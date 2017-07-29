Соковыжималка прессовая Sana Citrus Press

Механика против электричества

На страницах раздела «Комфортный дом» мы неоднократно тестировали самые разные соковыжималки — и шнековые, и центробежные. Однако один вопрос остался неосвещенным: насколько велико преимущество современных соковыжималок перед традиционным ручным прессом для цитрусовых? Разобраться в этом вопросе нам поможет механическая ручная соковыжималка профессионального уровня, выпущенная под брендом Sana.

Оглавление

Характеристики

Производитель Sana Наименование модели Sana Citrus Press Тип ручной механический пресс Страна производства Чехия Гарантия производителя 1 год Материал корпуса нержавеющая сталь 304/чугун Материал отжимной чаши пищевая нержавеющая сталь 304 Диаметр верхней чаши 10 см Диаметр нижней чаши 12,4 см Цвет черный/белый Габариты (Ш×В×Г) 18×22×43 см Масса 7,2 кг Цена ≈15 000 на момент подготовки статьи

Комплектация

Соковыжималка поставляется в коробке из гофрированного картона, оформленной в строгом стиле. На гранях коробки можно увидеть красочные полноцветные фотографии соковыжималки и получить основную информацию о производителе. Каких-либо дополнительных сведений, касающихся особенностей эксплуатации прибора, на упаковке нет.

Содержимое коробки уплотнено с помощью пенопластовых вкладок. Специальной ручки для переноски не предусмотрено, хотя с учетом довольно большого веса прибора, она была бы весьма кстати.

Открыв коробку, внутри можно обнаружить:

саму соковыжималку;

листок-инструкцию на английском языке;

листок-инструкцию на русском языке,

На первый взгляд

Визуально соковыжималка производит впечатление исключительно качественного и «серьезного» устройства. Это не удивительно, особенно с учетом того, что вес пресса составляет более 7 килограммов.

Основные части пресса сделаны из чугуна: это увесистая «база», обеспечивающая устойчивость пресса в процессе работы, крепеж для отжимной корзины и собственно система отжима. Вспомогательные части сделаны из нержавеющей стали. К ним относятся стойки, на которых собрана вся конструкция, и чаша для отжима. Дополнительное сцепление с рабочей поверхностью обеспечивается благодаря ножкам-присоскам.

Соединение подвижных и неподвижных частей выполнено с помощью винтов с внутренним шестигранником. При наличии подходящего ключа всю конструкцию можно с легкостью разобрать и собрать заново. Мы, впрочем, не можем представить, зачем могут потребоваться такие действия. Единственный вариант, который пришел нам на ум — точная регулировка расстояния между элементами, обеспечивающими непосредственно отжим сока (к «заводским настройкам» у нас никаких претензий не нашлось, поэтому эти рассуждения являются исключительно теоретическими).

Чаша для отжима состоит из трех основных элементов, сделанных из нержавеющей стали: верхний конус закреплен на подвижной части. Нижняя (съемная) часть состоит из воронки и решетки-фильтра, предотвращающей попадание косточек в отжатый сок. Съемные элементы имеют специальные выступы и вырезы, позволяющие зафиксировать их в рабочем положении. Фиксация осуществляется поворотом элементов относительно друг друга (или относительно корпуса прибора).

Ручка пресса оснащена специальной резиновой насадкой. Из того же материала сделана насадка, защищающая металл в месте, где ручка упирается в корпус (в нижнем положении).

На верхней части корпуса нанесен логотип Sana, а на ручке обнаружилась наклейка с предупреждением: не нужно класть пальцы под пресс. Ее, конечно, можно сразу же снять.

Выглядит пресс стильным и дорогим: лаконичный дизайн с легким уклоном «в ретро» позволяет прибору органично вписаться в любую обстановку, будь то домашняя кухня или бар.

Инструкция и книга рецептов

Инструкция к прессу представлена двумя страницами текста. Одна отпечатана на английском языке, вторая представляет собой вольный перевод на русский.

