрукты в течение года все равно различаются по сочности. Так, в этот раз нам попались не самые сочные капуста и морковь, в то время как грейпфруты и яблоки показали впечатляющие результаты. Поэтому мы обращаем внимание на качество выходящего жмыха и оцениваем степень его сухости. Во всех экспериментах отходы были очень сухими, что лишний раз подтверждает большую эффективность работы шнековой соковыжималки. Если бы в наши руки попала более сочная капуста, то коэффициент производительности Kitfort KT-1104 был бы выше.

Далее мы провели ряд тестов, позволяющих оценить дополнительные функции соковыжималки: получение сока с мякотью (фильтр для смузи) и измельчение замороженных продуктов.

Сок с мякотью

Напомним, что при работе с фильтром для смузи канал для выхода жмыха закрыт. В связи с этим рекомендуется использовать продукты, не содержащие большого количества волокон. Отходы скапливаются внизу фильтра, поэтому необходимо регулярно прерывать отжим, разбирать соковыжималку и вычищать жмых. В ходе данного эксперимента мы решили отжать сок из свежей клубники и яблок, переработав в общей сложности 900 г продуктов.

Из 370 г ягод получилось 282 г жидкого клубничного пюре. Масса была довольно густой по консистенции. Из 500 г неочищенных яблок соковыжималка смогла отжать 455 г густого сока с мякотью.

Итак, из 890 г продуктов с помощью фильтра для смузи мы получили 737 г сока с мякотью. Это прекрасный, на наш взгляд, результат. Особенно подчеркнем, что нам не пришлось прерывать процесс отжима и чистить фильтр. Получившуюся массу можно употреблять в чистом виде или разбавить водой. И даже после разбавления мы получаем сок более насыщенного, чем у напитка из магазина, вкуса.

Заменив фильтр на обычный для сока, мы отжали виноград. Из 550 г ягод соковыжималка извлекла 380 г сладкого виноградного сока.

Затем мы смешали виноградный сок с густыми соками из яблок и клубники, сделав тем самым получившийся напиток жиже по консистенции.

Результат: отлично.

Клубничный сорбет

Замороженная ягода — 500 г, сахар — 1/3 ст., вода — 1/3 ст.

Из воды и сахара сварить сироп, отставить в сторону для охлаждения. Клубнику измельчить. Именно этот процесс мы решили провести с помощью соковыжималки Kitfort KT-1104. Ягода в нашем случае была сильно замороженной. Крупные экземпляры мы разреза́ли (хотя скорее разламывали) на две или четыре части и потихоньку закидывали в загрузочное отверстие работающей соковыжималки. Мы не спешили, давая прибору полностью переработать одну порцию, подавали продукты только после того, как ягода скрывалась внутри сокоотжимательной конструкции. Максимально зафиксированный показатель энергопотребления по ходу работы составил 210 Вт.

Клубничная масса выходила из патрубка для жмыха эластичная, качественно измельченная и неразмороженная.

Переложили в отдельную миску, добавили остывший сироп, тщательно перемешали и отправили в морозилку. Если кто-то не любит сильно замороженные десерты, то употреблять сорбет можно и сразу после приготовления — его температура достаточна для того, чтобы шарик сохранял свою форму. Мы же любим сильно замороженные сорбеты, поэтому через некоторое время достали контейнер из морозильной камеры и тщательно перемешали массу для предотвращения образования кусочков льда.

Итак, за 10 минут работы и час заморозки мы получили вкусный, освежающий десерт. Масса не расслаивается, кусочков льда в ней не ощущается. Консистенция эластичная и однородная. Главное для нас состоит в том, что можно самостоятельно по своему вкусу регулировать сладость сорбета и выравнивать вкус по кислоте, добавляя лайм или лимон.

Результат: отлично.

Дальнейшие тесты посвящены сравнению работы и производительности двух моделей соковыжималок Kitfort: KT-1101 и KT-1104. Мы брали одни и те же продукты одинакового веса, отжимали из них сок, затем сравнивали вес получившегося сока и оценивали субъективные ощущения от процессов, обращая внимание на возникающие проблемы и затруднения. Для экспериментов были выбраны: стебли сельдерея, яблоки и ананасы.

Сок из сельдерея

Продукт довольно сочный, но волокнистый, что может сказаться на качестве работы фильтров и трудностях при их очистке. Из 300 г стеблей KT-1101 удалось отжать 200 г сока, KT-1104 — 212 г. Разница незначительна, составляет около 5%. Такое различие могло бы иметь значение при переработке нескольких килограммов стеблей сельдерея, однако нам не приходит в голову ни одной идеи, для чего это может понадобиться.

С мытьем фильтров обеих соковыжималок никаких затруднений не возникло. Входящие в комплект щетки без проблем вычищают все волокнистые остатки как из отверстий сетки, так и с пазов шнека.

Результат: обе соковыжималки прекрасно справляются с отжимом стеблей сельдерея. Производительность различается незначительно.

