Шнековая соковыжималка Panasonic MJ-L500 Миниатюрная и эффективная

Мы уже тестировали одну соковыжималку Panasonic, и она нас не очень впечатлила. Но то была центрифужная и довольно старая модель, а сегодня мы будем исследовать современную шнековую. Посмотрим, насколько продвинулся известный японский бренд в производстве товаров, традиционно ассоциирующихся с таким модным сейчас «здоровым питанием». Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Panasonic Модель MJ-L500 Тип шнековая соковыжималка Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 150 Вт Управление один механический переключатель Реверс есть Материал корпуса пластик Дополнительные насадки для перетирания замороженных фруктов Габариты 19×18×43 см Масса 4 кг Длина сетевого кабеля 1,0 м Средняя цена T-12808073 Розничные предложения L-12808073-10 Комплектация Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: двигательный (нижний) блок;

насадку для отжима сока в сборе без верха;

насадку для перетирки замороженных фруктов;

насадку для отжима сока в сборе (корзины, шнек);

горловину;

толкатель;

контейнер для сока;

контейнер для жмыха;

щеточку для очистки;

инструкцию;

гарантийный талон. На первый взгляд Нижний блок с двигателем выглядит монументально и весит соответствующе. По сравнению с другими шнековыми соковыжималками он показался нам слегка «вытянутым», т. е. более узким и высоким. Для упрощения сборки устройства везде нанесены белые «треугольнички»: если треугольник на одной детали совпадает с треугольником на другой — значит, все установлено правильно и без проблем вставится/ввинтится/защелкнется. В любом случае специальные выступы не дадут установить деталь неправильно, это будет сразу заметно. Оригинально сделан шнек: в большей своей части он пластиковый, но в самом низу все-таки металлический. То есть самое высокое давление в Panasonic пластику «не доверили». Снизу двигательный отсек опирается на 5 мягких резиновых ножек, присосками они не оснащены. Блок для отжима сока представляет собой внешнюю корзину (снизу), в которую вставлена внутренняя (справа), и в которую, в свою очередь, вставлен шнек (сверху). Давилка для замороженных фруктов (для получения сорбета) собирается проще: шнек просто устанавливается в голубую корзину (слева). Единственное, что нас смутило при осмотре устройства после сборки — это то, что «верхний» отсек (блок отжима и горловина с толкателем) просто устанавливается на двигательный сверху, никак при этом не фиксируясь на какие-нибудь защелки или нечто подобное. То есть если его во время работы устройства взять двумя руками и потянуть вверх — он не без усилий, но и без титанического напряжения мышц запросто снимется. При этом сработает рычажок, отключающий электропитание, так что процесс остановится — но все равно решение ничем жестко не скреплять отсеки друг с другом выглядит с инженерной точки зрения странно. Еще нас немного