Полезной информации немного: изучив обе инструкции, мы узнали, что пресс подходит для работы с цитрусовыми и гранатами, а также ознакомились с правилами ухода за ним.

Не обошлось и без предупреждений: запрещается класть пальцы под пресс, а также оставлять ручку пресса в верхнем положении (ее можно случайно задеть и, опять-таки, прищемить пальцы).

В данном случае предупреждения являются не пустой формальностью: травму можно получить даже без приложения дополнительных усилий.

Эксплуатация

Процесс

Ручной пресс для цитрусовых — крайне простое в использовании устройство, которое не требует какой-либо специальной подготовки. Все, что нужно сделать — разрезать фрукт пополам, поместить его срезом вниз в чашу для отжима, разместить снизу стакан и надавить на цитрус с помощью рычага несколько раз (при необходимости поворачивая фрукт).

Уход

Уход за прессом также не представляет никакой сложности. После каждого использования нужно извлечь чашу для отжима и решетку-фильтр, промыть их с применением средства для мытья посуды, после чего высушить. Эти же элементы допускается мыть в посудомоечной машине.

Корпус пресса после каждого использования рекомендуют протереть (при желании — с применением того же средства), после чего насухо вытереть и оставить в сухом месте. Элементы из нержавеющей стали рекомендуется время от времени смазывать растительным маслом.

Наш опыт показал, что на полную очистку пресса уходит буквально 3-4 минуты. Главное не откладывать очистку «на потом»: остатки сока и частицы фруктов засохнут, и оттереть их будет гораздо сложнее.

От себя также добавим, что мы бы порекомендовали выжимать сок на предварительно подготовленной поверхности, освобожденной от посторонних предметов: избежать случайных брызг в процессе отжима вряд ли удастся.

Тестирование

В процессе тестирования мы выжали сок из апельсина, грейпфрута и граната. В качестве соперника для нашего механического пресса в ходе тестирования выступала современная шнековая соковыжималка. Это позволило нам сравнить итоговый объем сока при использовании одних и тех же фруктов (мы решили не использовать данные предыдущих тестирований по причине того, что различные сорта фруктов могут содержать разное количество сока).

Для простоты интерпретации итоговых результатов мы привели все числа в расчете на один килограмм исходного сырья (хотя в процессе тестирования мы использовали объемы от 2 до 4 килограммов фруктов).

Апельсин

Апельсины среднего размера были подготовлены — нарезаны пополам для отжима сока с помощью пресса и очищены от кожуры для отжима сока в шнековой соковыжималке.

Взвешивание показало, что вес одного килограмма апельсинов после очистки от кожуры уменьшается до 790 граммов.

Шнековая соковыжималка сумела выжать из этого объема 630 граммов сока. Ручной пресс справился с задачей чуть хуже: вес сока составил 530 граммов.

Изучение «отходов» позволило без труда обнаружить «слабое место» ручного пресса: это оказался участок фрукта, непосредственно прилегающий к кожуре. Полностью выдавить сок из этой области нам не удалось даже после пары поворотов фрукта в отжимной чаше.

Структура сока оказалась однородной. Сок, полученный с помощью ручного пресса, содержал меньше мякоти, но через фильтрационную решетку смогли проникнуть частицы семечек. В случае, если это представляет проблему, мы бы порекомендовали подвергнуть сок дополнительной грубой фильтрации (например, через обычное сито).

Что касается вкуса, то выяснилось, что соки можно без труда различить по вкусу (не потребуется даже фокус-группа для проведения слепого теста). Сок, выжатый с помощью пресса для цитрусовых, имеет характерную «горчинку», содержащуюся в апельсиновой кожуре. Сок, отжатый с помощью шнековой соковыжималки, такой особенности не имеет.

На всех фото: слева — сок из шнековой соковыжималки, справа — из пресса.

Результат: хорошо.