Сок из яблок

Это стандартный тест, проведенный ранее. Однако нам хотелось объективно сравнить производительность обеих соковыжималок, не делая поправку на качество сырья. По этой причине мы повторили данный эксперимент для KT-1101 на тех же самых яблоках, которые были куплены для тестов KT-1104. Напомним, что выход сока у KT-1104 составил 785 г из 1 кг. Яблоки для переработки в Kitfort KT-1101 пришлось нарезать на более мелкие кусочки из-за размера загрузочной горловины, что повлияло на время подготовки продуктов.

В результате мы получили 713 г сока, что почти на 10% меньше, чем выход сока в Kitfort KT-1104. При высокой стоимости ингредиентов или заготовке сока на зиму такая разница в производительности может иметь значение.

С очисткой фильтров обеих соковыжималок проблем ожидаемо не возникло.

Результат: при отжиме одинаковых яблок эффективность KT-1104 на 10% выше.

Ананасовый сок

Самый трудный эксперимент мы оставили напоследок. С ананасов были срезаны верхняя и нижняя части, жесткая волокнистая кожура не счищалась. Данный тест стал самым иллюстративным для понимания разницы между двумя тестируемыми приборами.

В Kitfort KT-1104 мы перерабатывали три небольших ананаса. Вес подготовленного продукта составил 2,575 кг. За 4 минуты и 45 секунд мы получили 1,830 г сока. Эффективность составила около 71%. За все время нам ни разу не пришлось останавливать процесс и чистить фильтры. Жмых сухой, волокнистый и спрессованный.

Вес продукта, предназначенного для обработки в более старой модели, составил 2,106 кг. Нарезать фрукт пришлось на более мелкие кусочки, чтобы они свободно прошли в относительно узкую горловину. Отжимали сок из двух ананасов покрупнее.

Чистое время получения сока в Kitfort KT-1101 нам измерить не удалось, потому что в ходе эксперимента мы были вынуждены два раза останавливать работу и чистить фильтры, что приводило к необходимости полностью разбирать соковыжималку и мыть ее. Выход сока — 1,65 кг, что составляет 78%.

Разницу в коэффициентах производительности мы можем объяснить тем фактом, что в KT-1104 перерабатывалось три мелких ананаса, в которых куда большую массу, по сравнению с крупными фруктами, занимает сухая и жесткая кожура. Все-таки для сравнения стоит брать полостью идентичные продукты. Однако простота отжима, скорость переработки, отсутствие необходимости останавливать прибор и чистить фильтры делают эксплуатацию Kitfort KT-1104 куда более комфортной и приятной.

Результат: эффективность KT-1104 на 7% ниже, но скорее всего это связано с особенностями сырья. С точки зрения удобства эксплуатации — однозначно лучше предыдущей модели.

Выводы

Мы остались чрезвычайно довольны работой Kitfort KT-1104. Прибор приятного дизайна и удобной конструкции не вызвал никаких затруднений при его эксплуатации. Устройство без труда давит сок из всех продуктов, в том числе из жестких и волокнистых. Температура сока по сравнению с сырьем не повышается, что положительно влияет на вкусовые свойства. Отжим эффективный, жмых сухой на ощупь, выход готового продукта стабильно высокий. Итоговый коэффициент производительности iXBT: 00:02:18/653 г, что на треть быстрее по времени в сравнении с Kitfort KT-1101. Вес получившегося сока уменьшился незначительно — на 3%, что связано скорее с особенностями сырья (не слишком сочная морковь и капуста), чем с качеством отжима.

К достоинствам отнесем большой диаметр загрузочной горловины и идентичные по виду емкости для сока и жмыха. Дополнительные аксессуары — фильтр для смузи и насадка для замороженных продуктов — расширяют функциональность прибора. С их помощью можно готовить холодные или замороженные десерты, соки с мякотью или пюре для детского питания. Работа соковыжималки стабильная, эксплуатация простая и комфортная для пользователя. Щетка для очистки справляется со своими задачами на отлично, так что уход за соковыжималкой не занимает много времени и не требует значительных усилий.

На наш взгляд более высокая, в сравнении с предыдущей моделью, стоимость оправдана. В особенности если пользователь планирует готовить соки из сложных для переработки ингредиентов и чрезвычайно не любит останавливать работу прибора для очистки фильтров. Широкая в сравнении с KT-1101 горловина экономит время и облегчает подготовку сырья. Отметим и более продолжительное время бесперебойной работы: 30 минут против 10. Дополнительные насадки позволят поэкспериментировать и использовать продукты более рационально.

Плюсы

Приятный дизайн и хорошее качество сборки

Низкий уровень шума

Простое управление

Высокая производительность, эффективный и быстрый отжим

Отличные результаты при переработке сложного сырья

Наличие дополнительных насадок

Минусы

Более высокая в сравнении с предыдущей моделью цена

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор шнековой соковыжималки Kitfort KT-1104:

Наш видеообзор шнековой соковыжималки Kitfort KT-1104 можно также посмотреть на iXBT.Video