насторожило входное отверстие: оно, пожалуй, самое маленькое из всех, которые нам доводилось видеть на шнековых соковыжималках. С одной стороны, это увеличивает ресурс шнека и бережет его от поломок (чем меньше кусочки — тем ниже нагрузка), с другой — по идее, увеличивает время подготовки исходного сырья (т. к. его приходится нарезать более мелко). Мы решили, что обязательно попытаемся каким-то образом раскрыть данную тему в процессе тестирования. Инструкция Инструкция имеет формат А5, она трехъязыкая (русский, украинский, казахский), русская часть занимает в ней 21 страницу. Шрифт крупный, почти как в букваре :) Рисунков довольно много, они черно-белые, но очень четкие и понятные. Все инструкции по сборке, разборке и очистке сопровождаются рисунками, и сделать что-нибудь неправильно после ознакомления с ними, с нашей точки зрения, практически невозможно. Впрочем, разумеется, сначала мы провели эксперимент из серии «кто здесь самый умный эксперт по сборке и разборке кухонной техники?» — и собрали соковыжималку, вообще не читая инструкцию. Как оказалось, это тоже возможно, но несколько раз мы «вставали на паузу» и откровенно «тупили», не замечая очевидных вещей — так что инструкцию все-таки лучше прочитать ;) Также нам понравилось, что в инструкции, например, напрямую перечислены ингредиенты, которые в этой соковыжималке давить нельзя: лед, бобовые и зерновые, сахарный тростник, неразогретая тыква, орехи, арахис. Мы всегда за то, чтобы запретные формулировки составлялись таким образом, чтобы быть понятными обычным людям, а не только юристам. Разделы «Подсказки» и «Подготовка ингредиентов» содержат простые, но дельные советы — если это ваша первая соковыжималка, почитать их будет совсем нелишне. Управление Управление реализовано в виде трехпозиционного переключателя. Среднее положение — прибор выключен, клавиша нажата вверху — прибор включен в нормальном режиме, клавиша нажата внизу — прибор включен в режиме реверса (обратного вращения). В верхнем положении клавиша фиксируется, в нижнем — нет. Использование Подготовка Перед первым использованием (или после длительного периода хранения) производитель рекомендует вымыть все части, кроме двигательного отсека. Процесс В этом разделе мы традиционно концентрируем общий опыт общения с устройством, не относящийся к каким-то конкретным тестам. Что можно сказать о работе с соковыжималкой Panasonic MJ-L500? Она легко собирается и разбирается, не требуя при этом ни на каком этапе существенных физических усилий. Мы бы сказали, что собрать и разобрать ее вполне под силу 7-8-летнему ребенку. А если ребенок понятлив и усидчив, то, взяв в руки инструкцию, он вообще сможет обойтись без помощи родителей ;) Мы специально заостряем внимание на данном аспекте, т. к. если в процессе сборки или разборки вам начинает казаться, что «а вот здесь нужно просто посильнее нажать» — значит, скорее всего, вы что-то делаете не так.