Грейпфрут

Не секрет, что грейпфруты обычно бывают гораздо больше апельсинов. Так вышло и в нашем случае: вес одного фрукта составлял около 500 граммов.

Мы подвергли грейпфруты той же процедуре, которую раньше провели с апельсинами: очистили их от кожуры для обработки в шнековой соковыжималке и разрезали пополам для отжима сока с помощью ручного пресса. Выяснилось, что один килограмм грейпфрутов с кожурой соответствует 700 граммам мякоти (без кожуры).

Вес готового сока, который смогла извлечь шнековая соковыжималка, составил 540 граммов. Пресс для цитрусовых выжал 440 граммов сока. После изучения «отходов» наше подозрение, высказанное выше, подтвердилось: чем больше диаметр фрукта, тем больше невыжатой мякоти останется в области, прилегающей к кожуре.

Вывод очевиден: для повышения КПД пресса имеет смысл выбирать в магазине фрукты, максимально приближенные по размеру к диаметру чаши (12 см).

Качество сока оказалось достойным, хотя и в этом случае не обошлось без частиц семечек и нескольких кусочков мякоти, которым удалось «пробраться» сквозь фильтрационную решетку пресса.

Интересно, что в этот раз «горчинка» проявилась в соке, полученном с помощью шнековой соковыжималки. А вот в соке, выжатом с помощью пресса, ее практически не ощущалось.

Результат: хорошо.

Гранат

Гранат — единственный фрукт в нашем тестировании, который мы не стали отжимать с помощью шнековой соковыжималки. Дело в том, что шнек давит семечки граната, в результате чего готовый сок имеет неприятный привкус и большое количество белой взвеси.

Сок, выжатый с помощью пресса для цитрусовых, также содержит заметное количество осадка (это особенно заметно, если дать ему отстояться), но не имеет характерного вяжущего привкуса.

КПД пресса в этом тесте оказался минимальным: из 4100 граммов гранатов с кожурой нам удалось получить ровно 1000 граммов сока, что примерно соответствует 250 граммам сока на один килограмм исходного сырья. Самыми плохо выжатыми оказались, как и ожидалось, самые крупные плоды, в то время как гранаты среднего размера оказались выжаты весьма достойно.

Если в случае апельсинов или грейпфрутов можно пренебречь незначительным понижением КПД, то в случае с гранатами это становится по-настоящему серьезной проблемой (особенно с учетом розничной цены этих фруктов). А следовательно, без отбора в магазине подходящих по размеру фруктов будет не обойтись.

Качество сока мы оцениваем как высокое: он оказался однородным, без вкраплений твердых частиц и без неприятного привкуса гранатовых косточек.

Результат: отлично.

Выводы

Пресс для цитрусовых проявил себя как простое и удобное в использовании устройство. Несмотря на то, что его КПД оказался чуть ниже, чем у электрической шнековой соковыжималки, вполне очевидны условия, в которых именно пресс окажется более удобен в использовании.

Во-первых, это ситуация, когда требуется быстро получить небольшой объем сока: выжать пару стаканов сока гораздо удобнее с помощью ручного пресса (особенно с учетом времени, которое будет затрачено на последующую очистку прибора — найдется не так много желающих доставать, а потом мыть соковыжималку ради двух стаканов сока). Во-вторых, пресс окажется безусловно удобнее в случае, если требуемый объем сока не известен заранее: в баре или другом заведении общепита не всегда удается точно рассчитать спрос на свежевыжатый сок. В-третьих (опять же, если говорить о барах и ресторанах), пресс является гарантией того, что гость получит именно свежевыжатый сок, а не пакетированный «идентичный натуральному».

Наконец, многим нравится самостоятельно наблюдать за процессом приготовления сока. Ручной пресс без труда предоставит такую возможность.

Плюсы

легкость в использовании и обслуживании

простота отжима небольших объемов сока

экономия времени

Минусы

меньший КПД, чем у электрических соковыжималок