Высота и малый диаметр прибора придают ему изящный внешний вид, но на устойчивость влияют вполне предсказуемым образом: если некоторые подготовленные к отжиму кусочки сырья оказались чуть шире, чем нужно, и проходят в отверстие с трудом, мы бы посоветовали при их пропихивании второй рукой чуть придерживать на всякий случай двигательный отсек.

К слову о кусочках сырья и их размере: разумеется, те, кто приобретет данное устройство для постоянного использования, достаточно быстро привыкнут к его требованиям и будут нарезать фрукты и овощи просто «на автомате», однако нам пару раз пришлось «дорезать» сырье — нам казалось, что куски достаточно маленькие, а вот соковыжималка была другого мнения.

Крышка на конце носика подачи сока служит для того, чтобы закрыть его на тот период времени, когда вы опорожняете контейнер для сока, и сок не капал бы из носика на стол. Это замечательное в своей эргономичности решение, не забывайте им пользоваться.

Самая распространенная ошибка всех начинающих пользователей шнековых соковыжималок — открыть во время промывки резиновую втулку (на фото над звездчатым колесиком) и забыть закрыть ее. Это очень «хитрая» ошибка, т. к. внешне все будет происходить как всегда — просто жмых будет чуть более мокрым, количество вырабатываемого сока немного снизится, а на моторном отсеке будут скапливаться «непонятно откуда» взявшиеся лужицы. Больше ничего существенного нам не припоминается, т. к. в целом тестирование MJ-L500 проходило в очень спокойной атмосфере: все получалось хорошо, без проблем, с первого раза. Мы выше попытались немного попридираться, но вообще эта соковыжималка — очень беспроблемный прибор. Уход Уход за шнековой соковыжималкой предусматривает полную разборку «верхнего» блока и тщательное отмывание всех его частей от остатков сока и мякоти. Panasonic разрешает мыть все детали в посудомойке негорячей водой, но по собственному опыту можем вам сказать, что от ручной очистки металлической сетки щеточкой вас это не избавит — в посудомойке она не отмывается. Да и остатки жмыха из отверстия для его выхода тоже, скорее всего, придется выковыривать вручную (здесь вам поможет ручка прилагаемой щеточки — она специально для этого действия сконструирована). Впрочем, если честно, все эти «мытарства с соковыжималками» сильно преувеличены теми, кто отмывал их один раз в жизни — первый, он же последний. Процесс этот действительно не назовешь увлекательным, но при умении и сноровке он совсем не долгий. Так, один из наших тестеров «на секундомер» разобрал и полностью отмыл тестируемую MJ-L500 за 6 минут 45 секунд. Также учтите, что делать это каждый раз при смене сырья вовсе не обязательно (если вы не против того, чтобы пара ложек яблочного сока попала в апельсиновый). Ну а если и мыть не хочется, и привкуса опасаетесь — просто «отожмите» перед сменой сырья пару стаканов воды — это уберет почти всё даже из той малости, что осталась. Тестирование Объективные тесты В процессе прохождения всех обязательных тестов энергопотребление соковыжималки Panasonic MJ-L500 плавало в диапазоне от 35 до 150 Вт. Обязательный тест №1: розовый грейпфрут Это стандартный тест из методики iXBT.com: 1 кг очищенной мякоти розового грейпфрута прогоняется через тестируемый агрегат, при этом засекается время выполнения операции, а полученный сок взвешивается. Для тех, кто ни разу не видел, как выглядит процесс отжима сока с помощью шнековой соковыжималки, мы сделали небольшой видеоролик. Результат: 00:01:33 / 700 г. Обязательный тест №2: яблоки сорта «Гренни Смит» 1 кг яблок режется на подходящие по размеру части, черенки отрываются, кожура не снимается, серединка не удаляется. Измеряются время выполнения операции и вес сока. Здесь первый раз случился фальстарт: оказалось, что часть нарезанных нами «на глазок» яблок не проходит в горловину, и их пришлось «дорезать». Это был единственный за все время тестирования случай, когда узкая горловина напомнила о себе дополнительной работой. Дело в том, что яблоки еще и довольно жесткое сырье — чуть больший по сечению грейпфрут все равно удается «пропихнуть», а вот с яблоками этот номер не прошел. Результат: 00:02:42 / 847 г. Обязательный тест №3: сок из моркови 1 кг чищеной моркови нарезается на подходящие по размеру части и пропускается через соковыжималку. Интересуют, традиционно, время и вес сока. Результат: 00:03:15 / 542 г. Обязательный тест №4: сок капусты белокочанной Все то же самое, только берется 1 кг предварительно нарезанной капусты. Как правило, в данном тесте существенное влияние на скорость обработки оказывает то, что сырье не очень удобно грузить в соковыжималку. Результат: 00:05:08 / 700 г. Результат тестирования согласно методике iXBT.com Средний результат Panasonic MJ-L500 по четырем тестам равен 00:03:10 / 697 г. Сравним его с некоторыми цифрами, имеющимися у нас в распоряжении. лучшее время среди протестированных нами шнековых соковыжималок — 00:02:03;

среднее время по всем протестированным шнековым соковыжималкам — 00:03:06. Таким образом, MJ-L500 демонстрирует среднюю, типичную для данного класса устройств скорость. лучший выход продукта среди протестированных нами шнековых соковыжималок — 697 г. ...И это — результат Panasonic MJ-L500. Поздравляем нового лидера! средний выход продукта по протестированным шнековым соковыжималкам — 650 г.

предыдущий чемпион — Kitfort KT-1101 с результатом 672 г. Сельдерей Здесь мы воспользовались высокой универсальностью шнековых соковыжималок: они способны выжать сок из таких продуктов, которые центробежным соковыжималкам оказались бы не по зубам. И хотя не все участники тестирования сочли получившийся напиток вкусным, относительно его безусловной полезности никто возражать не посмел ;) Исходная масса сельдерея составила 682 г. Результат: 567 г сока. То есть из общей массы удалось выжать 83% сока. Нам кажется, вполне неплохой результат, особенно для такого волокнистого сырья. Ананасовый сок Ананасы мы просто порезали вместе с кожурой, не очищая (но удалив, разумеется, зелень сверху). Резать их было довольно легко, а вот как справится с неочищенным ананасом соковыжималка, было весьма интересно. Общий вес ананасного сырья составил 3937 г. Учитывая что эти 2 ананаса были куплены по 150 за штуку, тестовая лаборатория однозначно признала этот тест самым выгодным по соотношению экзотичности фреша и его цены :) Результат: 2837 г. 72% сока — это весьма неплохой результат! Однако не все так радужно: волокнистая ананасная «шкурка» очень эффективно забивала сетку соковыжималки, после чего сок просто переставал течь. Во время этого тестирования мы разбирали и мыли соковыжималку 3 раза: два раза в процессе и третий по окончании. Жмых довольно сухой и очень волокнистый. Сок из манго Ну и раз уж мы «пошли по тропикам» — то почему бы нет? В данном случае нас интересовало в основном то, какая у сока получится консистенция: больше похожая на сок или на пюре? Превращение фруктов в сырье для отжима свелось к обрезанию мякоти с косточек. Всего из 5 манго получилось 1293 г сырья. Результат: 700 г. 54% сока — но мы и не ждали большего, ведь продукт довольно сложный. Инструкция даже советует не отжимать манго в чистом виде, а смешивать его с другими, более сочными и менее волокнистыми фруктами. Но мы попробовали — и у нас все получилось. Сок, кстати, вышел довольно густой, но все-таки это был сок. По консистенции — примерно как хороший, неразбавленный томатный ;) Слева направо: яблоко, морковь, ананас

Слева направо: грейпфрут, манго, сельдерей Сорбет из вишни Напоследок мы решили протестировать насадку для сорбета. Не вдаваясь в кулинарные дискуссии, заметим лишь, что производитель под сорбетом понимает десерт из измельченных с помощью соответствующей насадки фруктов и ягод. Мы обработали с помощью Panasonic MJ-L500 примерно 400 граммов замороженной вишни. В инструкции советуют немного подразморозить сырье, но мы намеренно этого не делали — и обнаружили, что никаких сложностей нашей соковыжималке это не доставило. Результат: хорошо. Перемолотая замороженная вишня предсказуемо быстро разделилась на 2 фракции: мякоть и сок. Пришлось заново их соединить, перемешав. Дальше мы смешали получившийся сорбет с примерно равным количеством жирных сливок и добавили две столовых ложки сахарной пудры. Полученную смесь заморозили в морозильной камере холодильника, периодически помешивая вилкой для разрушения крупных кристаллов льда. Полученное в результате вишневое мороженое высоко оценили все сотрудники тестовой лаборатории. Вне конкурса Уже после окончания тестирования автор материала решил ради интереса засечь, сколько времени у одного человека займет переработка порядка 8 кг апельсинов в 5 л апельсинового фреша. Считалось полное время, т. е. начиная с ситуации «6 сеток с апельсинами лежат на кухонном столе, соковыжималка — в своей упаковке» и до ситуации «бутылки с соком стоят в холодильнике, соковыжималка разобрана, вымыта, собрана и упакована обратно». Весь процесс занял 1 час 20 минут. Выводы Panasonic MJ-L500 — высокоэффективная, средняя по скорости шнековая соковыжималка, которая практически идеально подходит для «городского» применения. Все-таки если ваша задача — переработать пару сотен килограммов яблок из дачного сада, стоит поискать более быструю модель с широким горлышком — желательно таким, чтобы кидать туда фрукты целиком. Если же вы типичный городской житель и дальше 5-10 кг перерабатываемого за раз сырья ваши аппетиты не простираются, то MJ-L500 буквально создана для вас: стильная, компактная, легко собирается, разбирается и моется, имеет впечатляющую эффективность (самую высокую из всех нами протестированных шнековых соковыжималок). А дополнительная насадка для сорбета, как показала наша практика, позволяет экспериментировать не только с десертами, но еще и с домашним мороженым. Плюсы стильная и компактная

высокоэффективная

легко собирается, разбирается и моется

дополнительная насадка для сорбета Минусы узкое горлышко заставляет нарезать сырье на очень маленькие кусочки

Шнековая соковыжималка Panasonic MJ-L500

предоставлена для тестирования производителем





Facebook Twitter Вконтакте Одноклассники Google+ Дополнительно

iXBT.com

в Instagram iXBT.com

на Youtube iXBT.com

Вконтакте iXBT.com

в Google+